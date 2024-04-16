Чем новый Яндекс Нейро отличается от обычного поисковика

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Герман Вологжанин

Компания Яндекс мощно встретила 2024 год. Сначала она представила нейробраузер, оснастив свой фирменный браузер кучей фишек искусственного интеллекта от перевода видео до автоматического сканирования QR-кодов на картинках, а на прошлой неделе анонсировала новую Алису — голосового ассистента со встроенной нейросетью YandexGPT 3. А главный герой этой недели — нейропоиск Яндекса.

Чем новый Яндекс Нейро отличается от обычного поисковика. Новый подход к поиску информации в интернете. Фото.

Новый подход к поиску информации в интернете

Это новый подход к поиску информации в интернете, который анализирует данные в сети и представляет короткий отчет, освобождая нас от необходимости проверять несколько источников, чтобы получить ответ на заданный вопрос. Звучит интересно, но еще интереснее поисковик с нейросетью выглядит в деле.

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Где скачать Яндекс с нейросетью

На момент публикации материала поисковик с нейросетью доступен на десктопной версии страницы ya.ru, а также в приложении Яндекс. Обновите его до версии 24.40 любым удобным способом.

Скачать Яндекс в Google Play

После установки актуальной версии приложения вы заметите, как изменилась его иконка, а при первом запуске программа быстро введет вас в курс дела, рассказав о том, что такое Яндекс Нейро.

Где скачать Яндекс с нейросетью. Теперь Яндекс предлагает 2 варианта поиска информации в интернете. Фото.

Теперь Яндекс предлагает 2 варианта поиска информации в интернете

Если коротко, то теперь перед нами два варианта поиска информации в интернете: через привычный поисковик (вкладка «Поиск») или через нейросеть (вкладка «Нейро»). Далее попробуем разобраться, чем они отличаются.

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Что такое Яндекс Нейро

Что предлагает обычный поисковик Яндекса? После ввода запроса на экране может появиться ответ, а также список источников, где, по мнению поисковика, содержится интересующий нас ответ. Вот так, например, Яндекс объясняет, нужно ли чистить оперативную память на Андроиде.

Что такое Яндекс Нейро. Обычный поисковик выдает много информации, среди которой нужно самостоятельно искать ответ. Фото.

Обычный поисковик выдает много информации, среди которой нужно самостоятельно искать ответ

Поиск Яндекс Нейро работает иначе. После обработки аналогичного запроса он предлагает краткую выжимку из нескольких источников, благодаря чему не нужно посещать разные сайты для поиска ответа.

Что такое Яндекс Нейро. Яндекс Нейро помнит контекст, а потому позволяет уточнить информацию. Фото.

Яндекс Нейро помнит контекст, а потому позволяет уточнить информацию

Кроме того, новый поиск Яндекса позволяет уточнить информацию. Допустим, мы поняли: чистка ОЗУ необязательна. Но что будет, если не чистить оперативную память? После уточняющего запроса нейросеть Яндекса дает новый ответ, также опираясь на несколько источников. Выясняется, что отказ от чистки оперативной может привести к лагам, повышенному расходу заряда аккумулятора и к общему замедлению работы устройства.

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К сожалению, в случае с нейропоиском Яндекса сложно оценить качество всех ответов, ведь оно напрямую зависит от информации, представленной в сети. Если она ложная или ошибочная, то и ответ вас вряд ли устроит. Однако как форма подачи нейропоиск выглядит очень удобным и, кажется, что действительно экономит время, а это для большинства людей — самое главное.

Новый поиск по картинке в Яндексе

Также искусственный интеллект Яндекса предлагает новый подход к поиску по картинке. Ранее он был реализован средствами умной камеры с Алисой — своеобразного аналога Google Объектива. Признаться честно, я им почти не пользовался, поскольку качество ответов меня совершенно не устраивало. Вот приглянулась мне Bluetooth-колонка, и я решил узнать о ее характеристиках, а умная камера Яндекса распознает ее как сумку на плечо.

Новый поиск по картинке в Яндексе. Зачастую умная камера неверно распознает предметы. Фото.

Зачастую умная камера неверно распознает предметы

Не знаю почему, но поиск с нейросетью не допускает таких ошибок. Во вкладке «Нейро» также можно прикрепить картинку и задать уточняющий вопрос. Меня, в частности, интересует, что это за модель колонки.

Новый поиск по картинке в Яндексе. В качестве инструмента для поиска по картинке Яндекс Нейро тоже смотрится интереснее. Фото.

В качестве инструмента для поиска по картинке Яндекс Нейро тоже смотрится интереснее

Искусственный интеллект Яндекс Нейро правильно распознал предмет и предоставил мне основные характеристики устройства. Ответ показался мне не совсем полным, поэтому я уточнил недостающие сведения: сколько заряжается колонка, и сколько она стоит. Вуаля: ответ на экране.

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Разумеется, это лишь частный пример поиска по картинке в Яндексе. Нейросеть можно спросить, о чем угодно. Сфотографировал здание — спросил год постройки, сделал фото животного в зоопарке — уточнил, чем его можно накормить. Вариантов масса, и все зависит исключительно от фантазии пользователя. Ну что, полезная штука?

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