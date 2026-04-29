MAX уже перестал быть экзотикой. Мессенджером пользуются больше 80 миллионов человек ежедневно. А потому уже более-менее все разобрались, как установить MAX на Android. Теперь пришло время погрузиться в оформление профиля. Аватарка для мессенджера MAX — это первое, что видят собеседники в чатах и каналах. Можно поставить обычное фото, скачать готовую картинку или сгенерировать что-то уникальное прямо внутри приложения. Посмотрим на все варианты.

Как поставить аватарку в MAX при регистрации

При первом входе мессенджер предлагает настроить профиль сразу, в том числе поставить фото на аватарку в MAX. Этот шаг можно пропустить, но с фотографией профиля вас узнают в чатах и каналах. Кстати, о правильной настройке MAX можете почитать отдельно — там про все параметры аккаунта, а не только про аватарку.

На экране выбора фото доступны два варианта: использовать одну из готовых ИИ-аватарок, которые генерирует сам мессенджер, или загрузить свое фото:

После ввода номера телефона и подтверждения регистрации MAX предложит заполнить профиль (имя и фото). Выберите один из предложенных ИИ-вариантов аватарки или нажмите на круг с иконкой камеры в центре экрана. Выберите фото и обрежьте его под круг. Нажмите «Далее», после чего аватарка сохранится и отобразится в профиле.

Если пропустили этот шаг при регистрации — не страшно. Поставить фото на профиль в MAX можно в любой момент через настройки, но об этом я расскажу в последнем разделе. А пока напомню про стикеры в национальном мессенджере, о которых был отдельный текст.

Где искать красивые аватарки в MAX

Если стандартные ИИ-варианты не устроили, а своей подходящей фотографии нет — в самом мессенджере есть каналы с готовыми картинками. Красивые аватарки в MAX публикуют тематические каналы: есть варианты для разных стилей, настроений и интересов. Как найти аватарки через каналы MAX:

Откройте поиск в MAX (иконка лупы в нижней панели или вверху экрана). Введите запрос «аватарки», «авы» или «картинки для профиля». Подпишитесь на понравившийся канал и найдите нужное изображение. Откройте картинку. Нажмите на кнопку сохранения изображения.

Аватарки в MAX для девочек, авы в MAX для мальчиков, тематические подборки по играм, аниме, минимализму — все это есть в каналах мессенджера. Алгоритм поиска одинаковый: ищете по ключевому слову, находите канал, сохраняете понравившееся.

Как сделать аватарку в MAX на Android

Вот здесь расскажу об очень крутой фишке мессенджера. Допустим, у вас нет фотографии, которую не стыдно показать в профиле. Или хочется что-то уникальное, а не типовую картинку из канала. Прямо внутри мессенджера есть бот GigaChat — нейросеть от Сбера, которая умеет работать с изображениями. Через неё можно преобразить любое фото под нужный стиль или сгенерировать крутые аватарки в MAX с нуля:

Запустите бот GigaChat (обычно отображается в списке чатов). Нажмите на кнопку загрузки и выберите фото. Чтобы преобразить готовое фото, отправьте его в чат с ботом и опишите желаемый стиль: например, «сделай из этого фото аватарку в стиле аниме» или «преобразуй в акварельный портрет». Отправьте фотографию боту. Дождитесь результата (GigaChat обработает запрос и пришлет готовое изображение). Если результат не устроил — уточните запрос и попросите сгенерировать снова. Сохраните понравившееся изображение в галерею.

Обработка фото в MAX через GigaChat — один из самых недооцененных инструментов мессенджера. Большинство пользователей о нем даже не знают. При этом результаты бывают на удивление приличными, особенно если потратить время на правильное описание запроса.

GigaChat внутри MAX умеет генерировать аватарки и обрабатывать фото.

Следить за новыми функциями национального мессенджера и полезными инструментами удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX, где мы публикуем все самое актуальное первыми.

Как поменять аватарку в MAX на телефоне

Если аватарка уже стоит, но хочется ее обновить — путь через настройки профиля. Интерфейс простой, но на всякий случай даю пошаговую инструкцию:

Откройте MAX и нажмите на вкладку «Настройки» в нижней панели навигации (крайняя правая иконка). Нажмите иконку карандаша в правом верхнем углу экрана (это переход в режим редактирования профиля). Нажмите на значок камеры рядом с текущей аватаркой или на саму аву, если она уже есть. Выберите нужный вариант: загрузить фото из галереи, сделать новый снимок через камеру или выбрать из встроенных наборов. После выбора фото обрежьте его под нужный формат (передвигайте и масштабируйте изображение в рамке). Подтвердите выбор, после чего аватарка обновится автоматически.

Если на каком-то шаге приложение не открывает галерею — скорее всего, MAX не получил разрешение на доступ к файлам. Зайдите в «Настройки Android — Приложения — MAX — Разрешения» и включите доступ к фото и медиафайлам. После этого вернитесь в приложение и повторите попытку.

Самая частая причина проблем с аватаркой — отсутствие разрешения на доступ к галерее Android.

Если в процессе возникают вопросы по настройке профиля, обсудить их можно в чате AndroidInsider.ru в MAX, где собрались самые активные пользователи национального мессенджера.