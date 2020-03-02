Как бы ни хотела Google восстановить отношения с Huawei, очевидно, что китайцы уже закусили удила и отношения компаний друг с другом уже вряд ли удастся заставить вернуть в прежнее русло. В это действительно было сложно поверить, но Huawei даже в условиях санкций смогла продолжить расти и укреплять свои позиции. А иначе просто быть не могло, ведь с таким упорством, как у китайцев, это был единственно возможный вариант развития событий. Они в кратчайшие сроки поназаключали договоров с неамериканскими разработчиками, создали альянс с российским Яндексом и умудрились превратить местечковый киоск приложений AppGallery в полноценный магазин, которым действительно приятно и удобно пользоваться. Но это ещё не всё.

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Huawei запустила бета-тест своего фирменного поисковика под названием Huawei Search. Пока программа раннего доступа действует только в ОАЭ и ещё нескольких странах Ближнего Востока, но уже работает вполне исправно. Да, это всё ещё не «Google Поиск» с широким спектром поддерживаемых сервисов и служб вроде Google Lens, Google Maps или Google Podcasts, однако даже на данном этапе Huawei Search предлагает пользователям, помимо, собственно функции поиска, ещё и доступ к картинкам, видео, новостям и погоде.

Собственный поисковик Huawei

Примечательно, что результаты поиска Huawei Search не совпадают ни с одной из популярных поисковых систем от Google, DuckDuckGo, Yandex, Bing, Ask, Yahoo или AOL. Это даёт основания думать, что китайцы сильно переработали решение кого-то из партнёров, либо используют собственную систему, которая зарегистрирована в Ирландии и прошла сертификацию GDPR. Это значит, что она соответствует требованиям Европейского Союза к работе с персональными данными пользователей. Очевидно, это было нужно, чтобы запустить поисковый сервис в ЕС и других странах за пределами Китая.

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Конечно, пока рано говорить о какой-либо конкуренции с Яндексом, Google или Microsoft, поскольку для этого необходима сопоставимая аудитория, а у Huawei её нет. Тем не менее, очевидно, что китайская компания пока находится в начале своего пути и по мере развития фирменной поисковой службы сможет сделать из неё полноценную альтернативу более именитым сервисам. Ну, а если учесть, что необходимые для этого финансы и, что немаловажно, стремление у Huawei есть, не исключено, что в обозримом будущем мы станем свидетелями закрепления китайской компании на рынке поисковых систем.

Выживет ли Huawei без Google

Несмотря на то что руководство Huawei неоднократно делало заявления сомнительного содержания, которые вызывали смех у журналистов тематических изданий и бывших партнёров компании, а потом брало свои слова назад, очевидно, что это всего лишь образ, которые члены топ-менеджмента создавали себе намеренно. Ведь гораздо проще выдавать себя за недальновидного и мало смыслящего в вопросах бизнеса руководителя, чем пытаться держать лицо в откровенно сложных условиях и пытаться противостоять конкурентам ещё на заре развития нового продукта, когда это ну совершенно ни к чему.

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Если ещё в конце прошлого года я не был уверен, по какому пути будет двигаться Huawei, то теперь для меня совершенно ясно, что компания решила уйти в свободное плавание. На это указывает та стремительность, с которой китайцы развивают те продукты, которых у них раньше либо попросту не было, либо были, но существовали чисто для галочки. AppGallery, Huawei Mobile Services, Huawei Video, Huawei Pay, Huawei Cloud, геолокационный сервис – это лишь малый список того, что Huawei смогла развить из малоприметных служб в полноценные и практически самодостаточные продукты. Поэтому не удивлюсь, если в скором времени Huawei действительно захватит множество новых сфер влияния и станет третьим гигантом наряду с Apple и Google.