Чем лидар в iPhone 12 отличается от ToF-сенсоров в смартфонах на Android

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Иван Кузнецов 0

iPhone 12 стал первым смартфоном Apple со встроенным лидаром. Несмотря на то что эта технология известна с давних пор и активно применяется в самых разных отраслях, в Купертино адаптировали её для своих целей только в этом году. Конечно, эта новость незамедлительно вызвала насмешки у пользователей Android, смартфоны на базе которой оснащаются лидарами уже как несколько лет. Вот только, если разобраться, то выяснится, что на самом деле то, чем большинство производителей комплектуют свои устройства, — это не то же самое, что лидар, которым оснащён iPhone 12.

Лидар

iPhone 12 стал первым смартфоном Apple с лидаром

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Начнём с объяснения, что такое лидар. Это специальный трёхмерный датчик для сканирования окружающего пространства. Он формирует серию световых импульсов, которые невидимы для человеческого глаза, и как бы распыляет его по принципу пульверизатора. Затем этот свет «натыкается» на объекты, которые находятся в зоне его видимости, и возвращается назад, таким образом определяя их форму.

Зачем нужен лидар

Как видит лидар

Вот так лидар видит комнату с мебелью

По своей сути лидары являются инструментом компьютерного зрения, который обладает довольно высокой эффективностью и дальностью действия. Самый наглядный пример их применения – это системы автопилотирования. Например, электрокары Tesla оснащены множеством лидаров, с помощью которых они следят за ситуацией на дороге, определяя участников дорожного движения и посторонние объекты.

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ToF-сенсоры, которыми оснащаются современные Android-смартфоны, имеют ту же природу, что и лидар, но при этом устроены немного проще. Принцип их работы кроется в их названии – Time of Flight. Они тоже формируют световой луч, который отправляется в окружающую среду, а затем, отражаясь от физических объектов, возвращается обратно. Правда, их форма определяется не самим лучом, а временем, за которое луч прошёл до разных частей объекта и вернулся.

Как работает лидар

Кроме того, лидары «распыляют» свет непрерывно, отправляя в пространство множество последовательных импульсов, а ToF-сенсоры «выстреливают» им лишь единожды. Например, во время съёмки фото. На видео ниже хорошо виден принцип работы лидара в исполнении Apple – это обширное облако точек.

А, если вы посмотрите на работу ToF-сенсоров в ИК, то увидите, что никакого «распыления» не происходит. Это будет просто светящаяся точка, которая загорается во время спуска затвора камеры.

Чем лидар лучше ToF-сенсора

AR

Лидар пригодится не только для фотосъёмки, но и для работы с дополненной реальностью

  • Во-первых, пространственный охват у лидаров гораздо шире, чем у ToF-сенсоров.
  • Во-вторых, ToF-сенсоры не так эффективны в работе с дополненной реальностью, поскольку не могут непрерывно сканировать пространство для более точного размещения AR-объектов.
  • В-третьих, ToF-сенсоры посредственно работают при прямых солнечных лучах, а также наличии отражающих поверхностей – сигнал либо преломляется, либо просто сбивает электронику с толку.
  • Ну, и, в-четвёртых, лидары обладают большей дальнобойностью. Сейчас Apple искусственно ограничивает их потенциал лишь 5 метрами, но в перспективе его можно будет увеличить весьма ощутимо.

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Несмотря на то что предназначение лидара и ToF-сенсоров довольно близко друг к другу и в первую очередь состоит в определении формы объектов для более натурального эффекта портретной съёмки, очевидно, что лидар – это более совершенная система сканирования. Получается, что Apple хоть и немного отстала от своих конкурентов во временных рамках, всё-таки умудрилась опять обойти их, реализовав максимально функциональное и перспективное с точки зрения будущих возможностей решение.

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