Что будет, если не обновлять телефон

Порой производители смартфонов балуют нас всевозможными обновлениями ПО: некоторые из них выходят совершенно внезапно, а в примечаниях даже нет никаких сведений об апдейте. Многие пользователи рассуждают так: с каждым обновлением телефон начинает работать хуже, устанавливать его стоит чуть позже, изучив отзывы. А лучше — не обновлять телефон совсем, оставаясь на той операционке, что установлена по умолчанию. С другой стороны, зачем ограничивать свой пользовательский опыт, тем более, что век смартфона короток, а на обновления на Андроиде и вовсе приходят далеко не всем. Давайте представим, что будет со смартфоном, если его не обновлять.

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Зачем нужны обновления на телефоне

Главная цель обновлений ПО — наличие новых функций, внешние изменения и исправления существующих ошибок. Конечно, в последнее время Android и iOS получают меньше изменений в дизайне и функциях: мы даже сравнивали последние версии и выяснили, что они стали очень похожими. Тем не менее, устанавливать их стоит: в прошлом году я и сам впервые установил новую iOS в день релиза, хотя до этого никогда так не рисковал.

Сразу же после включения смартфона заметил, что анимации стали быстрее, а некоторые элементы, вроде уведомлений, Apple уменьшила, чтобы свободное место на экране расходовалось с умом. Кстати, то же самое повторилось и в iOS 16 — интерфейс стал еще быстрее, чем годом ранее. То есть, была проведена серьезная оптимизация.

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Разработчики ОС регулярно добавляют не только новые функции, но и переносят старые в другие подразделы — опять же, для экономии пространства на экране. Да и вообще — так ведь логичнее, когда все находится в одном месте. Однако тем, кто не установил обновление на свой телефон, становится сложнее помогать — ты просто путаешься в меню.

Ну, и опять стоит вернуться к обновлениям интерфейса: Google внедрила дизайн Material You не просто так, а для того, чтобы все приложения соответствовали единому стилю. Придерживаются этого далеко не все, но со временем дело сдвигается с мертвой точки — согласитесь, приятнее пользоваться смартфоном, где программы имеют единый дизайн-код, а не пестрят вразнобой.

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Исправление ошибок Андроид

Вышедший не так давно Pixel 7 оказался не таким идеальным: многих пользователей попросту выбрасывало из приложения во время редактирования фотографий. Учитывая то, что смартфон вышел не так давно, разработчики быстро исправили этот и несколько других мелких недостатков в апдейте.

Зачастую более удобные функции оказываются сырыми, поэтому для их оптимизации требуется некоторое время. Особенно, если смартфон совсем недавно вышел. Впрочем, это не так страшно: зачастую разработчики интегрируют в систему фишки, для использования которых раньше приходилось скачивать отдельное приложение, благодаря чему вы экономите время, место в памяти телефона и, возможно, деньги.

Иногда на телефон приходят небольшие апдейты с улучшениями безопасности. Обычно разработчики в примечании пишут об исправлении ошибок, зачастую связанных с системой безопасности. Они устанавливаются быстро и незаметно от пользователя, поэтому каких-либо отличий в работе смартфона вы точно не заметите. Пользоваться таким телефоном намного безопаснее.

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Стоит ли обновлять смартфон

Иногда кажется, что смысла в обновлениях нет: что установил, что нет — смартфон каким был, таким и остался. Но все познается в сравнении: например, отдельные элементы двух разных систем становятся намного практичнее — взять ту же шторку, которая еще несколько лет назад была не такой удобной. В любом случае, владельцы смартфонов, которые как огня боятся установки обновлений, лишают себя быстрого доступа к определенным функциям, в результате чего приходится совершать лишние нажатия.

К тому же, обновления делают ваш смартфон быстрее. Это подчеркивают рейтинги бенчмарков: к примеру, в 2018 году Samsung Galaxy S10 набирал в синтетическом тесте 326 000 очков, а а прямо сейчас — почти 496 000 очков. Да, последняя версия ОС в нем — Android 12, поэтому за счет нее такой возрастной смартфон показывает хорошие результаты даже 3 года спустя. То же самое будет и с любым другим устройством, поэтому обновить смартфон не помешает.

Ошибочно полагать и то, что из-за обновлений смартфон начинает работать меньше. Недавние тесты Айфонов на релизной версии iOS 16 показали, что смартфоны начали работать заметно дольше. Некоторые из них и вовсе никогда не показывали такой автономности — разработчики неплохо постарались. Так что, обновления не всегда снижают время работы.

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В любом случае, даже если после обновления что-то пойдет не так, вы можете откатиться на предыдущую версию. Все-таки, устанавливать обновления полезно: смартфон станет полезнее и будет использовать больше ресурсов, но это нормально — не зря же он получил мощный процессор, потенциал которого раскрывается через 1-2 года?