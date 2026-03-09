Что будет, если оставить зарядное устройство в розетке

  2. Темы
  3. Полезно знать
Юрий Кудлович

Зарядка торчит в розетке — телефон давно лежит рядом на столе. Знакомая картина? Многие так и оставляют адаптер воткнутым сутками, не придавая этому значения. Но некоторые ошибки при зарядке смартфона стоят дороже, чем кажется на первый взгляд — и речь не только об аккумуляторе.

Что будет, если оставить зарядное устройство в розетке. Можно ли оставлять зарядное устройство в розетке без телефона. Фото.

Можно ли оставлять зарядное устройство в розетке без телефона

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ КРУТЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО

Каждый раз, когда вы оставляете зарядку воткнутой в розетку, через неё продолжает течь ток. Немного, но постоянно. Для хорошей зарядки это не проблема. А вот для дешёвой подделки с AliExpress — уже совсем другая история. Разбираемся, что реально происходит и когда это становится опасным.

Что происходит с зарядкой, когда она в розетке без телефона

Первый и главный факт: даже без телефона через зарядное устройство проходит ток. Адаптер продолжает потреблять электричество из сети — пусть и небольшое количество, но постоянно. Это называется «холостое потребление» или standby power.

Сколько именно? Современные качественные зарядки потребляют в режиме ожидания около 0,1–0,5 Вт. Это немного — за год набегает примерно 1–4 кВт*ч. На счёте за свет почти не заметно, но если таких адаптеров в квартире пять-семь штук, цифра становится интереснее.

Что происходит с зарядкой, когда она в розетке без телефона. Зарядка и смартфон бывают опаснее, чем газовые баллоны в автомобилях. Изображение: fireguardservices.com. Фото.

Зарядка и смартфон бывают опаснее, чем газовые баллоны в автомобилях. Изображение: fireguardservices.com

Но тут важнее другое: в некачественных или повреждённых зарядках ток, который проходит через схему в режиме ожидания, вызывает нагрев внутренних компонентов. Не критичный при хорошей сборке — но вполне ощутимый при плохой.

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: разбираем по пунктам

Дешёвые и поддельные зарядки без сертификации — главная зона риска. В них используются упрощённые схемы без нормальной защиты от перегрева. При постоянном нахождении под напряжением контакты и трансформатор могут медленно деградировать, что в худшем случае приводит к короткому замыканию и возгоранию.

Оригинальные и сертифицированные зарядные устройства для телефона — значительно безопаснее. Они проектируются с запасом прочности и рассчитаны на длительную работу. Тем не менее даже их лучше вынимать из розетки, когда уходите из дома надолго.

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: разбираем по пунктам. Качественные адаптеры буквально напичканы защитами и всякими фильтрами. Изображение: theconversation.com. Фото.

Качественные адаптеры буквально напичканы защитами и всякими фильтрами. Изображение: theconversation.com

Отдельная история — встраиваемые USB-розетки, которые монтируются в стену вместо обычной розетки. Они всегда под напряжением по определению — это их конструктивная особенность. Но такие устройства изначально разрабатываются именно для постоянного подключения к сети, поэтому требования к их надёжности выше. И цена, кстати, тоже — качественные модули обходятся минимум в 4–5 тысяч рублей.

Может ли быть пожар из-за зарядки в розетке

По данным МЧС России, значительная часть бытовых пожаров связана с неисправной или некачественной электроникой. Так что пожарная безопасность зарядных устройств — это не паранойя, а вполне конкретные цифры.

Риск возгорания выше, если:

  • зарядка куплена на маркетплейсе без документов и сертификата
  • корпус адаптера треснул или деформировался
  • провод сильно нагревается даже при зарядке
  • зарядка заметно горячая на ощупь в режиме ожидания
Может ли быть пожар из-за зарядки в розетке. Если ваша зарядка «устала», лучше ее заменить. Изображение: ekrantamiri.com. Фото.

Если ваша зарядка «устала», лучше ее заменить. Изображение: ekrantamiri.com

Если хотя бы один пункт про вашу зарядку — не используйте её. И тем более не оставляйте в розетке.

Тратит ли зарядка электричество без телефона

Да, тратит. Но немного. Вот грубые подсчёты:

Современная качественная зарядка (20–65 Вт): 0,1–0,3 Вт в режиме ожидания → ~1–2 кВт*ч в год → ~15–30 рублей.

Старый блочный адаптер (кирпич): до 1–2 Вт в режиме ожидания → ~9–18 кВт*ч в год → ~130–270 рублей.

