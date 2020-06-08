Безопасен ли Google Play так, как о нём говорит Google?

Несмотря на то что Google никогда прямо не запрещала пользователям Android скачивать софт откуда угодно, она всегда позиционировала Google Play как самый безопасный каталог приложений из всех. Объяснение компании было довольно простым понятным: в Google работает команда цензоров, которые тщательно проверяют все программы, которые попадают в каталог, а программные алгоритмы проводят дополнительную проверку. В результате весь софт из Google Play может считаться максимально безопасным и безрисковым. Так, по крайней мере, всегда уверяли нас в Google. Но это оказалось не совсем правдой.

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Исследователи компании Upstream, специализирующейся на исследованиях в области кибербезопасности, выяснили, что в последнее время количество вредоносных приложений в Google Play растёт стремительными темпами. Если в первом квартале 2019 года их общее количество было равно примерно 14,5 тысячам, то в первом квартале 2020-го их насчитали уже в районе 29 тысяч. То есть всего за год произошёл двукратный прирост, что даже для Android, которая никогда не могла похвастать продвинутой защитой, довольно много, чтобы списать это на погрешность.

Безопасность Google — фарс

Увеличение количества вредоносных приложений в Google Play привело к закономерному приросту заражений среди смартфонов под управлением Android. По данным Upstream, за последний год их количество увеличилось на 7%, достигнув отметки в 11,2 миллиона. Это довольно опасная тенденция, учитывая, что Google регулярно публикует сводки об успехах в борьбе с вредоносным программным обеспечением в Google Play, регулярным повышением эффективности работы цензоров и сокращением количества заражений в годовом исчислении.

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Показательно, что 9 из 10 самых популярных вредоносных программ – родом именно из Google Play, заключили эксперты. Они прошли двухступенчатую проверку безопасности Google, предусматривающую проверку живыми людьми, а потом и программными алгоритмами. То есть, вопреки уверениям Google о том, что вирусы для Android в основном распространяются через независимые каналы, всё-таки именно каталог поискового гиганта играет большую роль в заражении большей части смартфонов.

Вирусы в Google Play

Большинство вредоносных программ, которые распространяются через Google Play, относятся к категории развлекательного ПО. Это могут быть приложения для прослушивания музыки, просмотра видео, чтения новостей и даже игры. Именно они, как показывает практика, дают наибольшую конверсию. То есть, проще говоря, если злоумышленники прячут вредоносные скрипты в приложения для развлечений, вероятность того, что их скачают увеличивается в несколько раз. По этой причине у многих из таких приложений общее количество загрузок может достигать и превышать миллионную отметку.

Как определить вирус в Google Play

Можно ли уберечь себя от вредоносных приложений, если они скрываются в Google Play? Конечно, можно, причём сделать это совершенно несложно.

Во-первых, нужно тщательно смотреть отзывы к приложениям . Несмотря на то что зачастую злоумышленники накручивают их, как правило, негативные всё равно будут проскакивать, и вы наверняка их увидите.

. Несмотря на то что зачастую злоумышленники накручивают их, как правило, негативные всё равно будут проскакивать, и вы наверняка их увидите. Во-вторых, проверяйте описание приложения. Зачастую злоумышленники совершенно не заморачиваются с креативом, предлагая какие-то невероятные функции вроде измерения температуры, давления регулярных обновлений Android или доступа к компьютерным играм со смартфона.

или доступа к компьютерным играм со смартфона. В-третьих, следите за разрешениями, которые запрашивает приложение . Если калькулятор просит доступ к SMS, камере или и телефонным звонкам, это должно вас насторожить и стать поводом к удалению такого приложения.

. Если калькулятор просит доступ к SMS, камере или и телефонным звонкам, это должно вас насторожить и стать поводом к удалению такого приложения. В-четвёртых, обратите внимание, не запрашивает ли приложение каких-либо конфиденциальных данных вроде логина или пароля к учётной записи Google, мессенджерам или банковские данные для входа.

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Следуя этим простым правилам, вы можете обеспечить себе, своему смартфону и своим данным должную защиту, которую вам не обеспечат антивирусы. Ведь куда проще предупредить проникновение вредоносного софта на смартфон, чем стать жертвой мошенников и уже постфактум выискивать приложение с вредоносной функциональностью.