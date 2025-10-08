Что будет, если установить мессенджер MAX на свой смартфон

Мессенджер MAX плодит вокруг себя огромное количество слухов, большинство из которых нарекают его едва ли не самым опасным приложением на Android. Очевидно, многие догадки пользователей являются ложными, а какие-то — чистой выдумкой. Но так ли безопасен национальный мессенджер, как о нем говорят разработчики? Сегодня мы постараемся развенчать мифы про MAX и объяснить, в чем заключаются плюсы и минусы набирающего популярность приложения.

Что будет, если скачать MAX

Установка MAX на свой смартфон не приводит ни к каким последствиям. Даже если бы вместо национального мессенджера вы установили откровенный спам. Каждое приложение на Android живет в «песочнице» и по умолчанию не имеет доступа к каким-либо данным на вашем устройстве.

То есть, если просто скачать MAX из любопытства или по другой причине, вашему смартфону ничего не грозит. Более того, в своей нынешней версии приложение национального мессенджера доступно через Google Play — магазин, который внимательно относится ко всем уязвимостям софта и не допускает к релизу опасные игры и программы. Так что этот факт можно воспринимать как формальную гарантию качества и безопасности.

Следит ли MAX за пользователями

Как и любой другой мессенджер, MAX собирает большое количество данных о вашем устройстве. В частности, он:

получает доступ к микрофону и камере;

отслеживает местоположение пользователя;

видит файлы, сохраненные в памяти устройства;

читает список контактов, сохраненных в телефоне.

Страшно? Безусловно. Но, во-первых, вы сами решаете: выдавать соответствующие разрешения MAX или нет. Во-вторых, доступ к такому количеству данных — стандартная практика для подобного приложения, и в этом отношении национальный мессенджер даже менее требовательный, чем Telegram, которому нужно еще больше прав.

Кроме того, в своей нынешней версии после предоставления всех разрешений MAX не следит за пользователями. Доступ к файлам и камере он получает только при выборе фото из галереи и видеозвонках, включает микрофон только во время звонков и при записи голосовых сообщений, а сведения о геолокации собирает только в случае ее отправки другому пользователю.

Это легко проверяется при помощи зеленой точки Android — индикатора доступа к критическим разрешениям. Он появляется только во время использования указанных выше функций, а когда MAX работает в фоне — никакого индикатора на экране нет, что подтверждает отсутствие прямой слежки.

Чем опасно приложение MAX

Хотя опасность MAX во многом преувеличена, у него есть важная уязвимость. В отличие от WhatsApp и Telegram, национальный мессенджер хранит все данные пользователей и может их передавать третьим лицам. Об этом говорится в политике конфиденциальности MAX.

Кроме того, если WhatsApp и Telegram из ваших персональных данных знают только номер телефона, необходимый для регистрации, то MAX в будущем получит доступ ко всей информации о пользователях, которая есть на Госуслугах. Это сделает мессенджер более удобным и функциональным, но вместе с тем более опасным.

Хранение почти неограниченного количества персональных данных вкупе с возможностью их передачи является серьезной уязвимостью. Ведь, в частности, собранная база может быть взломана недоброжелателями или продана недобросовестным сотрудником мессенджера, который имеет к ней доступ. Такая вероятность есть, а опасения подтверждают регулярные сливы данных пользователей Яндекса и других российских компаний на фоне отсутствия таковых у главных конкурентов MAX: WhatsApp и Telegram.

Что есть в приложении MAX

Отсутствие полной безопасности компенсируется функциями MAX. Хотя сейчас в национальном мессенджере вы вряд ли найдете всех своих друзей и даже не сможете создать канал, в будущем приложение обещает стать многофункциональной платформой с доступом ко всем государственным сервисам.

На фоне ограничения звонков в Telegram и WhatsApp мессенджер MAX остается едва ли не единственной платформой для связи с родными и близкими посредством аудио- и видеосвязи. Не исключено, что в будущем он также получит эксклюзивное право на обмен текстовыми сообщениями в случае полной блокировки конкурентов на территории России.