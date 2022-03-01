Что чаще всего ломается в смартфоне

Сложно представить свой день без смартфона. Мы проводим с ним очень много времени, а из-за зависимости не можем выпустить из рук даже на 10 минут. Иметь под рукой смартфон настолько удобно, что любая поломка или сбой превращаются в апокалипсис с риском потерять свои данные. Это может пройти даже по невнимательности: достаточно просто неправильно почистить смартфон, а поломка не заставит себя долго ждать. Кроме того, в смартфоне есть множество мелких деталей, которые подвержены поломке — вывести их из строя не составит труда. Рассказываем, что ломается чаще всего в смартфоне и как этого избежать.

Сломался слот для сим-карты

Возможно, вы никогда не задумывались об этом, но сломавшийся слот для сим-карты — одна из самых частых неисправностей в смартфоне. казалось бы, зачем его постоянно доставать? Многим из нас это необходимо делать по работе, например, менять MicroSD или сим-карту, которые находятся рядом друг с другом.

К самому слоту вопросов нет: большинство поломок происходит из-за неправильно установленной сим-карты, которую пользователь собственноручно подрезает, а та застревает внутри. К счастью, проблема решается достаточно просто — вам нужно всего лишь заказать новый слот и самостоятельно установить его в телефон.

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Датчик освещения в телефоне

Наверняка вы обращали внимание на большое количество разных датчиков, установленных в верхней части смартфона возле разговорного динамика. Среди них находится датчик освещения, который отвечает за автояркость и энергосбережение в смартфоне. Как его повредить? Невероятно просто. Достаточно неудачно уронить телефон и повредить верхнюю часть экрана.

Как правило, датчик освещения не повреждается один — выходят из строя сразу все, включая и датчик приближения, из-за чего дисплей смартфона не гаснет, когда вы говорите по телефону. Заменить его очень сложно, а вот защитить — вполне реально: используйте качественные защитные стекла для смартфона и плотные чехлы с бортиками, чтобы устройство при падении не соприкасалось экраном с твердой поверхностью.

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Сломался разъем для зарядки

Смартфоны перешли на Type-C вместе с другими устройствами — это прекрасно! Заряжать их стало намного проще, правда, проблемы поломок у разъемов для зарядки никуда не делись: они по-прежнему до неприличия шаткие и хрупкие. То же самое было и с miniUSB, и с microUSB.

До некоторых пор вас может не беспокоить проблема, почему коннектор так сильно расшатался, но в один момент устройство перестанет заряжаться, начнутся помехи во время прослушивания музыки через наушники или связь с ПК пропадет во время перепрошивки смартфона. К счастью, замена порта Type-C не стоит баснословных денег. Да и избежать ее достаточно просто: почаще пользуйтесь беспроводной зарядкой и реже берите в руки смартфон, когда к нему подключен кабель.

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Полосы на экране телефона

Дисплей занимает большую часть смартфона. Соответственно, в случае внештатных ситуаций риск повредить именно его намного выше, чем у других элементов. Если смартфон упадет в воду, долгое время пролежит на солнце, то после вы заметите полосы на экране, битые пиксели или желтые пятна на дисплее.

Зачастую такие вещи проявляются на ровном месте — из-за заводского брака. В этом случае, вам достаточно обратиться в сервисный центр, где вам без проблем все починят. Не забывайте о нескольких вещах, чтобы собственноручно не испортить дисплей.

Не оставляйте телефон на солнце экраном вверх.

Старайтесь избегать контакта с водой.

Если телефон нагревается, то оставьте его на некоторое время в покое.

Избегайте сильных нажатий на экран. Например, во время игр.

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Хрипят динамики на телефоне

Динамики смартфона теряют актуальность: все больше пользователей отказываются от звуковых уведомлений, переводя их на фитнес-браслеты и смарт-часы, а видео становится удобнее смотреть с помощью наушников. Тем не менее, динамики по-прежнему остаются важнейшим элементом не только в смартфоне, но и в любом другом устройстве. Причин, почему динамик не работает или хрипит, очень много.

Падение смартфона и дальнейшие повреждения.

Попадание влаги или пыли.

Прослушивание музыки на максимальной громкости.

Разрыв мембраны из-за механического повреждения.

Оборвался контакт или сгорела звуковая микросхема.

В некоторых случаях все обходится элементарной чисткой или настройкой ПО в смартфоне. Соберетесь чистить — делайте это предельно аккуратно. Кроме того, загляните в настройки эквалайзера — возможно, получится исправить качество звука.

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