Признаваться в этом неприятно, но придется. Я давно и последовательно критикую MAX. Я даже писал подробно, почему мне не нравится этот мессенджер, и позиция не изменилась. Государственный мессенджер, созданный по федеральному закону, с политикой конфиденциальности, которая позволяет передавать ваши данные третьим лицам. Звучит как антиреклама, правда? Но честность важнее принципов, поэтому сегодня попробую найти у приложения MAX реальные преимущества перед Telegram. Спойлер: они есть. Но это говорит не столько о качестве MAX, сколько о положении дел с Telegram в России.

Почему не работает Telegram

Весной 2026 года началась тотальная блокировка Telegram в России. Это уже не замедление, а полноценное ограничение. Технически мессенджер существует, серверы работают, Дуров его не закрывал. Но Telegram не работает без «танцев с бубнами» в России уже несколько месяцев подряд. Что происходит:

сообщения в MAX доходят мгновенно, а в Telegram — с задержкой в несколько минут (иногда и часов) или не доходят вообще;

звонки в MAX работают без проблем, а в Telegram их заблокировали еще в августе 2025 года;

Обходными путями получить доступ можно, но их тоже постоянно ограничивают, и найти стабильный вариант становится все сложнее. Получается замкнутый круг: Telegram есть, но полноценно пользоваться им без технической подготовки нельзя. Каналы из Telegram в MAX частично переехали: авторы, которые хотят оставаться доступными для российской аудитории, завели дубли.

Национальный мессенджер MAX на этом фоне работает без ограничений. Мессенджер, который не умеет почти ничего из того, что умеет Telegram, зато делает это стабильно. Без VPN, без настроек, без поиска рабочего сервера. Просто открываешь и пишешь. Низкая планка для похвалы, но в нынешних условиях реальное преимущество.

Да, бывает что MAX не работает. В марте 2026 года мессенджер лежал несколько часов, и пользователи не могли отправить ни одного сообщения. Но это разовый инцидент, а не системная проблема. Когда выбор стоит между «работает иногда с перебоями» и «не работает вообще без костылей», то ответ, увы, очевиден.

Заблокируют ли MAX в России

Блокировка MAX невозможна по определению. Это не просто маловероятно, это противоречит самой логике его существования. MAX в России создан на основании федерального закона, выполняет все требования Роскомнадзора, хранит данные на российских серверах и готов передать их по первому требованию. Государство не блокирует то, что само создало, финансирует и контролирует.

Блокировка Telegram в России случилась по конкретной причине: Дуров отказался выполнять требования российских регуляторов (не передавать ключи шифрования, не блокировать каналы по запросу, не локализовывать данные). За это и поплатился доступностью. С MAX такой проблемы нет и быть не может.

Он изначально создан так, чтобы не иметь никаких трений с государством. Представьте мессенджер, который гордится тем, что не является независимым. Именно таков MAX. Именно поэтому его не заблокируют. Именно поэтому им и пользуются: хочешь не хочешь. Могут ли заблокировать MAX в России? Да бросьте!

Сколько пользователей MAX

По данным на апрель 2026 года — 111 миллионов. Столько пользователей MAX зарегистрировано в мессенджере. Для сравнения: сам Дуров говорил о 65 миллионах россиян, продолжающих пользоваться Telegram после блокировки.

Цифра впечатляет. Особенно если вспомнить, что MAX стартовал без какой-либо органической аудитории: людей туда не позвали; их туда загнали, заблокировав конкурентов и переведя туда школьные чаты. Маркетинговая стратегия, которую в учебниках по бизнесу обычно не преподают.

Тем не менее результат налицо. Люди старшего возраста массово перешли в MAX и перестали пользоваться Telegram. Для них работающий без «костылей» мессенджер важнее принципов. Родственники, которые раньше писали мне в Telegram, теперь пишут только в MAX. Можно морщиться, но игнорировать это невозможно. Мессенджер без людей бесполезен, а людей в MAX теперь больше, чем в Telegram.

Плюсы MAX по сравнению с Telegram

Здесь начинается самое неожиданное. Плюсы в MAX есть, и они вполне конкретные. Мессенджер умеет кое-что, чего Telegram не умеет и, скорее всего, никогда не будет уметь в российском контексте:

Цифровой ID. Электронный паспорт прямо в мессенджере. Юридически значимый документ, который принимают в ряде организаций. Я сам сделал Цифровой ID в MAX — там подробно про процесс. Полезно? Да. Приятно хранить паспортные данные в приложении с такой политикой конфиденциальности? Совсем нет. Но работает.

Через MAX можно записаться на прием в государственные медицинские учреждения напрямую. Работает, удобно. Telegram такого не предлагает. Сферум. Образовательная платформа для школьников и учителей встроена прямо в MAX на Android . Школьные чаты, задания, общение с классом. Для семей с детьми это уже не опция, а данность.

Все это работает исключительно потому, что MAX встроен в государственную инфраструктуру. Это одновременно его главное преимущество и главная проблема. Поэтому мошенники в MAX чувствуют себя превосходно, ведь аудитория доверяет мессенджеру по умолчанию: раз государственный, значит безопасный. Это заблуждение, которое дорого обходится многим. И про то, что MAX взломали уже не один раз, тоже забывать не стоит.

Стоит ли переходить из Telegram в MAX

Зависит от того, что вы называете «переходом». Если речь о том, чтобы удалить Telegram и пользоваться только MAX — нет, не стоит. Окольными путями, но Telegram работает. Там остается огромная аудитория, каналы, боты и функциональность, которой у MAX просто нет.

Тезис, мол MAX лучше Telegram, работает в одном — его не ограничивают. Именно поэтому многие и пишут в национальном мессенджере: хотят они того или нет. Если вы до сих пор противитесь, то сохраните в щакладки инструкцию о том, как перейти с Telegram на MAX. Уверен, она вам пригодится.

Мой подход: пользуюсь обоими, но MAX держу с ограниченными разрешениями и не храню там ничего важного. Telegram — для всего остального с пониманием, что это требует усилий. MAX блокирует Telegram не сам по себе — за него это делает Роскомнадзор. Сам мессенджер просто оказывается на месте, когда конкуренты исчезают. Пользоваться им или нет — личный выбор. Но делать вид, что его не существует, в 2026 году уже не получается.