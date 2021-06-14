Что будет с вашим аккаунтом Google после вашей смерти

Ваша учётная запись Google хранит в себе колоссальный объём информации. Пожалуй, даже больший, чем вы сами о том подозреваете. Помимо вполне очевидных фотографий из «Google Фото», документов и прочего хлама из Google Drive, истории поисковых запросов и сообщений электронной почты, там хранятся записи ваших обращений к Google Ассистенту, история перемещений и обращений к установленным на устройстве приложениям. Так что было бы неприятно потерять это богатство. Впрочем, его вполне можно передать по наследству.

В Google Фото появилась блокировка по отпечатку. Но не для всех

Наверное, мы будем первым поколением, которое задумается о передаче по наследству не только материальной собственности, но и виртуальной. Google это прекрасно понимает, а потому создала специальный подсайт с ультра-аккуратным названием «На всякий случай».

Можно ли завещать аккаунт Google

Несмотря на то что он не говорит напрямую о том, на какой такой случай он может понадобится, там можно настроить всё, что произойдёт с аккаунтом, если вы вдруг перестанете им пользоваться в течение длительного времени.

Поскольку практика завещаний виртуальной собственности не очень распространена, Google предпочитает не называть передачу данных из аккаунта умершего человека завещанием. А чтобы у пользователя не возникало ненужных ассоциаций с реальным завещанием, Google устроила всё так, чтобы передача данных происходила максимально непринуждённо.

Google научила Google Pay расплачиваться криптовалютой

Компания предлагает либо просто деактивировать ваш аккаунт по прошествии 3-18 месяцев, либо предоставить доступ к части данным избранным пользователям. У Apple, кстати, ничего такого нет. Настроить условия предоставления ваших данных доверенным лицам можно так:

Перейдите по этой ссылке на подсайт «На всякий случай»;

Нажмите «Начать», уточните период бездействия, по истечении которого аккаунт будет удалён, а потом выберите контакты, по которым вас можно будет заранее об этом оповестить;

Выберите доверенное лицо, которому вы предоставите доступ к своим данным после смерти, и укажите его электронную почту;

Выберите данные, которые вы готовы предоставить доверенному лицу, и подтвердите внесение изменений.

Как передать данные из одного аккаунта Google в другой

Вы можете предоставить доверенному пользователю самый широкий спектр данных. При желании можно вообще открыть ему или им, если их будет несколько, доступ ко всей учётной записи целиком. Тогда они смогут увидеть и воспользоваться всеми данными, которые вы сохранили у себя в аккаунте. А можете вообще ничего никому не предоставлять, а просто настроить удаление учётной записи и всех данных.

Но, прежде чем это произойдёт, как только вы перестанете пользоваться своей учётной записью (можно выбрать срок от 3 до 18 месяцев), Google начнёт слать вам уведомления о том, что необходимо проявить активность, чтобы избежать деактивации аккаунта.

Google делает новый ночной режим для Гугл камеры. Что он умеет

Таких уведомлений будет несколько, и они будут приходить на протяжении двух месяцев по разным каналам: по телефону и электронной почте. Но, даже если вы не проявите активность, учётная запись Google после этого не удалится, она просто деактивируется, а это не одно и то же.

Деактивация означает, что пользоваться ей, как и раньше, будет уже нельзя. То есть данные не будут синхронизироваться и обновляться, а почта не будет приходить. Несмотря на это, доверенные лица, которым вы предоставили доступ к аккаунту, смогут продолжить пользоваться вашими данными.