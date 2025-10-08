Что будет, если установить мессенджер MAX на свой смартфон

Герман Вологжанин

Мессенджер MAX плодит вокруг себя огромное количество слухов, большинство из которых нарекают его едва ли не самым опасным приложением на Android. Очевидно, многие догадки пользователей являются ложными, а какие-то — чистой выдумкой. Но так ли безопасен национальный мессенджер, как о нем говорят разработчики? Сегодня мы постараемся развенчать мифы про MAX и объяснить, в чем заключаются плюсы и минусы набирающего популярность приложения.

Что будет, если установить мессенджер MAX на свой смартфон. Так ли страшен черт, как его малюют?

Так ли страшен черт, как его малюют?

Что будет, если скачать MAX

Установка MAX на свой смартфон не приводит ни к каким последствиям. Даже если бы вместо национального мессенджера вы установили откровенный спам. Каждое приложение на Android живет в «песочнице» и по умолчанию не имеет доступа к каким-либо данным на вашем устройстве.

То есть, если просто скачать MAX из любопытства или по другой причине, вашему смартфону ничего не грозит. Более того, в своей нынешней версии приложение национального мессенджера доступно через Google Play — магазин, который внимательно относится ко всем уязвимостям софта и не допускает к релизу опасные игры и программы. Так что этот факт можно воспринимать как формальную гарантию качества и безопасности.

Следит ли MAX за пользователями

Как и любой другой мессенджер, MAX собирает большое количество данных о вашем устройстве. В частности, он:

  • получает доступ к микрофону и камере;
  • отслеживает местоположение пользователя;
  • видит файлы, сохраненные в памяти устройства;
  • читает список контактов, сохраненных в телефоне.

Страшно? Безусловно. Но, во-первых, вы сами решаете: выдавать соответствующие разрешения MAX или нет. Во-вторых, доступ к такому количеству данных — стандартная практика для подобного приложения, и в этом отношении национальный мессенджер даже менее требовательный, чем Telegram, которому нужно еще больше прав.

MAX (слева) просит меньше разрешений, чем Telegram (справа). Источник: проверка Virus Total.

MAX (слева) просит меньше разрешений, чем Telegram (справа). Источник: проверка Virus Total

Кроме того, в своей нынешней версии после предоставления всех разрешений MAX не следит за пользователями. Доступ к файлам и камере он получает только при выборе фото из галереи и видеозвонках, включает микрофон только во время звонков и при записи голосовых сообщений, а сведения о геолокации собирает только в случае ее отправки другому пользователю.

Это легко проверяется при помощи зеленой точки Android — индикатора доступа к критическим разрешениям. Он появляется только во время использования указанных выше функций, а когда MAX работает в фоне — никакого индикатора на экране нет, что подтверждает отсутствие прямой слежки.

Чем опасно приложение MAX

Хотя опасность MAX во многом преувеличена, у него есть важная уязвимость. В отличие от WhatsApp и Telegram, национальный мессенджер хранит все данные пользователей и может их передавать третьим лицам. Об этом говорится в политике конфиденциальности MAX.

А вот ваша переписка и личные данные могут быть переданы третьим лицам. Источник: политика конфиденциальности MAX.

А вот ваша переписка и личные данные могут быть переданы третьим лицам. Источник: политика конфиденциальности MAX

Кроме того, если WhatsApp и Telegram из ваших персональных данных знают только номер телефона, необходимый для регистрации, то MAX в будущем получит доступ ко всей информации о пользователях, которая есть на Госуслугах. Это сделает мессенджер более удобным и функциональным, но вместе с тем более опасным.

Хранение почти неограниченного количества персональных данных вкупе с возможностью их передачи является серьезной уязвимостью. Ведь, в частности, собранная база может быть взломана недоброжелателями или продана недобросовестным сотрудником мессенджера, который имеет к ней доступ. Такая вероятность есть, а опасения подтверждают регулярные сливы данных пользователей Яндекса и других российских компаний на фоне отсутствия таковых у главных конкурентов MAX: WhatsApp и Telegram.

Что есть в приложении MAX

Отсутствие полной безопасности компенсируется функциями MAX. Хотя сейчас в национальном мессенджере вы вряд ли найдете всех своих друзей и даже не сможете создать канал, в будущем приложение обещает стать многофункциональной платформой с доступом ко всем государственным сервисам.

Пока в MAX очень пусто, но в будущем обещают завезти людей и функций.

Пока в MAX очень пусто, но в будущем обещают завезти людей и функций

На фоне ограничения звонков в Telegram и WhatsApp мессенджер MAX остается едва ли не единственной платформой для связи с родными и близкими посредством аудио- и видеосвязи. Не исключено, что в будущем он также получит эксклюзивное право на обмен текстовыми сообщениями в случае полной блокировки конкурентов на территории России.

Для входа требуется официальное приложение WhatsApp — что это и как исправить

Приложение WhatsApp предполагает довольно простой метод авторизации. Для входа требуется ввести свой номер или привязать смартфон в качестве вспомогательного устройства через QR-код. Однако при попытке авторизации на экране может появиться сообщение «Для входа требуется официальное приложение WhatsApp», которое не позволит воспользоваться приложением. Это распространенная проблема, имеющая под собой очень простое объяснение.

Читать далее
Почему не приходят уведомления на Андроид, и как это исправить

Одна из главных проблем любого смартфона - внезапно перестают приходить уведомления на Android. Это чревато пропуском важных сообщений и иногда даже звонков, если речь о соцсетях и мессенджерах. Самое интересное, что вернуть пропавшие уведомления не получится. Зато можно постараться предотвратить исчезновение пушей на телефоне. Вот несколько рабочих способов.

Читать далее
Как перенести чаты и контакты из Skype после закрытия, чтобы не потерять переписку

Когда мессенджеров не было и в помине, а словом «зум» называли исключительно приближение объекта съемки на камеру, самым популярным приложением для видеозвонков являлся Skype. Программа позволяла пользователям со всего мира общаться с людьми из разных уголков планеты совершенно бесплатно, если у тех был аккаунт в программе. Но 5 мая 2025 года Skype закрыли. С чем это связано и что делать дальше — расскажем далее.

Читать далее
