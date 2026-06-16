MAX из «ещё одного мессенджера» за год превратился в почти обязательную часть цифровой жизни в России. Через него идут госуведомления, к нему привязывают Госуслуги, в нём появляются банковские функции и Цифровой ID. Логичный вопрос: а что будет, если просто не пользоваться МАКС, можно ли спокойно жить без него? Сразу скажу, телефон у вас никто не отнимет и аккаунт не заблокирует, но несколько неудобств вы получите. Тем более полного отключения MAX в обозримом будущем не планируется, скорее наоборот. Разбираю по пунктам, чего лишается тот, кто решил остаться в стороне.

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Для чего обязательно нужен МАКС

Формально MAX по-прежнему добровольный, но круг сценариев, где он нужен, расширяется почти каждый месяц. Госорганы перешли на него для официальных коммуникаций, домовые и учебные чаты переносят туда же, а к мессенджеру постепенно подключают банки и операторов связи. С 1 сентября 2026 года MAX нужен будет для работы, такие правки готовят в Трудовом кодексе.

Многие ставят его без восторга, и претензии понятны: я уже разбирал, чем MAX хуже Telegram по фактам. Но удобство и обязательность, увы, не всегда идут рука об руку, и часть функций без него вы просто не получите. Чтобы не пропускать новости о том, какие сферы переводят на MAX дальше, заглядывайте в наш Telegram-канал AndroidInsider, там мы пишем об этом оперативно.

Какие уведомления не приходят без MAX

Самое ощутимое последствие касается официальных сообщений. Управляющие компании, ТСЖ и госорганы всё чаще рассылают уведомления через домовой чат MAX, и тут есть важный юридический нюанс: информация считается доведённой до вас, даже если вы её не открывали.

То есть пропустить уведомление про отключение воды, собрание собственников или статус госуслуги можно просто потому, что мессенджер не установлен, а ответственность за это всё равно ляжет на вас. Сосед, конечно, может переслать важное вручную, но всерьёз рассчитывать на это не стоит. Без MAX проще нарваться штраф, а оно вам разве надо?

Какой мессенджер работает при отключениях связи

Это пункт, о котором мало кто думает заранее, а зря. В России время от времени вводят временные отключения мобильного интернета, и в такие моменты работает только «белый список» Минцифры, сервисы, доступ к которым не ограничивают. MAX работает при отключении связи, а вот привычные Telegram и WhatsApp нередко отваливаются полностью.

Получается, что без MAX в день отключений вы рискуете остаться вообще без рабочего канала связи, когда позвонить или написать особенно нужно. О том, когда и почему отключают интернет в России в 2026 году, я рассказывал отдельно, и таких дней в календаре становится всё больше. А на случай отключения связи, мы дублируем оперативные новости в канале AndroidInsider.ru в MAX, который остаётся доступен даже при ограничениях.

Как записаться к врачу без MAX

Хорошая новость: запись к врачу в MAX не так важна. Сделать её можно через «Госуслуги» и региональные порталы здоровья, так что без мессенджера вы точно не останетесь без медпомощи. Другое дело, что часть функций в MAX действительно удобнее, к ним подталкивают, и со временем именно этот путь могут сделать основным.

Полную пошаговую схему я собрал в инструкции, как записаться к врачу с Android через «Госуслуги» и MAX. Если коротко, без MAX чуть больше шагов, но дорога к врачу не закрывается, и это касается большинства бытовых госуслуг.

Госуслуги, банки и Цифровой ID без MAX

Тут начинается самое неоднозначное. Часть пользователей при входе в «Госуслуги» уже видит окно с обязательной привязкой MAX без кнопки «пропустить». Обходится это переключением двухфакторной защиты на код из приложения-аутентификатора вместо привязки мессенджера, так что лазейка пока есть. С банками проще, привычные приложения работают как работали, просто новые фишки вроде выпуска цифровой карты или оплаты по QR прямо в MAX пройдут мимо вас.

А вот с Цифровым ID я бы не торопился. Я рискнул и оформил Цифровой ID в MAX, и количество данных, которые пришлось передать, заставляет лишний раз задуматься, так ли вам это нужно.

Что будет, если не ставить MAX на телефон

Если свести всё воедино: критичной блокировки не произойдёт, штрафов за отсутствие МАКС нет, а связь и привычные приложения никуда не денутся. Вы потеряете часть удобства и рискуете пропустить официальные уведомления, но жить без нацмессенджера всё ещё можно, просто с оговорками и оглядкой на альтернативные приложения.

А тем, кто уже поставил его из-под палки и сомневается, держать дальше или снести, я честно ответил в материале о том, нужно ли удалять MAX с телефона на Android. Решение в любом случае за вами, главное принимать его осознанно, а не на эмоциях. Остались вопросы или хотите поделиться своим опытом жизни без MAX на телефоне? Залетайте в наш чат AndroidInsider.ru в MAX, обсудим.