Чем мессенджер MAX отличается от WhatsApp и Telegram

Пока WhatsApp и Telegram испытывают большие проблемы на территории России, национальный мессенджер MAX постепенно превращается в безальтернативное средством коммуникации через интернет. Приложение стало обязательным, число пользователей перевалило за 50 миллионов, а внутри каждый месяц появляются новые плюшки от Сферума до Цифрового ID. И многие видят в этом одни плюсы: мессенджер российский, ловит даже на парковке, а функционально уже почти догнал и перегнал конкурентов. Словом, благодать. Но чем MAX отличается от других мессенджеров?

Кто создал мессенджер MAX

Несмотря на очевидные контры между действующими лицами Telegram и WhatsApp, два самых популярных мессенджера объединяет их начало. Оба создавались энтузиастами еще более 10 лет назад как ответ на запрос обычных людей в удобном и при этом бесплатном формате общения через интернет. И в итоге мы пришли к тому, что мессенджеры во многом заменили для нас SMS-сообщения.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Мессенджер MAX не является ответом на запрос общества. Это — приложение, разработанное компанией VK в рамках Федерального закона «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24 июня 2025 года.

До появления MAX уже существовали отечественные Яндекс Мессенджер, VK Мессенджер ТамТам и другие, но при этом по-настоящему востребованными были именно WhatsApp и Telegram. В 2024 году их охват составлял 79% и 72% населения страны в возрасте старше 12 лет. То есть у общества не было никакого запроса на появление российского мессенджера, что подтверждает ничтожная доля пользователей отечественных аналогов. Исключение — VK Мессенджер (29.7%), который является частью самой популярной соцсети в России, а не самостоятельным проектом.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Что такое национальный мессенджер

Приложение MAX — это национальный мессенджер. То есть не просто программа для общения через интернет, а попытка превратить мессенджер в базовую цифровую инфраструктуру страны. Поэтому, например, в MAX появился Цифровой ID, которого нет даже на Госуслугах.

WhatsApp и Telegram хоть и превращаются в суперприложения, которые также выходят за рамки обычного мессенджера, но не включают в себя государственные сервисы ни России, ни какой-либо другой страны в мире, что по крайней мере косвенно свидетельствует об их независимости. MAX в этом смысле — калька с китайского WeChat, где уже несколько лет активно применяется социальный рейтинг и другие атрибуты из антиутопий.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Где работает мессенджер MAX

Концепция национального мессенджера также предполагает, что MAX — приложение для России, в то время как WhatsApp и Telegram являются международными сервисами. Их цель — завоевать как можно больше рынков ради увеличения прибыли. Вероятная задача MAX — стать безальтернативным средством коммуникации внутри России.

Да, недавно в MAX появилась возможность регистрации жителей Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и еще нескольких стран. Однако, чтобы гражданин любого из государств-членов СНГ смог написать россиянину, ему нужно получить «приглашение». То есть MAX — изолированная среда для «своих».

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Блокировка WhatsApp и Telegram в России

По мере роста популярности MAX все чаще тиражируются сообщения о возможной блокировке WhatsApp и Telegram в России. Причем формально она должна была произойти еще несколько лет назад, ведь иностранные мессенджеры систематически отказываются от так называемого «приземления» — требования хранить все данные пользователей, включая содержимое чатов, на отечественных серверах.

Для них «приземление» — серьезный удар по репутации и прецедент, позволяющий правительствам других стран заставить мессенджеры аналогичным образом предоставить все данные своих пользователей. В условиях, когда у людей есть очевидный запрос на тайну переписки, такие уступки способны вмиг похоронить Telegram и WhatsApp, дав толчок развитию анонимных мессенджеров мелких конкурентов. Над MAX такая угроза не нависает, ведь отечественный проект в своей политике конфиденциальности прямо заявляет: «Компания может передавать Информацию третьим лицам». И с этим соглашается каждый, кто начинает пользоваться национальным мессенджером.

Для чего нужно сквозное шифрование

Самое забавное во всей этой ситуации, что WhatsApp просто не имеет технической возможности выполнить «приземление». Ведь американский мессенджер использует сквозное шифрование. Оно предполагает хранение частной переписки людей исключительно на устройствах двух собеседников, в то время как при общении в MAX все данные автоматически заливаются и хранятся в облаке.

Почему я не пользуюсь мессенджером MAX и никому его не советую

К слову, похожим образом работает Telegram. Но, в отличие от MAX, он использует сквозное шифрование хотя бы в секретных чатах, а на момент публикации материала не было известно ни об одной утечке переписки в Telegram без получения прямого доступа к устройству. И это на фоне слухов о взломе MAX.