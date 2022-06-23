Автозаполнение Google. Как посмотреть свои пароли в одно касание

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Кирилл Пироженко 0

Со времен появления встроенных менеджеров паролей большинство из нас сохраняет туда свои данные при входе на различные сайты. У некоторых в подобных библиотеках скопилось уже не по одной сотне связок логин-пароль. Но иногда возникает необходимость не просто автозаполнить данные при входе на сайт, а именно посмотреть то, что было сохранено. Если на iOS путь к сохраненным паролям прост до невозможности, достаточно просто зайти в настройки. То на Андроид его необходимо как следует поискать.

Автозаполнение

Найти диспетчер паролей на Андроид для новичков сложная задача.

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Не каждый опытный пользователь сможет на память назвать весь путь к сведениям о паролях, которые хранятся в вашем аккаунте. Но, похоже, Google услышала тех, кто часто обращается к своим данным, и предложила вариант, который позволит значительно сократить путь.

Диспетчер паролей Google

Создание ярлыка спрятано в глубине настроек, но сделав это один раз больше к ним можно не возвращаться.

На текущий момент, чтобы посмотреть все сохраненные пароли на вашем Android-устройстве вам необходимо проделать нетривиальный путь (на примере MIUI 13):

  • Открыть Настройки.
  • Зайти в раздел Google.
  • Перейти в «Автозаполнение».
  • Выбрать «Автозаполнение от Google».
  • Открыть раздел «Пароли».

Только после этого перед вашими глазами появится диспетчер паролей. Скажем прямо, путь не близкий, и если вы торопитесь, то можно потерять на нем драгоценное время. По закону жанра, именно в такие моменты смартфон начинает подлагивать. Проблема заключается в том, что встроенный в систему менеджер паролей не имеет собственного приложения. Именно поэтому зашит так глубоко в настройки аккаунта.

К счастью, в Google поняли, что такая простая задача требует достаточно большого количества ненужных действий. Начиная с обновления Сервисов Google Play 22.18 появилась возможность создать на рабочем столе ярлык быстрого доступа к диспетчеру паролей.

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Для создания иконки на рабочем столе вам необходимо:

  • Скачайте обновление Сервисов Google Play не ниже версии 22.18.
  • Откройте «Настройки».
  • Зайдите в раздел «Google».
  • Перейдите в «Автозаполнение».
  • Выберите «Автозаполнение от Google».
  • Откройте раздел «Пароли».
  • В правом верхнем углу нажмите на шестеренку для перехода в настройки.
  • Нажмите на кнопку «Добавьте ярлык на главный экран».

После выполнения всех действий можете выйти на последний рабочий стол. Иконка быстрого доступа появится там.

Менеджер паролей — Андроид

Если Google исправит все недочеты, то у нее получится еще одно отличное приложение.

К сожалению, у данного способа есть и минусы. Главный из них, что ярлык нельзя убрать в меню приложений. То есть если вы хотите им пользоваться, то должны держать на рабочем столе. В ситуации, когда место на нем у вас уже четко распределено, бывает очень сложно разместить еще одну лишнюю иконку. Но если вы действительно часто в него заходите, то лучше будет пожертвовать каким-нибудь приложением.

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Еще одним недостатком следует отметить, что при переходе в диспетчер паролей система не запрашивает никакого подтверждения, что пользователь, который совершает данное действие, действительно вы. Каким бы способом вы ни пытались попасть в диспетчер, подтверждать свою личность вам не понадобится.

Да, если попытаться посмотреть какие-либо пароли внутри него, то придется воспользоваться отпечатком пальца или ввести код. В некоторых ситуациях злоумышленникам достаточно будет и списка ресурсов, на которых вы зарегистрированы для совершения каких-либо мошеннических действий.

Будем надеяться, что Google все же начнет развивать диспетчер паролей как отдельное приложение, встроенное в систему, и постарается более надежно защитить данные, которые он хранит. А нам, в свою очередь, не придется искать способы попасть в него, не делая лишних нажатий.

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