Мой предыдущий смартфон Xiaomi 12T Pro, который в конце прошлого года я успешно заменил на vivo X300 и объяснил почему, был куплен в 2022-м. После перехода на vivo я им почти не пользовался, но, когда X300 мне пришлось сдать на гарантийное обслуживание, мне временно пришлось вернуться на Xiaomi. Первое, что я заметил — как деградировала батарея смартфона. И тема актуальная: рано или поздно каждый замечает, что телефон стал садиться быстрее. Разбираю, что происходит, как это измерить и что реально помогает без замены батареи.

Я не стал менять аккумулятор, а сделал это. Фото.

Я не стал менять аккумулятор, а сделал это

Почему смартфон разряжается быстрее со временем

Деградация аккумулятора смартфона — это не поломка, а физический процесс. Литий-ионная батарея устроена так: внутри неё происходят химические реакции при каждом цикле зарядки и разрядки. Со временем эти реакции меняют структуру материала — электроды изнашиваются, и батарея теряет способность удерживать прежний заряд.

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Несколько конкретных причин, почему это происходит быстрее:

  • частая зарядка до 100% и разрядка до 0% — это самый агрессивный режим для батареи;
  • быстрая зарядка на максимальной мощности каждый день греет батарею и ускоряет износ;
  • высокая температура (смартфон на солнце, под подушкой или рядом с горячим предметом во время зарядки);
  • длительное хранение при нулевом или стопроцентном заряде.

Средняя скорость деградации батареи смартфона — около 2-3% емкости за 100 циклов зарядки при нормальном использовании. За год активного использования батарея теряет примерно 10-20% от исходной емкости. Кремний-углеродные батареи деградируют медленнее — вот почему их наличие важно при выборе смартфона.

Как узнать остаточную емкость аккумулятора

Проверить состояние батареи смартфона можно так:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Батарея», а затем — «Состояние».
  3. Проверьте остаточную емкость.
Проверить состояние батареи можно через настройки. Фото.

Проверить состояние батареи можно через настройки

Если на вашем смартфоне нет такой информации, воспользуйтесь приложением AccuBattery. Но учтите, что оно требует нескольких циклов зарядки для точного результата — не стоит судить по первому замеру. Следить за советами по обслуживанию смартфонов удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Настройки Android для энергосбережения

Когда батарея деградировала, но менять ее пока не хочется, реально продлевают время работы настройки энергосбережения Android. Вот что я делаю сам.

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Адаптивная зарядка:

  1. Откройте «Настройки — Батарея».
  2. Найдите «Адаптивная зарядка» или «Оптимизированная зарядка» и включите.
Адаптивная зарядка реально решает. Фото.

Адаптивная зарядка реально решает

Ограничение заряда до 80%:

  1. «Настройки — Батарея — Защита батареи» или «Ограничение заряда».
  2. Установите максимальный заряд 80%.
Здесь же можно ограничить заряд до 80%. Фото.

Здесь же можно ограничить заряд до 80%

Темная тема (если у вас AMOLED) и уменьшение яркости:

  1. «Настройки — Экран — Темная тема» — включите.
  2. Снизьте яркость экрана до комфортного минимума, ведь именно яркость главный потребитель энергии.
Темная тема реально экономит энергию на AMOLED-матрицах. Фото.

Темная тема реально экономит энергию на AMOLED-матрицах

Ограничение фоновой активности:

  1. «Настройки — Батарея — Использование батареи».
  2. Найдите приложения с высоким потреблением которыми редко пользуетесь.
  3. Нажмите на приложение и выберите «Ограниченный» режим фоновой работы.
Фоновую активность тоже лучше ограничить. Фото.

Фоновую активность тоже лучше ограничить

В совокупности эти настройки дают от 20 до 40% прибавки к времени работы в зависимости от исходных привычек использования. А еще вы можете просто включить режим энергосбережения Android, который все сделает за вас. Обсудить настройки энергосбережения можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Зачем покупать повербанк к смартфону

Когда батарея смартфона деградировала, но менять ее рано — повербанк становится простым и дешевым решением. Не нужно нести телефон в сервис, не нужно несколько дней жить без смартфона. Именно он мне и пригодился, когда я временно вернулся на Xiaomi 12T Pro.

Меня спас такой повербанк. Фото.

Меня спас такой повербанк

Для большинства задач не нужен монструозный повербанк на 20000 мАч, который весит как кирпич. Небольшой компактный повербанк на 5000 мАч легко помещается в карман, весит около 100-120 граммов и дает смартфону ещё один полный заряд — или два заряда телефону с деградировавшей батареей. Для этих целей я взял внешний аккумулятор KUULAA.

Купить повербанк KUULAA

На что смотреть при выборе:

  • емкость 5000 мАч (достаточно для 70-90% зарядки большинства смартфонов);
  • поддержка быстрой зарядки (PD 3.0 или 18-20 Вт минимум, иначе зарядка будет медленной);
  • USB-C вход и выход, чтобы один кабель заряжал и банк и смартфон;
  • дисплей с показателем заряда — не четыре светодиода, а нормальное число в процентах.

KUULAA мне показался идеальным вариантом, так как и в карман влезает, и проводов лишних не требует, и достаточные 5000 мАч имеет. Кстати, другие актуальные предложения с повербанками и другими гаджетами публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Как понять, что аккумулятор смартфона пора менять

Честный ответ: я не тороплюсь с заменой. Пока смартфон живет и держится в качестве запасного, меня это устраивает. Повербанк в кармане, настройки оптимизированы, темная тема включена — и жить можно.

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Признаки, что замена аккумулятора смартфона стала действительно необходимой:

  • основной смартфон не доживает до обеда при умеренном использовании — даже с экономными настройками;
  • телефон внезапно выключается при 20-30% заряда — это признак сильной деградации, батарея врет о своем состоянии;
  • корпус в районе батареи начал вздуваться — это уже не просто деградация, а опасность: вздувшуюся батарею нужно менять немедленно;
  • остаточная емкость упала ниже 70-75% от заводской.

Замена батареи в официальном сервисе стоит несколько тысяч рублей в зависимости от модели, и это значительно дешевле нового смартфона и даже замены сломанного экрана. Если смартфон хороший и во всем остальном устраивает, замена батареи продлевает жизнь устройства еще на 2-3 года.