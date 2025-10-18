Чем отличается ультразвуковой сканер отпечатков в телефоне от оптического и какой лучше

Сегодня почти у каждого смартфона есть сканер отпечатков пальцев, и почти всегда он прячется в экране. Прошло то время, когда его ставили в кнопки и островки на спинке устройств, теперь его место — дисплей. Однако сканеры в экране бывают разные. Их ключевое отличие — технология работы. Существуют оптические и ультразвуковые сканеры, и от того, какой именно установлен дактилоскоп, будет зависеть удобство использования смартфона.

Как работает сканер отпечатков в телефоне

Изначально сканеры в телефонах были емкостные. Несмотря на то, что эта технология сейчас встречается крайне редко, подобные дактилоскопы отличаются быстротой и надежностью. Но в условиях, когда смартфоны стали безрамочными, размещать их просто негде. В кнопку под экраном не поставишь, на спинке из-за него получишь «островок», который портит дизайн, а при размещении в клавише питания из-за ее узости пострадает точность срабатывания.

В конечном итоге оптимальным решением стало использование сканера отпечатков в экране, к чему мы пришли во многом благодаря доступности AMOLED-матриц. И почти сразу в конце 2010-х начали применяться две технологии дактилоскопа в дисплее:

Оптический. Представляет собой камеру, расположенную под дисплеем, которая фотографирует палец и соотносит ее с зарегистрированным отпечатком.

Представляет собой камеру, расположенную под дисплеем, которая фотографирует палец и соотносит ее с зарегистрированным отпечатком. Ультразвуковой. Представляет собой матрицу пьезоизлучателей, посылающих ультразвуковые волны на палец и моделирующих его 3D-рисунок.

Сегодня в смартфонах используется оба типа дактилоскопов. Причем оптические сканеры отпечатков встречаются чаще за счет своей относительной дешевизны.

Оптический или ультразвуковой сканер — сравнение

Принцип работы сканера отпечатка почти ничего не говорит об ощущениях пользователя. В обоих случаях человек прикладывает палец к экрану, после чего происходит считывание отпечатка. Однако скорость и удобство отличается в зависимости от типа сканера, что наглядно проиллюстрировано в таблице, где сравниваются плюсы и минусы дактилоскопов.

Тип сканера Плюсы Минусы Оптический Относительная дешевизна;

Совместимость с пленками и стеклами;

Стабильная работа. Расположение в самом низу экрана;

Вспышка при считывании отпечатка;

Чувствительность к жирным и мокрым пальцам. Ультразвуковой Удобное расположение (чуть выше);

Моментальное срабатывание;

Максимальный уровень надежности. Высокая стоимость установки;

Снижение точности при использовании защитных стекол.

Очевидно, то ни один из двух типов сканера не является идеальным. У каждого из них есть плюсы и минусы. Но какой сканер лучше: оптический или ультразвуковой?

Какой сканер отпечатков лучше: ультразвуковой или оптический

В целом, ультразвуковой сканер лучше оптического. Именно поэтому его устанавливают преимущественно во флагманские смартфоны. Он располагается на удобной высоте, срабатывает моментально, даже если пальцы немного жирные, а еще обеспечивает максимальный уровень защиты за счет 3D-сканирования.

Несмотря на то, что оптический сканер отпечатков срабатывает примерно в два раза дольше и обычно располагается слишком низко, от ультразвукового он отличается не настолько критично. Распознавание все равно происходит довольно быстро, 2D-сканирования оказывается вполне достаточно для хорошего уровня защиты, а привыкнуть к его расположению удается всего за пару дней.