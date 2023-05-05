Что будет, если не обновлять приложения на смартфоне

Пользуясь смартфонами, подавляющее большинство их владельцев регулярно обновляет приложения, делая это вручную или автоматически через специальную опцию в настройках апстора. В то же время есть и те, кто отказывается от установки апдейтов. Правильно ли они это делают? Мой однозначный ответ — нет. Сейчас я постараюсь объяснить, зачем нужно обновлять приложения на телефоне, и что произойдет, если вы откажетесь от установки апдейта.

Функции приложений Андроид

Начнем с банальных вещей. Думаю, вы понимаете, что каждый апдейт добавляет в любое приложение новые функции. Какие — зависит от типа программы и ее разработчиков. В игру могут добавить режимы и события, а в приложение банка — новые способы оплаты. Так что подумайте, чего вы лишаетесь, отказываясь от апдейта.

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Если вы не хотите обновлять приложение на телефоне, полагая, будто как-нибудь обойдетесь и без свежих функций — пожалуйста. Но учтите, что разработчик все равно будет вынуждать вас установить апдейт. Как? Например, ограничивая работу некоторых из уже доступных функций. Подобное происходит сплошь и рядом. Если сейчас вы все еще можете пользоваться всеми необходимыми возможностями, это не значит, что в будущем их не заблокируют.

Почему приложение плохо работает

Каждое обновление приложения на Андроид — это не только добавление функций, но и устранение выявленных ошибок. Почти все разработчики предлагают пользователям форму обратной связи в апсторе посредством комментариев, на официальном сайте, в социальных сетях и через электронную почту. Вы зря думаете, что к мнению обычных людей никто не прислушивается. Разработчики заинтересованы в выпуске качественного продукта, поэтому всегда стараются отвечать на все замечания пользователей.

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Отказавшись от обновления, вы попадете в число тех, кто будет постоянно жаловаться на плохо работающее приложение. Такое вас все равно не смущает? А как насчет новых вирусов на телефоне и прочих угроз безопасности, которые могут стать причиной кражи личных данных? Такие уязвимости устраняют только в апдейтах. А те, кто их игнорирует, рискуют в лучшем случае стать объектом фишинговой атаки спамеров, а в худшем — потерять деньги, если речь идет о приложении банка.

Уведомление об обновлении приложения

Вы до сих пор скептически смотрите на расширение набора функций, устранение ошибок и уязвимостей? Разработчики прекрасно знают о существовании таких пользователей, а потому делают все возможное, чтобы вынудить человека установить апдейт. Далеко не всегда они прибегают к ограничению доступа к уже имеющимся функциям. Порой им бывает достаточно просто заколебать вас постоянными уведомлениями с просьбой обновить приложение.

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Если вы устанавливали программу через Google Play, то при использовании ее старой версии будете видеть окно, предлагающее обновиться. Конечно, можно нажать кнопку «Нет, спасибо» или вовсе ограничить работу Play Маркета, чтобы он не напоминал о себе, однако есть одно «но». Подобные уведомления показывает как магазин приложений, так и сама программа, если того желает ее разработчик. Поэтому видеть предложение установить обновление вы будете всегда и никак не сможете отвертеться.

Почему не запускается приложение

Приведенных выше фактов уже должно быть достаточно, чтобы любой человек осознал, зачем обновлять приложения. Для особо непонятливых разработчики держат козырь в рукаве. В какой-то момент вы заметите: приложение не открывается. А вместо главного меню увидите всплывающее окно, предлагающее установить апдейт. И вот тут, в отличие от добровольного обновления, о котором я сказал ранее, не будет кнопки «Нет, спасибо».

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С такой проблемой уже сталкиваются фанаты мобильных игр, у которых не запускается Бравл Старс. Но ничего не мешает разработчикам других приложений поступить аналогичным образом. Сделают так же или нет — сказать со стопроцентной уверенностью нельзя. Но всякий раз, отказываясь от обновлений, вам придется гадать: отключит разработчик приложение или все-таки пожалеет мнительного юзера. Так зачем лишний раз нервничать? Просто обновите приложение на Андроид и пользуйтесь полным набором функций, не беспокоясь о безопасности и потенциальной блокировке доступа.