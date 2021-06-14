Что будет с вашим аккаунтом Google после вашей смерти

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Ваша учётная запись Google хранит в себе колоссальный объём информации. Пожалуй, даже больший, чем вы сами о том подозреваете. Помимо вполне очевидных фотографий из «Google Фото», документов и прочего хлама из Google Drive, истории поисковых запросов и сообщений электронной почты, там хранятся записи ваших обращений к Google Ассистенту, история перемещений и обращений к установленным на устройстве приложениям. Так что было бы неприятно потерять это богатство. Впрочем, его вполне можно передать по наследству.

google account

Google позволяет либо удалить ваш аккаунт, либо предоставить данные из него доверенным лицам

В Google Фото появилась блокировка по отпечатку. Но не для всех

Наверное, мы будем первым поколением, которое задумается о передаче по наследству не только материальной собственности, но и виртуальной. Google это прекрасно понимает, а потому создала специальный подсайт с ультра-аккуратным названием «На всякий случай».

Можно ли завещать аккаунт Google

На всякий случай

Чтобы никого не смущать, Google называет свой подсайт с настройками «На всякий случай»

Несмотря на то что он не говорит напрямую о том, на какой такой случай он может понадобится, там можно настроить всё, что произойдёт с аккаунтом, если вы вдруг перестанете им пользоваться в течение длительного времени.

Поскольку практика завещаний виртуальной собственности не очень распространена, Google предпочитает не называть передачу данных из аккаунта умершего человека завещанием. А чтобы у пользователя не возникало ненужных ассоциаций с реальным завещанием, Google устроила всё так, чтобы передача данных происходила максимально непринуждённо.

Google научила Google Pay расплачиваться криптовалютой

Компания предлагает либо просто деактивировать ваш аккаунт по прошествии 3-18 месяцев, либо предоставить доступ к части данным избранным пользователям. У Apple, кстати, ничего такого нет. Настроить условия предоставления ваших данных доверенным лицам можно так:

  • Перейдите по этой ссылке на подсайт «На всякий случай»;
  • Нажмите «Начать», уточните период бездействия, по истечении которого аккаунт будет удалён, а потом выберите контакты, по которым вас можно будет заранее об этом оповестить;
Данные

Вы можете выбрать срок деактивации и контакты, по которым вас о ней нужно оповестить

  • Выберите доверенное лицо, которому вы предоставите доступ к своим данным после смерти, и укажите его электронную почту;
  • Выберите данные, которые вы готовы предоставить доверенному лицу, и подтвердите внесение изменений.

Как передать данные из одного аккаунта Google в другой

Данные

Предоставить доступ можно к любым типам данных

Вы можете предоставить доверенному пользователю самый широкий спектр данных. При желании можно вообще открыть ему или им, если их будет несколько, доступ ко всей учётной записи целиком. Тогда они смогут увидеть и воспользоваться всеми данными, которые вы сохранили у себя в аккаунте. А можете вообще ничего никому не предоставлять, а просто настроить удаление учётной записи и всех данных.

Но, прежде чем это произойдёт, как только вы перестанете пользоваться своей учётной записью (можно выбрать срок от 3 до 18 месяцев), Google начнёт слать вам уведомления о том, что необходимо проявить активность, чтобы избежать деактивации аккаунта.

Google делает новый ночной режим для Гугл камеры. Что он умеет

Таких уведомлений будет несколько, и они будут приходить на протяжении двух месяцев по разным каналам: по телефону и электронной почте. Но, даже если вы не проявите активность, учётная запись Google после этого не удалится, она просто деактивируется, а это не одно и то же.

Деактивация означает, что пользоваться ей, как и раньше, будет уже нельзя. То есть данные не будут синхронизироваться и обновляться, а почта не будет приходить. Несмотря на это, доверенные лица, которым вы предоставили доступ к аккаунту, смогут продолжить пользоваться вашими данными.

Теги
Лонгриды для вас
Android 12
3 функции Android 12, которые можно включить на любом Android

Месяц назад Google начала предварительные испытания Android 12. По традиции к ним привлекли только разработчиков, владеющих смартфонами Google Pixel. Тестовые сборки так и назвали – Developer Preview. Несмотря на то что это как бы закрытая программа бета-тестирования, в тестовых версиях обновления уже появилась большая часть запланированных нововведений. Многие из них выглядят действительно очень круто. Однако совершенно необязательно дожидаться релиза Android 12, который состоится только осенью. Часть из них можно включить абсолютно на любом Android.

Читать далее
Chrome
Google добавила в Chrome эксклюзивную функцию смартфонов Google Pixel. Что это и как пользоваться

Независимо от того, на каком языке вы предпочитаете потреблять контент, скорее всего, вы в той или иной степени пользуетесь субтитрами. Они не только дублируют иностранную речь персонажей из фильма или сериала в текстовом формате, позволяя в случае чего подсматривать на них, но и дают представление о том, как грамматически строятся предложения. Не даром многие учителя рекомендуют смотреть фильмы с субтитрами и читать их, а речь слушать просто в качестве фона. Другое дело, что субтитры доступны не всегда и не везде. Но благодаря Google Chrome эта проблема решена.

Читать далее
Пульс
Google научит Android-смартфоны измерять пульс и дыхание

Немногие знают, что для того, чтобы замерить частоту пульса, совершенно необязательно покупать фитнес-браслет. Нет, я не предлагаю вам считать его самостоятельно, приложив указательный палец к запястью и отсчитав положенное время. Я говорю о способности практически любого современного смартфона производить подобного рода измерения с достаточной точностью, чтобы доверять им и не заниматься расчётом ЧСС по старинке. Достаточно было скачать соответствующее приложение. Поэтому было странно, что Google не предлагает ничего подобного. Видимо, ей просто было нужно время.

Читать далее
Новый комментарий