Если в доме одновременно воткнуты 10 адаптеров разного возраста — потери вполне ощутимые. Это не повод паниковать, но и не повод игнорировать такие бесполезные траты. Да и износ зарядок сюда тоже включать не забываем. Ведь, если зарядка что-то потребляет, значит она работает — следовательно, тратит свой ресурс.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ANDROIDINSIDER. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ОБЗОРЫ, СОВЕТЫ И ПОДБОРКИ ЛУЧШИХ ГАДЖЕТОВ

Как правильно выбрать зарядку для смартфона

Хорошая зарядка — не та, что дешевле. Вот как выбрать зарядное устройство для смартфона правильно:

  • смотрите на наличие сертификатов (CE, FCC, RoHS)
  • берите продукцию известных брендов (Anker, Baseus, Xiaomi, Samsung)
  • проверяйте наличие защиты от перегрева и перегрузки

Понять, что зарядка качественная, можно и по косвенным признакам: она не жужжит, не искрит при подключении, не нагревается до неприятных температур даже во время быстрой зарядки смартфона. А вообще, как правильно выбрать зарядку для телефона, чтобы быстро заряжала и не угробила аккумулятор — отдельная большая тема, которую стоит изучить, прежде чем покупать следующий адаптер.

Мастер-выключатель в квартире: что это

Один из лучших способов не думать обо всём этом — установить мастер-выключатель в квартире. Это устройство, которое одним щелчком обесточивает все розетки (или выбранную группу) в доме.

Мастер-выключатель в квартире: что это. Щелкнул выключателем и живешь спокойно. Изображение: smart-ion.com. Фото.

Щелкнул выключателем и живешь спокойно. Изображение: smart-ion.com

Особенно актуально при отъезде: уходите — нажали кнопку, всё выключено. Никаких зарядок под напряжением, никаких случайно включённых приборов. Это не дорого и устанавливается при любом ремонте — просто стоит обсудить с электриком.

Можно ли оставлять зарядку в розетке: итог

Короткий ответ:

  • Качественная сертифицированная зарядка в розетке без телефона — не смертельно, но лишнее. Вынуть несложно.
  • Дешёвая зарядка без документов и сертификатов — вытаскивайте всегда, особенно на ночь и при уходе из дома.
  • Уезжаете надолго — отключайте всё. Это хорошая привычка, которая стоит ноль усилий.

Проверьте прямо сейчас, сколько у вас воткнуто адаптеров в розетки. Возможно, хотя бы половину из них давно пора вытащить. А заодно проверьте, какие настройки Android реально экономят заряд батареи — там тоже есть пара неочевидных вещей.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ AndroidInsider.ru В МЕССЕНДЖЕРЕ MAX. ТАМ КУДА БОЛЬШЕ КОНТЕНТА, ЧЕМ НА САЙТЕ, И РАБОТАЕТ ОН ДАЖЕ НА СТОЯНКАХ

Теги
Новости по теме
Почему Android-смартфоны греются даже без игр
Кто купил vivo X300, уже пожалел. Вышел vivo X300 FE, который дешевле и круче
В Россию привезли уникальные смартфоны с динамиками JBL и вторым экраном. Все — дешевле 30K
Лонгриды для вас
Стоит ли покупать смартфоны на Ozon

Глядя на то, как китайские производители ломят цены в отечественной рознице, продавая какой-нибудь Xiaomi 15 Ultra за 150 тысяч рублей, в то время как в Поднебесной он безо всяких скидок стоит в 2 раза меньше, начинаешь задаваться вопросом: где покупать смартфоны? Не ехать же за ними в КНР, верно? На помощь приходят маркетплейсы, среди которых на российском рынке за последние годы разыгралась нешуточная конкуренция. Многие покупатели уже не ограничиваются AliExpress, выбирая альтернативные площадки вроде Ozon. Но стоит ли брать смартфон на Ozon, или лучше хранить верность «алику»?

Читать далее
Можно ли ослепнуть от смартфона? Врачи рассказали, как просмотр рилсов перед сном вредит зрению

Наверное, каждый из нас ловил себя на том, что пять минут в соцсетях превращаются в дополнительный час ночного скроллинга? Кажется, что ничего страшного не случится, максимум: вы проспите утром будильник. Но врачи уверяют, что у некоторых пользователей привычка сидеть с телефоном в темноте может закончиться гораздо серьезнее, чем просто недосыпом.

Читать далее
Samsung не планирует сильно улучшать камеры в Galaxy S26. Чего ждать от новинок

Врем постепенно идет в сторону выхода нового флагманского смартфона Samsung. А значит у нас будет все больше информации о нем. Сейчас появились новые утечки о серии Samsung Galaxy S26, и главная новость касается фронтальной камеры. По данным проверенного источника, все модели S26 сохранят модуль на 12 МП с автофокусом. Это значит, что серьезных аппаратных изменений в этом компоненте ждать не стоит, ведь именно такая камера используется в линейке начиная с Galaxy S23. Но какие-то улучшения все же будут.

Читать далее
Новости партнеров
Почему попугаи разговаривают как люди: неожиданные открытия ученых
Почему попугаи разговаривают как люди: неожиданные открытия ученых