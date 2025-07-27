Что быстрее всего разряжает Android-смартфон

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Герман Вологжанин

Сколько бы производители ни увеличивали емкость аккумуляторов, автономность смартфонов оставляет желать лучшего. У редких людей мобильные устройства доживают до конца дня, и даже сутки работы — отнюдь не самый впечатляющий показатель, учитывая то, как долго держали заряд кнопочные модели. Есть множество способов исправления ситуации от режима энергосбережения до отключения отдельных функций, но важно смотреть в корень проблемы, имея четко представление относительно того, что быстрее всего разряжает телефон. Так вы сможете внести изменения в свои паттерны поведения и улучшить автономность, не отказываясь от важных вещей.

Что быстрее всего разряжает Android-смартфон. Рассказываем об основных факторах быстрой разрядки. Фото.

Рассказываем об основных факторах быстрой разрядки

Игры и ресурсоемкие задачи

Современные смартфоны оснащены интеллектуальными процессорами, которые работают на полную мощность только при решении ресурсоемких задач. Например, в играх, где железо изо всех сил пытается отрисовать графику в высоком разрешении и добиться стабильной частоты кадров.

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Еще одна очень ресурсоемкая задача, которые многие люди не считают таковой, — съемка фото и видео. Камера быстро разряжает телефон, ведь его процессор вынужден безостановочно обрабатывать изображение в высоком разрешении, а задействование электронной стабилизации и работа искусственного интеллекта в режиме фотосъемки лишь ускоряют потерю энергии.

Игры и ресурсоемкие задачи. Игры и камера — важнейшие факторы быстрой разрядки. Фото.

Игры и камера — важнейшие факторы быстрой разрядки

В играх и при съемке видео ваш смартфон может полностью разрядиться всего за 4-5 часов. Поэтому старайтесь минимизировать эти сценарии использования или будьте всегда готовы носить с собой повербанк.

Высокая яркость экрана телефона

Помимо процессора большое влияние на автономность смартфона оказывает тип экрана и сценарии его использования. Всегда выставляете высокую яркость? Будьте готовы к тому, что даже во время просмотра видео он будет быстро разряжаться.

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Как быть? Вам нужно научиться правильно пользоваться экраном, минимизировав воздействие его работы на заряд аккумулятора:

  • включите автояркость, чтобы смартфон сам подбирал значения в зависимости от окружающих условий;
  • установите тайм-аут выключения, чтобы экран сам гас после нескольких секунд бездействия;
  • установите темную тему, если тип матрицы вашего экрана — AMOLED.

К слову, о типе матрицы. Вне зависимости от своих паттернов поведения старайтесь выбирать смартфоны с AMOLED-экранами, а еще лучше — с поддержкой технологии LTPO. Это станет залогом высокой энергоэффективности дисплея, которая поможет устройству долго держать заряд.

Поиск сети при слабом сигнале

Очень тяжело смартфону приходится, когда вы находитесь в дороге из одного населенного пункта в другой. За городом связь нестабильная, а потому встроенный модем вынужден постоянно искать базовые станции и переключаться между ними.

Поиск сети при слабом сигнале. Не ждите хорошей автономности в условиях слабого приема сигнала. Фото.

Не ждите хорошей автономности в условиях слабого приема сигнала

Скорость разрядки в условиях слабого сигнала увеличивается в 4-5 раз. А единственный способ решения проблемы — перевод смартфона в режим полета. Так он не будет тратить энергию на поиск вышек, но вы временно останетесь без связи.

Работа навигатора в телефоне

Даже если связь отличная, смартфон быстро разряжается в режиме навигатора, когда на экране открыта карта со стрелочкой, показывающей ваше перемещение в реальном времени. Устройство теряет энергию не только по причине подключения к спутникам, но и вследствие поиска точек доступа Wi-Fi и Bluetooth-устройств, которые необходимы для более точной геолокации.

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Порой в режиме навигатора смартфон разряжается даже быстрее, чем в играх. Так, один из пользователей Reddit пишет, что его Pixel 8 всего за 47 минут навигации потерял 40% заряда. Ужас!

Работа навигатора в телефоне. С навигатором телефон разряжается намного быстрее. Фото.

С навигатором телефон разряжается намного быстрее

Но что делать? Не торопитесь полностью отключать GPS в настройках телефона, ведь геолокация разряжает смартфон только при работе навигатора. Если вам часто приходится пользоваться картами, откажитесь от поиска Wi-Fi и Bluetooth в настройках GPS, а в крайнем случае запретите приложению навигатора доступ к геолокации. Ориентироваться будет труднее, зато телефон перестанет терять заряд.

Фоновые приложения и синхронизация

Наконец, вы должны понимать, что смартфон разряжается быстрее, если на нем установлено много приложений. Ведь почти каждая программа работает в фоновом режиме, обеспечивая синхронизацию для своевременной отправки уведомлений.

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Понятно, что отказываться от оповещений WhatsApp или приложения «Телефон» глупо, ведь так вы останетесь без связи. Но ограничьте работу фоновых процессов хотя бы для менее полезных программ вроде игр, карт и маркетплейсов. Ведь вам не обязательно получать от них уведомления, правда?

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