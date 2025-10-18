Чем отличается ультразвуковой сканер отпечатков в телефоне от оптического и какой лучше

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Сегодня почти у каждого смартфона есть сканер отпечатков пальцев, и почти всегда он прячется в экране. Прошло то время, когда его ставили в кнопки и островки на спинке устройств, теперь его место — дисплей. Однако сканеры в экране бывают разные. Их ключевое отличие — технология работы. Существуют оптические и ультразвуковые сканеры, и от того, какой именно установлен дактилоскоп, будет зависеть удобство использования смартфона.

Чем отличается ультразвуковой сканер отпечатков в телефоне от оптического и какой лучше. Выбираем лучший вариант отпечатка пальцев в экране. Изображение: eigerprotection.com. Фото.

Выбираем лучший вариант отпечатка пальцев в экране. Изображение: eigerprotection.com

Как работает сканер отпечатков в телефоне

Изначально сканеры в телефонах были емкостные. Несмотря на то, что эта технология сейчас встречается крайне редко, подобные дактилоскопы отличаются быстротой и надежностью. Но в условиях, когда смартфоны стали безрамочными, размещать их просто негде. В кнопку под экраном не поставишь, на спинке из-за него получишь «островок», который портит дизайн, а при размещении в клавише питания из-за ее узости пострадает точность срабатывания.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

В конечном итоге оптимальным решением стало использование сканера отпечатков в экране, к чему мы пришли во многом благодаря доступности AMOLED-матриц. И почти сразу в конце 2010-х начали применяться две технологии дактилоскопа в дисплее:

  • Оптический. Представляет собой камеру, расположенную под дисплеем, которая фотографирует палец и соотносит ее с зарегистрированным отпечатком.
  • Ультразвуковой. Представляет собой матрицу пьезоизлучателей, посылающих ультразвуковые волны на палец и моделирующих его 3D-рисунок.

Сегодня в смартфонах используется оба типа дактилоскопов. Причем оптические сканеры отпечатков встречаются чаще за счет своей относительной дешевизны.

Оптический или ультразвуковой сканер — сравнение

Оптический или ультразвуковой сканер — сравнение. Определить тип сканера можно по расположению: оптический устанавливается ниже. Изображение: gadgetbytenepal.com. Фото.

Определить тип сканера можно по расположению: оптический устанавливается ниже. Изображение: gadgetbytenepal.com

Принцип работы сканера отпечатка почти ничего не говорит об ощущениях пользователя. В обоих случаях человек прикладывает палец к экрану, после чего происходит считывание отпечатка. Однако скорость и удобство отличается в зависимости от типа сканера, что наглядно проиллюстрировано в таблице, где сравниваются плюсы и минусы дактилоскопов.

Тип сканераПлюсыМинусы
ОптическийОтносительная дешевизна;
Совместимость с пленками и стеклами;
Стабильная работа.		Расположение в самом низу экрана;
Вспышка при считывании отпечатка;
Чувствительность к жирным и мокрым пальцам.
УльтразвуковойУдобное расположение (чуть выше);
Моментальное срабатывание;
Максимальный уровень надежности.		Высокая стоимость установки;
Снижение точности при использовании защитных стекол.

Очевидно, то ни один из двух типов сканера не является идеальным. У каждого из них есть плюсы и минусы. Но какой сканер лучше: оптический или ультразвуковой?

Какой сканер отпечатков лучше: ультразвуковой или оптический

В целом, ультразвуковой сканер лучше оптического. Именно поэтому его устанавливают преимущественно во флагманские смартфоны. Он располагается на удобной высоте, срабатывает моментально, даже если пальцы немного жирные, а еще обеспечивает максимальный уровень защиты за счет 3D-сканирования.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Несмотря на то, что оптический сканер отпечатков срабатывает примерно в два раза дольше и обычно располагается слишком низко, от ультразвукового он отличается не настолько критично. Распознавание все равно происходит довольно быстро, 2D-сканирования оказывается вполне достаточно для хорошего уровня защиты, а привыкнуть к его расположению удается всего за пару дней.

Теги
Новости по теме
Как удалить свой Цифровой ID в мессенджере MAX
У Сбера есть определитель номера для Android. Он блокирует мошенников и спам даже в WhatsApp и Telegram
Как добавить доверенный контакт на Госуслугах и защитить учетную запись от взлома
Лонгриды для вас
В приложении Госуслуг можно будет показать QR-код вместо паспорта. Как это будет работать

Паспорт поселится в смартфоне: скоро россияне смогут подтверждать личность без использования бумажного паспорта. Для современных пользователей это шанс забыть о том, что такое “забыл паспорт дома”, а для бизнеса отличный способ ускорить обслуживание, снизить риски ошибок при ручной сверке данных и исключить утечки персональных данных.

Читать далее
Что делать, если Xiaomi после обновления быстро разряжается и тормозит

Сначала ты несколько месяцев ждешь апдейт, потом полчаса загружаешь и устанавливаешь его, а затем видишь, что после обновления Xiaomi тормозит, ну или быстро разряжается. Знакомая ситуация? Еще бы! Она касается почти всех владельцев смартфонов китайского производителя, а если кто-то и не жаловался на такие проблемы, то просто их не замечал. Рано или поздно каждый познает плоды разработчиков HyperOS, оставив каждого наедине с вопросом — что делать после обновления Xiaomi?

Читать далее
Не работает интернет на телефоне. Почему и что делать

В XXI веке интернет является основным средством коммуникации, которое позволяет нам всегда оставаться на связи вне зависимости от своего местоположения и не переплачивать за звонки через роуминг. Однако доступ к сети не всегда остается стабильным, и довольно часто возникают проблемы с подключением. Если у вас не работает интернет на телефоне, в первую очередь нужно определить причину неполадок. Только после этого имеет смысл переходить к их устранению.

Читать далее
Новости партнеров
12 пород собак, с которыми не надо много гулять: выбирают диван вместо парка
12 пород собак, с которыми не надо много гулять: выбирают диван вместо парка
В России пытаются заставить Apple установить российский поисковик на iPhone по умолчанию
В России пытаются заставить Apple установить российский поисковик на iPhone по умолчанию
Аналитик назвал лучший сигнал для покупки Биткоина с учётом недавнего обвала рынка. Какой он?
Аналитик назвал лучший сигнал для покупки Биткоина с учётом недавнего обвала рынка. Какой он?