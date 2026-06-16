13 июня по СМИ и соцсетям прокатилась волна: мол, российские сайты вот-вот перестанут открываться из-за новых правил по сертификатам. На Android тема звучит особенно тревожно — в отличие от iPhone, тут многие сидят в Chrome, который российские подписи не знает. Спойлер: апокалипсиса не случилось, и сейчас объясним почему. Недавно мы уже разбирали, когда и почему отключают интернет в России, а сегодня — про сертификаты.

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Как работают сертификаты безопасности сайтов на Android

Сертификат безопасности — это цифровое удостоверение сайта. Когда вы открываете страницу банка, браузер проверяет, что её подписал доверенный центр, и только после этого показывает замочек и защищённое соединение по протоколу https. Нет подписи или ей нельзя доверять — увидите предупреждение о небезопасном соединении. Открыть страницу всё равно можно, но добровольно туда мало кто пойдёт. И правильно: за таким экраном нередко прячется реальная угроза — поддельные сайты воруют пароли и доступ к аккаунту Google.

Доверенных центров в мире меньше сотни — если точно, 85. Их список зашит прямо в Android, Windows, iOS и в сами браузеры. Поэтому Chrome на вашем смартфоне доверяет одним подписям и ругается на другие.

Что за новый запрет на сертификаты для России

В мае CA/Browser Forum — сообщество, которое пишет правила для удостоверяющих центров — прямо вписало в документ запрет выдавать сертификаты безопасности заявителям из санкционных списков. Звучит как новость, но по сути это формализация того, что действует с 2022 года. Тогда же российские госорганы, госкорпорации и компании под санкциями потеряли возможность легально получать иностранные подписи.

В ответ у нас появился национальный удостоверяющий центр (НУЦ). Он реально выдаёт сертификаты, и для части госресурсов они работают, о них мы писали ранее. Беда в том, что НУЦ не входит в мировую цепочку доверия. Его нет ни в Android, ни в Windows, ни в Chrome. Спокойно открыть сайт с такой подписью получается фактически только в браузере «Яндекс» или в «Атоме». В Chrome он выдаст то самое предупреждение о небезопасном соединении.

Раз большинство владельцев Android-смартфонов сидит в Chrome или Firefox, а они не знают российский центр, то теоретически массовый переход российских сайтов на отечественные подписи действительно отрезал бы вас от привычного интернета. Ключевое слово — теоретически. На практике этот переход не происходит, и причины очень земные.

Почему российские сайты продолжают работать в Chrome

Самое интересное начинается, когда смотришь не на заголовки, а на конкретные сайты. Откройте карточку сертификата Сбера — в графе «кем выдан» увидите HARICA, греческий удостоверяющий центр. Сертификат выдан 2 июня 2026 года, хотя Сбербанк под санкциями уже не первый год: тем не менее, подпись у него европейская и совсем новая.

История «Госуслуг» ещё нагляднее. Их сертификат выписан GlobalSign — одним из крупнейших международных центров — и действует до декабря 2026 года. То есть главный государственный портал страны спокойно живёт на иностранной подписи, и Chrome открывает его без единого вопроса.

Как так выходит при действующем запрете? Очень просто. Международные центры не бегают по интернету в поисках нарушителей — для них это лишние расходы. Обычно они узнают о проблемном клиенте из новостей и только тогда что-то предпринимают. Санкции в этой области существуют на бумаге, но соблюдаются вяло. Поэтому гиганты вроде Let’s Encrypt и GlobalSign работают с российскими сайтами, включая государственные, которые совершенно не спешат уходить на НУЦ.

Есть и причина поглубже. Бизнесу нужно, чтобы сайт открывался и внутри страны, и снаружи. Перейди он на отечественный сертификат — весь внешний трафик упрётся в красное предупреждение, а иностранный гость просто закроет вкладку. Никому не хочется добровольно отрезать половину аудитории, поэтому все тянут с переходом до последнего. И да, если сайт вдруг не открылся, дело далеко не всегда в подписи: крупные сбои случаются и без сертификатов. Подписывайтесь на наш канал в МАКСе — там мы разбираем подобные истории первыми.

Что делать, если Chrome предупреждает о небезопасном сайте

Паниковать не нужно, ваш Android работает как работал. Но пара вещей стоит того, чтобы держать их в голове. Если какой-то государственный сайт встретит вас предупреждением о небезопасном соединении, не пугайтесь сразу. Возможно, он перешёл на российский сертификат, который Chrome не знает. На такой случай держите на смартфоне Яндекс Браузер или другое российское приложение — в них отечественные подписи открываются без проблем.

Но самое главное — не приучайте себя нажимать «всё равно открыть» на каждом таком экране. На незнакомом сайте красное предупреждение в браузере чаще означает реальную угрозу, чем санкционную политику. Привычка игнорировать эти сигналы на всех сайтах подряд — прямая дорога к мошенникам.

Умейте отличать настоящую проблему от шумихи в СМИ. Чем лучше вы понимаете, как всё устроено, тем меньше шансов впасть в панику из-за громкого заголовка. Остались вопросы или сами поймали странное предупреждение в Chrome? Пишите в наш чат в МАКСе — разберёмся вместе.