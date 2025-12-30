Будут ли в России отключать интернет на Новый год

В уходящем 2025 году жители России начали привыкать к тому, что даже дорогой тариф и бесконечный пакет трафика не гарантирует стабильный доступ в интернет. То и дело блокируются зарубежные сервисы, а сам выход в сеть становится настоящим событием. Не потому, что считается роскошью, а из-за регулярного отключения интернета в России. Особенно это беспокоит в контексте приближающихся праздников, ведь в ночь с 31 декабря на 1 января миллионы жителей страны традиционно отправляют друг другу поздравительные сообщения и пытаются связаться с родственниками из соседних регионов. Но будет ли работать интернет на Новый год, или стоит готовиться к массовому отключению?

Отключат ли интернет на Новый год

Относительно работы интернета в новогоднюю ночь высказался заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, поделившийся ожиданиями с изданием ТАСС:

Я не думаю, что замедление будет. И все, кто будет находиться дома со своими близкими, подключатся через Wi-Fi и никаких замедлений, ограничений не почувствуют. Я уверен, что Роскомнадзор не будет ничего блокировать, ничего тормозить.

Тем не менее, Wi-Fi — это не весь интернет. Многие люди в новогоднюю ночь будут находиться на улице, празднуя наступление 2026 года. И вот именно вне дома с интернетом могут возникнуть проблемы.

Мобильный интернет в Новый год

Андрей Свинцов предупредил, что в России могут отключить мобильный интернет на Новый год:

Именно мобильный интернет — да, могут отключать. <…> Отключение интернета [может происходить] в любой день, не имеет значения, новогодняя ночь или нет. <…> Я не удивлюсь, если большинство губернаторов примут решение в новогоднюю ночь ограничить интернет.

Таким образом, об отключении интернета на Новый год хоть и не объявлено официально, но готовиться к такому развитию событий стоит. И тут важно понимать, почему вообще вводятся подобные ограничения.

Почему в России отключают интернет

По словам депутата Свинцова, отключение мобильного интернета необходимо, «чтобы обеспечить безопасность наших граждан, чтобы они смогли спокойно выходить на улицы, праздновать Новый год или другие праздники». Также заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике находит в такой практике свои плюсы:

Люди как раз отдохнут от бесконечного просмотра ненужных роликов. А если кого-то надо поздравить — зайдите в гости, позвоните в дверь и поздравьте.

То есть ограничение выхода в сеть, по мнению парламентария, не является серьезной проблемой. А в случае, если вы все-таки захотите поздравить родных, необходимо иметь в голове план действий на случай отключения интернета в России.

Что делать при отключении интернета

Эксперт Регионального Центра интернет-технологий Илья Гогуа в комментарии изданию «Абзац» посоветовал россиянам поздравить родных и близких 30 декабря или 1 января:

Если очень хочется и принципиально нужно поздравить родственников, с которыми вы не можете встретиться в новогоднюю ночь, есть несколько вариантов. Во-первых, можно поздравить заранее — 30 декабря или днем 31-го. Во-вторых, нет ничего плохого в поздравлении 1 января.

Мы же напомним о существовании белого списка сайтов в России. Это перечень сервисов, которые работают даже при отключении интернета. В их число наряду с другими ресурсами входит национальный мессенджер MAX.