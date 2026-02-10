Блокируют ли Telegram в России? Что известно о новых ограничениях Роскомнадзора

После блокировки WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной запрещенной и экстремистской в России) многие люди наивно полагали, что Telegram не постигнет такая участь. Все-таки с 2018 года ужесточительные меры в отношении мессенджера были прекращены, да и вообще Павел Дуров — «наш парень». Однако реальность диктует свои правила. На протяжении последних дней в России плохо работает Telegram, и это заставляет задуматься: а не блокируют ли его?

Почему плохо работает Telegram

Сообщения о плохой работе Telegram начали активно поступать 9 февраля 2026 года. Пользователи массово жаловались на чрезвычайно долгую загрузку контента, включая фото, видео и даже голосовые сообщения. Спустя сутки ситуация остается прежней.

Важно заметить, что жалобы на сбой Telegram поступают исключительно из России. Следовательно, нарушение работы мессенджера не является повсеместным. Еще одно подтверждение догадок — стабильная работа Telegram с иностранных IP-адресов.

Заблокируют ли Telegram в России

Telegram начали ограничивать в России не сегодня. Еще в августе 2025 года были заблокированы звонки в мессенджере, а в декабре началось замедление приложения, когда скорость загрузки файлов была ограничена до пары сотен килобит в секунду.

9 февраля скорость упала до критически низких значений, из-за чего у пользователей начали возникать затруднения даже с просмотром картинок и прослушиванием аудио. На следующий день начало блокировки Telegram подтвердили источники издания РБК.

По их словам, Роскомнадзор начал блокировать Telegram 10 февраля, хотя методы по частичному ограничению работы начались еще раньше. Таким образом, нынешнее замедление — переход на следующую фазу, которая может закончиться по сценарию YouTube: мессенджер не заблокируют полностью, а замедлят до такой степени, что им будет невозможно пользоваться.

Почему блокируют Telegram

Причина блокировки Telegram в России — отказ мессенджера от сотрудничества с властями, которое предполагает размещение данных на серверах внутри страны. Такое требование предъявляется всем иностранным сервисам в соответствии с «законом о приземлении», а его нарушение, в частности, подтверждается российскими поисковыми сервисами.

В случае полной блокировки Telegram вслед за WhatsApp, Viber и другими зарубежными мессенджерами россиянам предлагается использовать приложение MAX, которое сделано в рамках Федерального закона «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24 июня 2025 года.