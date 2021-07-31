Чем опасен Wi-Fi без пароля

Все любят бесплатный Wi-Fi. Если в настройках ваш смартфон найдет поблизости Wi-Fi без пароля, то любой здравомыслящий человек подключится к нему — почему нет? Когда у меня дома не было интернета, я спокойно пользовался чьим-то Wi-Fi — все устройства автоматически подключались к нему. Жаль, что сигнал не везде был стабильный. Спустя какое-то время я узнал, что подключаться к публичным точкам доступа лучше не стоит. Предлагаю и вам узнать, чем это чревато и как быть осторожным с общественным Wi-Fi.

С тех пор как в общественных местах стали появляться точки доступа, наша жизнь стала гораздо проще — можно взять ноутбук и работать, сидя в удобном кресле в кафе. Но не всё так просто.

Сети без пароля могут быть опасны тем, что среди них могут оказаться злоумышленники. Они создают собственную сеть с похожим названиваем и ждут подключений, отслеживая все, что вы делаете в сети. Иногда устройства сами подключаются к сети без пароля, а программы начинают обновляться и синхронизироваться: iCloud, Gmail, контакты из записной книжки или Google Maps. В итоге весь трафик идет через сеть злоумышленников.

Что такое шифрование сети

Если сеть не защищена шифрованием, то это еще хуже, чем сеть без пароля. Во время такого подключения все данные перемещаются между устройствами через роутер без защиты. Если перехватить трафик, то можно поймать очень много информации о разных пользователях. Для этого есть программы, которые позволяют видеть всё содержимое — снифферы. С помощью них можно посмотреть все страницы и пароли пользователя. Если есть возможность, то не пользуйтесь такими общественными сетями без шифрования. Обычно в настройках Wi-Fi в смартфоне отображается его наличие. А как вы относитесь к общественному Wi-Fi? Поделитесь с нами в Telegram-чате!

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Общественный Wi-Fi с паролем

Если вы оказались в кафе и точка доступа Wi-Fi там с паролем, с шифрованием, а пароль, например, на стене, то даже это не очень хорошо. Удивительно, но злоумышленник может создать собственную сеть с абсолютно таким же паролем и ждать подключений. При подключении вы увидите, что точек доступа две. А дальше уже как повезет. Обратите внимание на уровень сигнала сети — если он слишком низкий, то, возможно, это сеть злоумышленника.

Можно ли подключаться к общественным сетям?

Иногда нет выбора. Например, смартфон разрядился или плохой сигнал, кончился трафик. Всякое может быть. Общественные сети созданы для того, чтобы нам было удобнее пользоваться интернетом. Но здесь есть ряд правил, которые стоит соблюдать.

Старайтесь соблюдать цифровую гигиену. На ноутбуке или устройстве Android используйте хороший антивирус с обновленными базами

Не используйте автоматическое подключение к Wi-Fi

Подключайтесь к сети организации только убедившись, принадлежит она ей или нет. Не стоит ругаться на сети с авторизацией по звонку или СМС — двухфакторная аутентификация очень выручает

Если есть возможность — при подключении к общественным сетям используйте VPN и не вводите данные своих карт. Чтобы обезопасить себя, зайдите в ваше приложение интернет-банкинга и создайте себе виртуальную карту. Она сделает ваши покупки безопасными: с помощью виртуальной карты мошенники не узнают реквизитов вашей физической карты

Общественные сети вполне безопасны для поиска, просмотра развлекательного контента. В 2021 году сложно обезопасить себя и свои данные, но мы регулярно рассказываем о том, как это сделать в нашем Яндекс. Дзен.

Почему стоит использовать VPN

VPN — это виртуальная частная сеть. С помощью нее можно подменить свое местоположение. VPN — это сеть внутри сети. Эта технология формирует отдельный зашифрованный канал, по которому передаются все данные. Этот канал можно взломать, но очень сложно. Благодаря этой технологии вы сможете защитить не только свои данные, но и, например, звонки по видеосвязи. В наше время, когда интернет контролируется, то лучше обезопасить себя от чужих глаз и ушей.

Имейте в виду, что и тут не все так просто — обязательно прочтите статью моего коллеги Ивана Кузнецова о том, почему нельзя пользоваться бесплатным VPN. В ней он рассказывает обо всех подводных камнях этого сервиса.

Не забывайте про цифровую гигиену — она стала очень важна в 2021 году, когда все ваши данные могут оказаться в чужих руках. Не стоит игнорировать системы безопасности вашего устройства — не ленитесь чаще менять пароль от своих страниц, делайте резервные копии данных, отписывайтесь от лишнего и регулярно обновляйте ПО на Android — в нем содержатся исправления ошибок безопасности, которыми могли раньше воспользоваться недоброжелатели.