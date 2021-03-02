Что будет, если намочить защищенный от воды телефон

Несколько лет назад вопрос ”а какой из этих смартфонов можно опускать в воду?” перестал вызывать удивление и недоумение. Сейчас уже почти все производители начали предлагать смартфоны с защитой от воды. В рекламе показывают, что их можно брать с собой в бассейн и опускать под воду для того, чтобы сделать пару красивых кадров. Я уже не говорю о том, что попасть с таким смартфоном под дождь или уронить его в лужу вообще должно перестать быть страшным сном. Сейчас такие устройства не просто распространены, но и стоят не так дорого. Кроме флагманов, можно найти смартфоны с защитой от воды даже дешевле 20 000 рублей. Не будем называть конкретные бренды, а лучше обсудим, почему делать этого не стоит. Или, наоборот, стоит? Давайте узнаем, что будет, если защищенный от воды смартфон случайно или специально окажется в воде.

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Думаю, что не будет преувеличением сказать, что тот, у кого нет защищенного от воды смартфона, хочет его купить и думает, что будет снимать что-то под водой, мыть гаджет под краном и не переживать, попадая под дождь. С другой стороны, когда после покупки дело дойдет до реальных испытаний, внутренний стопор не даст так просто опустить дорогой гаджет в воду. Эта реакция самая правильная и чуть ниже я расскажу о том, почему стоит к ней прислушаться. Сначала разберемся, как смартфоны защищают от воды.

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Как делают телефоны с защитой от воды

Сейчас применяется несколько типов конструкции для производства смартфона с защитой от воды. Самым классическим вариантом является проклейка корпуса между экраном и боковыми гранями. Если задняя стенка снимается отдельно, ее тоже надо проклеить по всему периметру. Так достигается защита от попадания воды в щели корпуса. Дальше остается изолировать клавиши, динамики/микрофоны и разъемы.

С клавишами все просто и можно использовать мембрану. В динамиках используется или особая конструкция, или очень мелкая сетка. Чаще всего и то, и другое. Чтобы было проще защитить разъемы, производители иногда отказываются от разъема для наушников, а зарядное гнездо плотно заливают клеем и другими изоляторами, чтобы через его микроотверстие вода не попадала внутрь.

Теперь, когда смартфон защищен, можно отправляться на пробные испытания и проверять, как он снимает под водой? Нет!

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Можно ли пользоваться смартфоном под водой

Я настоятельно не рекомендую делать этого. Для того, чтобы и у вас отпало такое желание, отправляйтесь на сайт производителя, посмотрите описание модели и не поленитесь найти сноску, касающуюся класса защиты от воды. Даже если у модели будет указан класс IP68 (возможность погружения в пресную воду на срок до получаса и на глубину до полутора метров), не поленитесь поискать, что означает сноска рядом с этими цифрами.

Можно не сомневаться, что вы найдете много букв, суть которых сводится к тому, что производитель не несет отвественности перед покупателем в случае повреждения смартфона попавшей внутрь корпуса водой. Как говорится, занавес!

На самом деле действительно можно подумать, что производитель просто обманывает нас, и смартфон не защищается от воды, но это не так. Присвоение рейтинга IP действительно говорит о том, что устройство (и не одно) проверялось в лаборатории и выдержало испытания. Вот только речь идет о новых устройствах.

Во время эксплуатации мы роняем гаджеты и перегреваем их. Это может привести как к деформации корпуса, так и к повреждению защитной мембраны. То есть вода сможет попасть внутрь, а производитель тут не причем. Также от времени проклейка может деградировать и тоже перестанет выполнять свои функции.

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Если опустить в воду такой смартфон, в лучшем случае в корпус попадет немного воды. Она не нарушит работы смартфона в первое время, но когда жидкость высохнет, то на платах останутся соли, которые могут сильно окислять нежные электронные компоненты.

В итоге, отказ производителя от ответсвенности кажется очень логичным. Поэтому, если смартфон все же оказался под водой, скорее вытаскивайте его и просушите. Если это была не обычная пресная вода, а, например, соленая или сладкая, надо промыть смартфон под струей воды. После этого просушить и ни в коем случае не ставить сразу на зарядку. Остатки воды в разъеме могут привести к замыканию.

Что делать, если намочил телефон

Если смартфон защищен от воды, то переживать особо не стоит, а шаги решения проблемы написаны в предыдущем абзаце. Если смартфон не защищен, то надо срочно снять с него все, что можно. Если отсоединяется батарея, то ее тоже снять. Если не снимается, то просто выключить устройство.

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Также, если защиты от воды нет, лучше сходить в сервис. Как правило сразу промыть и просушить его будет намного дешевле, чем потом менять окислившиеся компоненты. Даже если сразу все работает нормально, не спешите радоваться. Со временем вы можете столкнуться с тем, что смартфон начнет тормозить, некорректно работать или и вовсе выключится навсегда.

Подводя итог, скажу, что даже если ваш смартфон имеет заявленную защиту от воды, не спешите проверять его на прочность. Держите эту функцию про запас. Если гаджет намокнет, будет меньше поводов переживать, а испытывать судьбу не стоит. Не думайте, что вам не откажут в гарантийном ремонте. Откажут, и такие примеры среди моих знакомых были.