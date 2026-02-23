Что будет, если уронить смартфон

Смартфон — устройство, которое мы постоянно держим в руках, рискуя в один прекрасный момент уронить его. От самого осознания такого исхода перехватывает дух. Но стоит ли бояться падения смартфона с высоты? Что с ним случится после контакта с поверхностью, разобьется ли стекло, и получится ли продолжать пользоваться устройством в случае удара о землю? Сегодня ответим на эти и другие вопросы, попутно разобравшись, как снизить риски возникновения последствий.

Выдержит ли смартфон падение

Ответ на вопрос о том, что будет со смартфоном после падения, зависит от нескольких вводных:

высоты;

угла удара;

поверхности;

конструкции корпуса.

При этом самым уязвимым местом смартфона в момент падения является стекло. Во-первых, оно занимает всю поверхность лицевой панели. Во-вторых, стекло само по себе — довольно хрупкий материал.

При удачном стечении обстоятельств можно заметить мелкие сколы или царапины, а при неудачном — отслоение тачскрина, битые пиксели и появление пятен на матрице.

Также при падении смартфона может пострадать корпус, на котором образуются сколы, и камера, чьи объективы защищены стеклом. Это самого стекла можно лишиться или существенно потерять в качестве съемки из-за сколов и царапин.

Однако повреждения смартфона при падении бывают не только внешними, но и внутренними. Сильнее всего может пострадать аккумулятор. Порой одного падения хватает, чтобы батарейка вздулась. Поэтому, даже если внешних повреждений нет, необходимо проверить смартфон после падения.

Смартфон упал — что делать

Если ваш смартфон упал с высоты, то после визуального осмотра важно проверить:

работоспособность тачскрина;

фокус и стабилизацию камеры;

динамики и микрофоны;

сотовую связь и Wi-Fi.

Особенно важно удостовериться в отсутствии излишнего нагрева и вздутия. При появлении таких признаков нужно незамедлительно выключить смартфон и отнести его в сервисный центр.

Смартфоны с защитой от падений

Ниже всего риск последствий после падения у защищенных «кирпичей». Это нишевые модели с прорезиненным корпусом, созданные специально для работы в тяжелых условиях. Если такое устройство вам не по душе, купите смартфон с защитой MIL-STD. Например, realme C75.

Также не забывайте об аксессуарах для защиты. Обязательно наносите защитное стекло не смартфон и надевайте чехол. Только так вы сможете эффективно защитить свое мобильное устройство.