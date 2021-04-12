Что будет, если заблокировать контакт в WhatsApp

Я всегда сравниваю WhatsApp со Сбербанком. Потому что нормальные люди никогда не станут пользоваться им по доброй воле, но и удалить его тоже не решатся. Ведь у всех есть такие знакомые, которые пользуются только WhatsApp, и убедить их перейти на что-то более удобное и интуитивно понятное практически невозможно. Для них банально комфортнее что-то не понимать, чем сменить мессенджер. Ведь найти ответ на свой вопрос можно и в интернете. Поэтому, если вы один из них, очень хорошо, что у вас есть мы.

WhatsApp больше не нужен? Все переходят в Telegram

Наверное, все рано или поздно начинают подозревать, что их заблокировали в WhatsApp. Заблокировал не сам мессенджер, конечно, хотя и такое тоже возможно, а конкретный пользователь. Причём обычно основным доводом служит отсутствие ответа от собеседника. Однако по факту, конечно, принимать за доказательство отсутствие ответа – по крайней мере, в отрыве от других факторов – явно не стоит. Разберёмся, что это за факторы.

Как понять, что тебя заблокировали в WhatsApp

К сожалению, WhatsApp не имеет механизма оповещения о блокировке одним пользователем другого, поэтому ориентироваться придётся на косвенные признаки. Правда, в совокупности они позволяют составить вполне чёткое впечатление о том, заблокированы вы или нет.

Первым делом обратите внимание на то, сколько галочек появляется под вашими сообщениями, которые вы отправляете собеседнику. Что они означают, я уже рассказывал в отдельной статье, поэтому обязательно почитайте. Здесь лишь скажу, что, если галочка под сообщением одна, и не превращается в двойную, значит, собеседник не получил его. Это может быть в двух случаях: его устройство отключено или он вас заблокировал.

5 простых действий, на случай, если не работает WhatsApp

Теперь посмотрите на аватарку собеседника. Если раньше она была, а потом пропала, это тоже можно принять за один из косвенных фактов, указывающих на блокировку. Безусловно, пользователь, которого вы подозреваете, мог просто удалить свою фотографию из профиля, потому что она ему надоела, разонравилась или он просто прячется от кого-то и не хочет, чтобы его было слишком просто обнаружить. Поэтому переходим к следующему этапу.

Удостоверьтесь во времени последнего входа пользователя. Если вас заблокировали, под именем собеседника в интерфейсе WhatsApp не будет указано время, когда он последний раз заходил в мессенджер. Да, время удаляется, если пользователь не открывал его несколько недель или месяцев. Однако, если вы совершенно точно помните, что ещё вчера время захода было, а потом вдруг пропало, это ещё один косвенный признак блокировки.

Заблокировали в Ватсапе. Что делать

Теперь посчитайте количество совпадений. Если все косвенные признаки блокировки, описанные выше, присутствуют, знайте, — вас практически наверняка заблокировали. Единственным способом убедиться в этом наверняка будет отправка сообщения собеседнику, которого вы подозреваете, с другого номера, который наверняка не заблокирован. Например, можно попросить кого-нибудь из ваших общих знакомых связаться с тем человеком и спросить его о чём-то отвлечённом. Если ответ ему последует, значит, всё.

Код безопасности изменился в WhatsApp. Что делать

В принципе, вы можете завести второй номер и попытаться связаться с заблокировавшим вас пользователем самостоятельно. Другое дело, что нужно соблюдать личные границы. Ведь, если вас заблокировали, очевидно, у человека была довольно весомая причина. В конце концов, если бы с вами просто не хотели общаться, на ваши сообщения могли не отвечать. Но коль скоро вас добавили в чёрный список, очевидно, что настрой человека весьма и весьма серьёзен. Поэтому, пожалуй, не следует стучаться в дверь, которую захлопнули у вас перед носом.