Что будет, если уронить смартфон

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Смартфон — устройство, которое мы постоянно держим в руках, рискуя в один прекрасный момент уронить его. От самого осознания такого исхода перехватывает дух. Но стоит ли бояться падения смартфона с высоты? Что с ним случится после контакта с поверхностью, разобьется ли стекло, и получится ли продолжать пользоваться устройством в случае удара о землю? Сегодня ответим на эти и другие вопросы, попутно разобравшись, как снизить риски возникновения последствий.

Что будет, если уронить смартфон. Стоит ли бояться падений, или все обойдется. Изображение: realme. Фото.

Стоит ли бояться падений, или все обойдется. Изображение: realme

Выдержит ли смартфон падение

Ответ на вопрос о том, что будет со смартфоном после падения, зависит от нескольких вводных:

  • высоты;
  • угла удара;
  • поверхности;
  • конструкции корпуса.

При этом самым уязвимым местом смартфона в момент падения является стекло. Во-первых, оно занимает всю поверхность лицевой панели. Во-вторых, стекло само по себе — довольно хрупкий материал.

👉 Официальный канал AndroidInsider.ru в MAX

При удачном стечении обстоятельств можно заметить мелкие сколы или царапины, а при неудачном — отслоение тачскрина, битые пиксели и появление пятен на матрице.

Выдержит ли смартфон падение. Берегите стекло смартфона. Изображение: nanoschool.in. Фото.

Берегите стекло смартфона. Изображение: nanoschool.in

Также при падении смартфона может пострадать корпус, на котором образуются сколы, и камера, чьи объективы защищены стеклом. Это самого стекла можно лишиться или существенно потерять в качестве съемки из-за сколов и царапин.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Однако повреждения смартфона при падении бывают не только внешними, но и внутренними. Сильнее всего может пострадать аккумулятор. Порой одного падения хватает, чтобы батарейка вздулась. Поэтому, даже если внешних повреждений нет, необходимо проверить смартфон после падения.

Смартфон упал — что делать

Смартфон упал — что делать. Разбитый смартфон можно починить, но не дома. Изображение: cellfixplus.com. Фото.

Разбитый смартфон можно починить, но не дома. Изображение: cellfixplus.com

Если ваш смартфон упал с высоты, то после визуального осмотра важно проверить:

  • работоспособность тачскрина;
  • фокус и стабилизацию камеры;
  • динамики и микрофоны;
  • сотовую связь и Wi-Fi.

Особенно важно удостовериться в отсутствии излишнего нагрева и вздутия. При появлении таких признаков нужно незамедлительно выключить смартфон и отнести его в сервисный центр.

Смартфоны с защитой от падений

Ниже всего риск последствий после падения у защищенных «кирпичей». Это нишевые модели с прорезиненным корпусом, созданные специально для работы в тяжелых условиях. Если такое устройство вам не по душе, купите смартфон с защитой MIL-STD. Например, realme C75.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Также не забывайте об аксессуарах для защиты. Обязательно наносите защитное стекло не смартфон и надевайте чехол. Только так вы сможете эффективно защитить свое мобильное устройство.

Теги
Новости по теме
Какой будет глобальная версия Xiaomi 17 Ultra: характеристики, дата выхода и цена
Как пополнить карту «Тройка» и рассчитать стоимость поездки в Яндекс Картах
Смартфоны каких производителей самые популярные в России и мире
Лонгриды для вас
5 Android-смартфонов, которые уже сейчас лучше iPhone 17

Новый сезон на рынке смартфонов традиционно начинается в сентябре одновременно с презентацией Apple. Американская компания показала iPhone 17, а в ближайшие месяцы ее примеру последуют другие производители. Они тоже покажут очередное поколение своих флагманов. Но уже сейчас есть немало смартфонов на Android, которые лучше iPhone 17. Во-первых, они в полтора-два раза дешевле американской новинки. Во-вторых, имеют более продвинутые технические возможности.

Читать далее
Глупые мифы о смартфонах и планшетах на Андроиде, в которые многие верят даже в 2025

В это трудно поверить, но с момента выхода первого Андроид-смартфона прошло уже более 15 лет! За это время и система, и устройства сильно изменились в лучшую сторону. И вот, в 2025 году, это уже не те глючные плохие смартфоны "на один год", сильно уступающие iPhone. Однако, многие продолжают верить в ошибочные стереотипы об Android, которые вообще не соответствуют действительности. Собрали все устаревшие слухи, в которые не стоит верить. Обновляйте свои знания и передавайте другим.

Читать далее
Как удалить фото или рилс из Instagram*

В моменте, когда вы выкладываете какое-либо фото или видео в социальные сети, всё кажется идеальным. И снимок сделан отлично, и цвета на нём шикарные, и вы звезда. Но уже на утро может прийти понимание, что лучше подобные фотографии или ролики другим людям не показывать. Именно поэтому важно знать, как удалять фото и Reels из Instagram*. Давайте посмотрим, где искать заветную кнопку.

Читать далее
Новости партнеров
Не приходят уведомления в Максе на Айфоне — что делать
Не приходят уведомления в Максе на Айфоне — что делать
Верховный суд США отменил таможенные пошлины Трампа. Что это значит для рынка криптовалют?
Верховный суд США отменил таможенные пошлины Трампа. Что это значит для рынка криптовалют?
5 простых хитростей, которые упрощают стирку одежды
5 простых хитростей, которые упрощают стирку одежды