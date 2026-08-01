Мой предыдущий смартфон Xiaomi 12T Pro, который в конце прошлого года я успешно заменил на vivo X300 и объяснил почему, был куплен в 2022-м. После перехода на vivo я им почти не пользовался, но, когда X300 мне пришлось сдать на гарантийное обслуживание, мне временно пришлось вернуться на Xiaomi. Первое, что я заметил — как деградировала батарея смартфона. И тема актуальная: рано или поздно каждый замечает, что телефон стал садиться быстрее. Разбираю, что происходит, как это измерить и что реально помогает без замены батареи.

Почему смартфон разряжается быстрее со временем

Деградация аккумулятора смартфона — это не поломка, а физический процесс. Литий-ионная батарея устроена так: внутри неё происходят химические реакции при каждом цикле зарядки и разрядки. Со временем эти реакции меняют структуру материала — электроды изнашиваются, и батарея теряет способность удерживать прежний заряд.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Несколько конкретных причин, почему это происходит быстрее:

частая зарядка до 100% и разрядка до 0% — это самый агрессивный режим для батареи;

быстрая зарядка на максимальной мощности каждый день греет батарею и ускоряет износ;

высокая температура (смартфон на солнце, под подушкой или рядом с горячим предметом во время зарядки);

длительное хранение при нулевом или стопроцентном заряде.

Средняя скорость деградации батареи смартфона — около 2-3% емкости за 100 циклов зарядки при нормальном использовании. За год активного использования батарея теряет примерно 10-20% от исходной емкости. Кремний-углеродные батареи деградируют медленнее — вот почему их наличие важно при выборе смартфона.

Как узнать остаточную емкость аккумулятора

Проверить состояние батареи смартфона можно так:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Батарея», а затем — «Состояние». Проверьте остаточную емкость.

Если на вашем смартфоне нет такой информации, воспользуйтесь приложением AccuBattery. Но учтите, что оно требует нескольких циклов зарядки для точного результата — не стоит судить по первому замеру. Следить за советами по обслуживанию смартфонов удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Настройки Android для энергосбережения

Когда батарея деградировала, но менять ее пока не хочется, реально продлевают время работы настройки энергосбережения Android. Вот что я делаю сам.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Адаптивная зарядка:

Откройте «Настройки — Батарея». Найдите «Адаптивная зарядка» или «Оптимизированная зарядка» и включите.

Ограничение заряда до 80%:

«Настройки — Батарея — Защита батареи» или «Ограничение заряда». Установите максимальный заряд 80%.

Темная тема (если у вас AMOLED) и уменьшение яркости:

«Настройки — Экран — Темная тема» — включите. Снизьте яркость экрана до комфортного минимума, ведь именно яркость главный потребитель энергии.

Ограничение фоновой активности:

«Настройки — Батарея — Использование батареи». Найдите приложения с высоким потреблением которыми редко пользуетесь. Нажмите на приложение и выберите «Ограниченный» режим фоновой работы.

В совокупности эти настройки дают от 20 до 40% прибавки к времени работы в зависимости от исходных привычек использования. А еще вы можете просто включить режим энергосбережения Android, который все сделает за вас. Обсудить настройки энергосбережения можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Зачем покупать повербанк к смартфону

Когда батарея смартфона деградировала, но менять ее рано — повербанк становится простым и дешевым решением. Не нужно нести телефон в сервис, не нужно несколько дней жить без смартфона. Именно он мне и пригодился, когда я временно вернулся на Xiaomi 12T Pro.

Для большинства задач не нужен монструозный повербанк на 20000 мАч, который весит как кирпич. Небольшой компактный повербанк на 5000 мАч легко помещается в карман, весит около 100-120 граммов и дает смартфону ещё один полный заряд — или два заряда телефону с деградировавшей батареей. Для этих целей я взял внешний аккумулятор KUULAA.

Купить повербанк KUULAA

На что смотреть при выборе:

емкость 5000 мАч (достаточно для 70-90% зарядки большинства смартфонов);

поддержка быстрой зарядки (PD 3.0 или 18-20 Вт минимум, иначе зарядка будет медленной);

USB-C вход и выход, чтобы один кабель заряжал и банк и смартфон;

дисплей с показателем заряда — не четыре светодиода, а нормальное число в процентах.

KUULAA мне показался идеальным вариантом, так как и в карман влезает, и проводов лишних не требует, и достаточные 5000 мАч имеет. Кстати, другие актуальные предложения с повербанками и другими гаджетами публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Как понять, что аккумулятор смартфона пора менять

Честный ответ: я не тороплюсь с заменой. Пока смартфон живет и держится в качестве запасного, меня это устраивает. Повербанк в кармане, настройки оптимизированы, темная тема включена — и жить можно.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Признаки, что замена аккумулятора смартфона стала действительно необходимой:

основной смартфон не доживает до обеда при умеренном использовании — даже с экономными настройками;

телефон внезапно выключается при 20-30% заряда — это признак сильной деградации, батарея врет о своем состоянии;

корпус в районе батареи начал вздуваться — это уже не просто деградация, а опасность: вздувшуюся батарею нужно менять немедленно;

остаточная емкость упала ниже 70-75% от заводской.

Замена батареи в официальном сервисе стоит несколько тысяч рублей в зависимости от модели, и это значительно дешевле нового смартфона и даже замены сломанного экрана. Если смартфон хороший и во всем остальном устраивает, замена батареи продлевает жизнь устройства еще на 2-3 года.