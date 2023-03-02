Производители смартфонов из года в год увеличивают емкость аккумулятора в своих устройствах. Правда, несмотря на это, заряда батареи не всегда хватает на весь день, не говоря уже о более длительном отрезке времени. Конечно, при условии, если у вас не защищенный телефон. Некоторые пользователи из-за этого покупают новое устройство, оставлив старое где-нибудь в шкафу. Из-за этого даже у заряженного телефона начинается глубокая разрядка аккумулятора, после которой он может больше никогда не включиться. Объясняем, что будет, если долго не заряжать телефон и как правильно его потом привести в чувство.

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Некоторые пользователи по некоторым причинам долго не заряжают свои смартфоны. В основном, происходит это из-за смены устройства, возникшей ошибки или поломки одного из модулей, поэтому его со спокойной душой убирают в шкаф. Это же происходит и с другой техникой, например, с наушниками, планшетами и остальными гаджетами, работающими на основе литий-ионного аккумулятора. Первое, что интересует пользователей: а можно ли включить сильно разряженный смартфон и безопасно ли это?

Можно ли долго не заряжать телефон

На самом деле, глубокий разряд вреден для батареи и даже может быть опасен. Производители стараются немного нивелировать этот эффект, поэтому оснащают аккумуляторы защитой от переразряда. Заряжать смартфон после длительного простоя можно, но вначале обратите внимание на то, не вздулся ли он. Дело в том, что иногда переразряд или перегрев способствуют выделению газов, поэтому такой аккумулятор ни в коем случае нельзя использовать — лучше отнести смартфон в сервисный центр и заменить элемент питания.

Вероятность включить сильно разряженный телефон зависит еще и от его возраста. Так, включить смартфон, которым вы пользовались год, бывает проще, чем тот, которому уже больше двух лет. Но часто происходит и наоборот, так как многое зависит еще и от эксплуатации владельцем. Частые перезарядки, перепады температур или некачественные аксессуары могут повлиять на состояние батареи и дальнейшую долговечность. Сильный разряд лишь снизит ее и смартфон может «уснуть навсегда».

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Что будет с аккумулятором телефона, если им не пользоваться

Обратите внимание на то, что батарея работающего смартфона выдает напряжение около 3,6 В, но при полной разрядке оно начинает падать. Даже если показатель снизится до 3,2 В, включить разряженный смартфон будет сложно, так как контроллер питания питания не будет фиксировать напряжения — по сути, не увидит аккумулятор вообще.

Но даже абсолютно новый, полностью разряженный смартфон — не гарантия того, что его получится оживить. «С завода» батарея смартфона как правило немного заряжена, поэтому после распаковки вы можете включить телефон без подзарядки. Но чем дольше смартфон пролежит, тем больше энергии израсходует батарея. Правда, даже дойдя до нуля, аккумулятор все равно продолжит тратить энергию! Как так?

Дело в том, что батарея в разряженном состоянии имеет определенный запас энергии: он расходуется на поддержание жизнеспособности смартфона и нужен для долговечности самого аккумулятора. При этом реальный уровень заряда батареи отличается фактического: если у вас отображается 2%, то батарея на самом деле заряжена еще процентов на 10-15 минимум. Именно поэтому смартфон долго не разряжается на 1%! А если бы она высаживалась до абсолютного нуля, то вернуть ее к жизни было бы очень сложно.

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Как хранить выключенный телефон

Если вы купили новый телефон, то вам еще и нужно правильно избавиться от старого. Далеко не всегда владельцы поступают разумно, складируя их в шкафу или коробке. Вот что нужно учесть.

Оставлять телефон на хранение лучше предварительно заряженным. Желательно на 50-80%, чтобы избежать глубокого разряда.

Желательно не хранить его в том месте, где он может получить повреждения. Например, на полке с инструментами или легко воспламеняющимися веществами.

Избегайте слишком низких и высоких температур: в документе поддержки Apple отмечено, что iPhone можно хранить в диапазоне от -20 до +45 градусов Цельсия. Учитывая, что аккумуляторы других смартфонов имеют аналогичный химический состав, то это применимо и к ним.

Избегайте мест с повышенной влажностью.

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Ну, и самое главное — время от времени проверяйте состояние смартфона: батарея может вздуться из-за химических процессов внутри и взорваться. Чем старше устройство, тем сложнее будет найти подходящий элемент питания, соответственно — проще его сдать его в утилизацию и не хранить дома.