Что чаще всего ломается в смартфоне

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Иван Герасимов 0

Сложно представить свой день без смартфона. Мы проводим с ним очень много времени, а из-за зависимости не можем выпустить из рук даже на 10 минут. Иметь под рукой смартфон настолько удобно, что любая поломка или сбой превращаются в апокалипсис с риском потерять свои данные. Это может пройти даже по невнимательности: достаточно просто неправильно почистить смартфон, а поломка не заставит себя долго ждать. Кроме того, в смартфоне есть множество мелких деталей, которые подвержены поломке — вывести их из строя не составит труда. Рассказываем, что ломается чаще всего в смартфоне и как этого избежать.

Что чаще всего ломается в смартфоне? Теперь вы все знаете

Сломался слот для сим-карты

Возможно, вы никогда не задумывались об этом, но сломавшийся слот для сим-карты — одна из самых частых неисправностей в смартфоне. казалось бы, зачем его постоянно доставать? Многим из нас это необходимо делать по работе, например, менять MicroSD или сим-карту, которые находятся рядом друг с другом.

Слот сим-карты — один из самых хрупких элементов в телефоне, которые проще всего сломать

К самому слоту вопросов нет: большинство поломок происходит из-за неправильно установленной сим-карты, которую пользователь собственноручно подрезает, а та застревает внутри. К счастью, проблема решается достаточно просто — вам нужно всего лишь заказать новый слот и самостоятельно установить его в телефон.

Как вы вредите своим смартфонам и даже не задумываетесь об этом

Датчик освещения в телефоне

Наверняка вы обращали внимание на большое количество разных датчиков, установленных в верхней части смартфона возле разговорного динамика. Среди них находится датчик освещения, который отвечает за автояркость и энергосбережение в смартфоне. Как его повредить? Невероятно просто. Достаточно неудачно уронить телефон и повредить верхнюю часть экрана.

Разбить датчик освещения не составит труда. А еще могут пострадать остальные

Как правило, датчик освещения не повреждается один — выходят из строя сразу все, включая и датчик приближения, из-за чего дисплей смартфона не гаснет, когда вы говорите по телефону. Заменить его очень сложно, а вот защитить — вполне реально: используйте качественные защитные стекла для смартфона и плотные чехлы с бортиками, чтобы устройство при падении не соприкасалось экраном с твердой поверхностью.

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Сломался разъем для зарядки

Смартфоны перешли на Type-C вместе с другими устройствами — это прекрасно! Заряжать их стало намного проще, правда, проблемы поломок у разъемов для зарядки никуда не делись: они по-прежнему до неприличия шаткие и хрупкие. То же самое было и с miniUSB, и с microUSB.

зарядка

Type-C — один из самых хрупких элементов в смартфоне

До некоторых пор вас может не беспокоить проблема, почему коннектор так сильно расшатался, но в один момент устройство перестанет заряжаться, начнутся помехи во время прослушивания музыки через наушники или связь с ПК пропадет во время перепрошивки смартфона. К счастью, замена порта Type-C не стоит баснословных денег. Да и избежать ее достаточно просто: почаще пользуйтесь беспроводной зарядкой и реже берите в руки смартфон, когда к нему подключен кабель.

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Полосы на экране телефона

Дисплей занимает большую часть смартфона. Соответственно, в случае внештатных ситуаций риск повредить именно его намного выше, чем у других элементов. Если смартфон упадет в воду, долгое время пролежит на солнце, то после вы заметите полосы на экране, битые пиксели или желтые пятна на дисплее.

Появились полосы на экране? Этому есть объяснение

Зачастую такие вещи проявляются на ровном месте — из-за заводского брака. В этом случае, вам достаточно обратиться в сервисный центр, где вам без проблем все починят. Не забывайте о нескольких вещах, чтобы собственноручно не испортить дисплей.

  • Не оставляйте телефон на солнце экраном вверх.
  • Старайтесь избегать контакта с водой.
  • Если телефон нагревается, то оставьте его на некоторое время в покое.
  • Избегайте сильных нажатий на экран. Например, во время игр.

Розовая полоса на экране телефона Самсунг. Как исправить

Хрипят динамики на телефоне

Динамики смартфона теряют актуальность: все больше пользователей отказываются от звуковых уведомлений, переводя их на фитнес-браслеты и смарт-часы, а видео становится удобнее смотреть с помощью наушников. Тем не менее, динамики по-прежнему остаются важнейшим элементом не только в смартфоне, но и в любом другом устройстве. Причин, почему динамик не работает или хрипит, очень много.

Динамики на телефоне можно запросто повредить. Как это бывает?

  • Падение смартфона и дальнейшие повреждения.
  • Попадание влаги или пыли.
  • Прослушивание музыки на максимальной громкости.
  • Разрыв мембраны из-за механического повреждения.
  • Оборвался контакт или сгорела звуковая микросхема.

В некоторых случаях все обходится элементарной чисткой или настройкой ПО в смартфоне. Соберетесь чистить — делайте это предельно аккуратно. Кроме того, загляните в настройки эквалайзера — возможно, получится исправить качество звука.

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