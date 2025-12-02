Чем оперативная память смартфона отличается от обычной

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Наверное, каждый владелец смартфона знает, для чего ему нужна память. Она позволяет хранить самые разные данные, будь то фото и видео, снятые на камеру, или приложения. Даже операционная система с ее многочисленными оболочками лежит в хранилище. Однако помимо обычной (встроенной) существует оперативная память смартфона, о которой обывателю известно не так много. Для чего она нужна и чем отличается от постоянной?

Чем оперативная память смартфона отличается от обычной. Чем отличаются два вида памяти в смартфоне? Фото.

Чем отличаются два вида памяти в смартфоне?

Что такое оперативная память

Оперативная память — это часть смартфона, где временно хранятся данные системы и работающих приложений. По сути, она является буфером, куда устройство само складывает все, что ему нужно прямо сейчас. Это могут быть данные приложений, открытые вкладки браузера или, например, элементы интерфейса.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Оперативную память также называют ОЗУ, что расшифровывается как оперативное запоминающее устройство, в то время как постоянная память нередко обозначается аббревиатурой ПЗУ. И это далеко не единственное их отличие.

Отличия оперативной и постоянной памяти

В то время как постоянная память хранит информацию всегда, оперативная работает только когда устройство включено, и она, в отличие от обычной, все время потребляет энергию. То есть, когда аккумулятор разряжен, ОЗУ отключается.

Отличия оперативной и постоянной памяти. У двух видов памяти разное предназначение. Фото.

У двух видов памяти разное предназначение

Но главное отличие ОЗУ от ПЗУ для рядового пользователя заключается в применении того или иного вида памяти. Постоянная нужна ему (владельцу устройства) для хранения своих данных, а оперативная необходима смартфону для скорости и обеспечения многозадачности, то есть выполнения нескольких задач одновременно.

На что влияет количество оперативной памяти

Количество памяти смартфона в описании обычно имеет двойное обозначение: например, 8/256 ГБ. Это значит, что устройство имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. И при выборе смартфона очень важна данная характеристика.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Чем больше оперативной памяти, тем стабильнее работает устройство. При прочих равных оно меньше тормозит, а еще позволяет плавно переключаться между несколькими запущенными приложениями. В то же время стоит заметить, что важно не только количество, о чем мы говорили в отдельном материале. А узнать, сколько оперативной памяти нужно смартфону, вы сможете в специальном тексте.

Теги
Новости по теме
Пропала кнопка переключения языков на клавиатуре Android: как вернуть глобус
Как добавить свой паспорт и другие документы в мессенджер MAX
Как написать сообщение в WhatsApp даже без добавления в контакты
Лонгриды для вас
Чем отличаются китайские бренды смартфонов и какой из них лучше

В течение 10 последних лет прилавки российских магазинов электроники заполонили китайские смартфоны. За прошедшее с момента своего появления время «китайцы» отбили от себя косые взгляды скептиков и превратились в устройства, которые покупают везде: в России, Европе, Азии, Африке и даже в США. Кроме того, расплодилось огромное количество брендов, названия которых до сих пор воспринимаются с трудом людьми, не бравшими в руки ничего кроме Samsung и Apple. Зато мы знаем почти все о производителях китайских смартфонов и готовы рассказать, чьи устройства стоит покупать, а чьи — нет.

Читать далее
Главные смартфоны POCO в 2025 году: выбираем лучший на распродаже AliExpress

Говоря о самых крутых смартфонах, при всем желании не получится обойти стороной POCO. Эта компания не словом, а делом доказала, что по-настоящему мощные устройства могут быть недорогими. Секрет их низкой цены прост: оптимизация производства и отказ от ненужных функций. Но во время июньской распродажи AliExpress они подешевели настолько, что не понимаешь: а почему так выгодно? В этом сегодня и попытаемся разобраться, взглянув на лучшие смартфоны POCO в преддверии выхода нового и, пожалуй, самого долгожданного смартфона POCO 24 июня.

Читать далее
Чем смартфоны Xiaomi отличаются от всех остальных

Несмотря на то, что большинство современных смартфонов работает на операционной системе Android, каждый из них уникален. Поэтому, если вы будете переходить с модели одной компании на другую, то можете испытать дискомфорт или, напротив, приятно удивиться наличию интересных функций, которых нет больше нигде. Чтобы доказать уникальность Android-устройств внутри одной операционной системы, мы расскажем об особенностях наиболее популярных брендов. И в первую очередь определим, чем смартфоны Xiaomi отличаются от остальных.

Читать далее
Новости партнеров
Какой продукт снижает сахар в крови: лучшая рекомендация для диабетиков
Какой продукт снижает сахар в крови: лучшая рекомендация для диабетиков
Apple отключила Launchpad с приложениями в macOS Tahoe 26, но я придумал, чем его заменить
Apple отключила Launchpad с приложениями в macOS Tahoe 26, но я придумал, чем его заменить
Инвестиционный фонд Grayscale прогнозирует новый максимум курса Биткоина уже в 2026 году. Насколько это реально?
Инвестиционный фонд Grayscale прогнозирует новый максимум курса Биткоина уже в 2026 году. Насколько это реально?