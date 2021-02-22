Chrome жрёт оперативку? Google это исправит

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Иван Кузнецов 0

Google Chrome – во многом безальтернативный браузер. Так, по крайней мере, думает большинство пользователей, обеспечивающих Chrome долю в 90% рынка. Это невероятная цифра, которая кажется ещё более невероятной с учётом того, что Chrome – в принципе далёк от идеала. Он не очень-то и безопасен, далёк от звания эталона в смысле быстродействия и расходует очень много ресурсов, что вынуждает многих пользователей выказывать Google своё недовольство, а в отдельных случаях даже уходить к конкурентам. Поэтому в Google решили, что во что бы то ни стало сделают Chrome нормальным. Опять.

Google Chrome

Chrome потребляет слишком много ресурсов, но Google намерена это исправить

Как Google улучшила работу с вкладками в Chrome на Android

Google работает над сокращением ресурсопотребления Chrome для всех платформ, но особое внимание компания уделяет Windows и Android, где браузер потребляет больше всего ресурсов. Первоочередная цель, которую ставят перед собой разработчики, состоит в том, чтобы снизить расход оперативной памяти. Сейчас это серьёзная проблема, которая не позволяет пользователям работать с большим количеством вкладок одновременно. Они просто высаживают всю оперативку, из-за чего открытые веб-страницы начинают перезагружаться.

Как снизить расход оперативки в Chrome

Оперативная память

Вкладки в Chrome буквально сжирают всю оперативку

Для сокращения ресурсопотребления Google планирует внедрить в Chrome функцию PartitionAlloc-everywhere. Она решит сразу несколько проблем: позволит браузеру запускаться быстрее, ускорит загрузку веб-страниц и оптимизирует расход остальных ресурсов, в т.ч. оперативной памяти и ресурса центрального процессора. Эта функция – собственная разработка Google, над которой она начала работать ещё в прошлом году и, очевидно, имела в виду именно её, когда говорила о планах снизить ресурсоёмкость браузера в обозримом будущем.

Google выпустила внеплановое обновление Chrome, которое нужно установить всем

Пока сложно сказать, как быстро Google удастся довести новую технологию до ума и интегрировать её в Chrome. Ведь такого рода нововведения, как правило, требуют довольно много времени на исполнение. Вспомните хотя бы механизм back and forward cache, который позволил Chrome мгновенно загружать страницу при возврате назад. Это позволило заметно ускорить работу браузера, поскольку 19% всех переходов в Chrome – это возвраты назад, и было странно загружать страницу повторно, если несколькими минутами ранее она уже загрузилась.

Почему Гугл хром жрёт оперативку

Расход ОЗУ

Снижение расхода оперативной памяти в большей степени просится именно на Windows

Что касается расхода оперативной памяти Chrome, то это его реальный бич, который мешает стабильной работе. Во многом это происходит из-за расширений, которые представляют собой как бы отдельные приложения, работающие на мощностях браузера. Из-за них Chrome выжирает всю оперативную память и ресурс центрального процессора, провоцируя снижение скорости работы компьютера. На Android ситуация обстоит немного лучше из-за отсутствия расширений, но в целом это довольно сильно ограничивает пользователей.

Google перестанет выпускать обновления Chrome для старых ПК

Google уже давно пытается исправить недостатки, которые провоцируют Chrome потреблять больше ресурсов, чем другие браузеры. Поисковый гигант выступает с публичным обращением к пользователям по несколько раз в год, обещая снизить расход оперативной памяти и уменьшить нагрузку на центральный процессор, разогнав тем самым свой веб-обозреватель. Бесспорно, какие-то работы в этом направлении ведутся, и в Chrome появляются те или иные функции, ускоряющие его работу, но в глобальном смысле никаких изменений не происходит.

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Кто бы что ни говорил, но на Android явно больше вредоносного софта, чем на iOS. Мало того, что некоторые производители добровольно внедряют вирусный софт в прошивки своих смартфонов, независимые хакеры тоже не дремлют и то и дело выпускают в Google Play приложений с вредоносными скриптами. Но если раньше их поиском в основном занимались специалисты в области информационной безопасности, то теперь сами пользователи оказались настолько недрессированными, что стали выявлять их самостоятельно и рекомендовать к удалению всем остальным.

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