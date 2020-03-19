Несмотря на то что многие пользователи Android мечтают получить доступ к фирменным сервисам Apple, которые компания из Купертино сделала эксклюзивом только своих устройств, в экосистеме Google существуют достойные альтернативы. Я обнаружил это, когда выбрал в качестве основного смартфон на Android, и мне понадобилось чем-то заменить FaceTime. Не то чтобы я потерял возможность пользоваться им, ведь устройства на iOS и macOS из моего «гаража» никуда не делись. Просто когда с тобой с аппарат с Android, а установить видеосвязь нужно, это становится реальной проблемой. Поэтому я стал искать.

Чем заменить FaceTime на Android

Skype я не рассматривал из-за низкого качества видео, Viber тоже, поскольку пользуюсь я только Telegram, поэтому нужно было что-то, возможно, менее универсальное, но аналогичное FaceTime по уровню комфорта. К счастью, далеко ходить не пришлось, потому что решение моего вопроса было из коробки предустановлено на мой Honor View 20. Я просто зашёл в папку с сервисами Google и обнаружил там Duo (скачать). На самом деле я слышал про него и раньше, но пользоваться им до этого не мне не приходилось. И, как выяснилось, совершенно напрасно, ведь фирменный сервис Google оказался даже лучше, чем FaceTime.

Выбираем альтернативу FaceTime на Android

Первое, на что я обратил внимание – это функция «Тук-Тук». Она позволяет увидеть того, кто вам звонит, ещё до того, как ответить. Каждый оценивает эту функцию по-разному, но мне она показалась очень удобной. Благодаря ей можно заранее определить, где находится ваш собеседник и таким образом понять, о чём будет разговор, и, что тоже немаловажно, разглядеть, с кем он. Ведь нельзя исключать, что по ту сторону Duo рядом с вызывающим окажется кто-то, с кем, вы, возможно, не хотели бы общаться.

В случае, если тех, с кем нужно пообщаться, несколько, в Duo есть групповые звонки. К сожалению, в FaceTime они хоть и есть, но работают не на всех устройствах. Например, на iPhone 6 FaceTime их не поддерживает, а у Duo таких проблем нет.

Чем Duo лучше FaceTime

Качество видео в Duo тоже порадовало. Однако дело было не в хороших камерах наших с собеседниками аппаратов, а именно в алгоритмах обработки. Да, хорошая картинка требует, во-первых, стабильного соединения с интернетом, а, во-вторых, расходует больше трафика. Тем не менее, в настройках сервиса можно либо включить экономичный режим, либо обычный, в котором изображение остаётся просто чистым, контрастным и, что немаловажно, плавным.

У Duo даже есть ночной режим. В отличие от такового в остальных приложениях, он здесь реально используется по назначению, не окрашивая интерфейс в тёмные цвета, а «вытягивая картинку», если кто-то из собеседников находится в условиях недостаточного освещения. Происходит это автоматически и от вас не требуется никаких усилий, зато картинка действительно получается более светлой. Правда, Google предупреждает, что работа ночного режима зависит от вашего смартфона и где-то недоступна вообще, а где-то может работать не лучшим образом. Но, повторюсь, у меня всё ок.

Другие особенности Duo

Голосовые звонки;

Поддержка видеосообщений;

Сквозное шифрование;

Отправка «сердечек».

Стоит ли пользоваться Duo

Теперь перейдём к практике применения Duo. Как и FaceTime, Duo позволяет пройти регистрацию с помощью номера телефона и учётной записи Google. Достаточно просто подтвердить регистрацию кодом из SMS, который вам будет отправлен на телефон. При этом пользоваться Duo можно на самых разных ОС – и на iOS, и на Android, и на Windows, и на macOS, и на Linux. Под настольные платформы у сервиса отдельного клиента нет, что, возможно, не так удобно, как в случае с FaceTime, но зато есть веб-версия, которая позволяет не занимать пространство на диске, что само по себе неплохо.

Сам не знаю, как так вышло, но я настолько привык к Duo, его фишкам и логике, что просто пересадил всю родню на этот сервис и практически перестал пользоваться FaceTime. Почему? Мне просто понравилось то, как Google реализовала свой сервис. Все эти функции вроде слежения за лицом, ночного режима и видеосообщений действительно делают Duo очень удобным инструментом общения, а кросс-платформенность превращает его просто в супер-универсальную платформу, где нет тех ограничений, которые я встречал в FaceTime.