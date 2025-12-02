Чем оперативная память смартфона отличается от обычной

Наверное, каждый владелец смартфона знает, для чего ему нужна память. Она позволяет хранить самые разные данные, будь то фото и видео, снятые на камеру, или приложения. Даже операционная система с ее многочисленными оболочками лежит в хранилище. Однако помимо обычной (встроенной) существует оперативная память смартфона, о которой обывателю известно не так много. Для чего она нужна и чем отличается от постоянной?

Что такое оперативная память

Оперативная память — это часть смартфона, где временно хранятся данные системы и работающих приложений. По сути, она является буфером, куда устройство само складывает все, что ему нужно прямо сейчас. Это могут быть данные приложений, открытые вкладки браузера или, например, элементы интерфейса.

Оперативную память также называют ОЗУ, что расшифровывается как оперативное запоминающее устройство, в то время как постоянная память нередко обозначается аббревиатурой ПЗУ. И это далеко не единственное их отличие.

Отличия оперативной и постоянной памяти

В то время как постоянная память хранит информацию всегда, оперативная работает только когда устройство включено, и она, в отличие от обычной, все время потребляет энергию. То есть, когда аккумулятор разряжен, ОЗУ отключается.

Но главное отличие ОЗУ от ПЗУ для рядового пользователя заключается в применении того или иного вида памяти. Постоянная нужна ему (владельцу устройства) для хранения своих данных, а оперативная необходима смартфону для скорости и обеспечения многозадачности, то есть выполнения нескольких задач одновременно.

На что влияет количество оперативной памяти

Количество памяти смартфона в описании обычно имеет двойное обозначение: например, 8/256 ГБ. Это значит, что устройство имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. И при выборе смартфона очень важна данная характеристика.

Чем больше оперативной памяти, тем стабильнее работает устройство. При прочих равных оно меньше тормозит, а еще позволяет плавно переключаться между несколькими запущенными приложениями. В то же время стоит заметить, что важно не только количество, о чем мы говорили в отдельном материале. А узнать, сколько оперативной памяти нужно смартфону, вы сможете в специальном тексте.