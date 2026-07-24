Смартфон приехал с АлиЭкспресс, вы вставили симку, а привычного мессенджера в списке приложений нет. Это не брак и не урезанная сборка: MAX на телефоне с АлиЭкспресс просто не предустанавливают, потому что аппарат собирали не под российский рынок. По той же причине в китайских прошивках попадаются незнакомые мессенджеры вроде WeChat и KakaoTalk. Поставить MAX можно за пару минут, нужно только знать, откуда его брать.

Разбираемся, работает ли MAX на телефона из других стран. Фото.

Разбираемся, работает ли MAX на телефона из других стран

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Почему на смартфоне с АлиЭкспресс нет MAX

Требование о предустановке действует для аппаратов, которые официально поставляют в Россию. Смартфон с маркетплейса едет напрямую со склада продавца, поэтому МАКС на смартфоне с китайской прошивкой вы не найдёте: в такой сборке нет ни российских сервисов, ни части привычных приложений.

На смартфонах из Китая с локальной прошивкой нет предустановленного MAX. Фото.

На смартфонах из Китая с локальной прошивкой нет предустановленного MAX

Прошивки бывают трёх видов. Китайская (CN) идёт без сервисов Google и часто без русского языка, глобальная (Global) уже с Google Play и русским интерфейсом, а российская версия дополнительно везёт предустановленный софт. Если у вас смартфон с глобальной прошивкой, разницы с магазинным аппаратом почти нет, кроме отсутствия предустановки. Например, на vivo Y500 никаких проблем точно не будет.

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Заодно стоит убедиться, что вам приехал оригинал, а не копия под известный бренд. Как это проверить, мы разбирали в материале про подделки смартфонов на маркетплейсах.

Можно ли поставить МАКС на китайский смартфон

Да, ограничений на уровне прошивки нет. Вопрос только в источнике, потому что в июле 2026 года приложения VK убрали из Google Play, и теперь скачать MAX без Google Play нужно уметь всем, а не только владельцам аппаратов с маркетплейса.

Из Гугл Плей МАКС убрали, но осталась масса других способов. Фото.

Из Гугл Плей МАКС убрали, но осталась масса других способов

  • Первый способ: скачать из РуСтора. Скачайте его по ссылке и затем найдите MAX в поиске. Что меняется в такой сборке, мы подробно объясняли в статье о том, что будет, если скачать MAX из RuStore.
  • Второй способ. Зайдите в фирменный магазин производителя: GetApp у Xiaomi, Redmi и POCO, Galaxy Store у Samsung, AppGallery у HUAWEI и HONOR. На китайских прошивках такой магазин обычно уже стоит.
  • Третий способ. Откройте сайт max.ru и скачайте APK напрямую, там лежит официальный файл. Так делают, когда магазин ещё не подтянул свежую сборку.
  • Четвёртый способ. Если рядом есть второй смартфон с установленным мессенджером, передайте приложение через «Поделиться приложением» в фирменной оболочке. Это выручает, когда интернета на новом аппарате пока нет.

Чего делать не стоит, так это качать APK мессенджера MAX со сторонних каталогов. Мессенджер получает доступ к контактам, звонкам и файлам, и непонятная версия может украсть данные.

Работает ли MAX с иностранной симкой

Мессенджер привязывается к номеру телефона, а не к стране покупки устройства. Регистрация в MAX по иностранному номеру проходит, но код подтверждения придёт SMS на этот же номер, поэтому симку лучше держать активной. В остальном, если в телефоне стоит зарубежная симка, МАКС работает без ограничений.

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Владельцам аппаратов из Китая проще завести аккаунт на российский номер, а китайскую симку оставить для интернета. Тогда MAX без российского номера вам не понадобится, и с восстановлением доступа проблем не будет. Еще больше подобных разборов можете найти в нашем канале в MAX.

Почему не приходят уведомления MAX на Андроид

Если прошивка китайская, сервисов Google в ней нет, а значит нет и штатной доставки пушей. Ситуация похожа на ту, что сложилась на Айфонах после ухода приложения из App Store, только на Android её можно вылечить. Настраивается это в несколько шагов:

Этот пункт убивает уведомления от приложений. Фото.

Этот пункт убивает уведомления от приложений

  1. Откройте «Настройки» и зайдите в раздел «Приложения».
  2. Выберите MAX в списке установленных.
  3. Зайдите в пункт «Контроль активности» или «Батарея» и снимите ограничения фоновой работы.
  4. Разрешите автозапуск приложений для мессенджера.
  5. Проверьте, что показ уведомлений включён и для приложения, и для отдельных чатов.

В китайских оболочках система агрессивно выгружает всё подряд, и не приходят уведомления MAX чаще именно поэтому, а не из-за блокировок. Именно поэтому лучше брать смартфон с глобальной прошивкой: например, Nothing Phone 3, который сейчас круто подешевел.

Купить флагман Nothing

Если мессенджер у вас не один, посмотрите, что будет, если пользоваться МАКС и Telegram на одном телефоне: настройки фона там пересекаются.

Как обновить MAX без Google Play

Проще всего один раз поставить мессенджер из RuStore и включить автообновление, дальше магазин сам подтянет свежие сборки. Тем, кто ставил APK вручную, придётся заходить на сайт и скачивать файл заново, иначе новая версия MAX пройдёт мимо.

Проще всего обновлять MAX в RuStore. Фото.

Проще всего обновлять MAX в RuStore

Разница заметна сразу: как обновить MAX без Google Play, знают не все, и часть функций доезжает только до обновлённых сборок. Так было с историями, которые появились в версии из RuStore. Так что смартфон с маркетплейса ничем не хуже магазинного, просто пару вещей придётся сделать руками. А если что — задавайте свой вопрос нам в МАКС, не стесняйтесь.