Что дает аккаунт Google на Android-смартфоне

На каждом Android-смартфоне известной марки за исключением HUAWEI нам настойчиво предлагают создать аккаунт Google. Но для чего? С точки зрения разработчиков все ясно: Android принадлежит Google, и американская компания заинтересована в том, чтобы владельцы смартфонов пользовались ее сервисами, принося тем самым доход. Но для чего нужен аккаунт Гугл нам — обычным пользователям? Сейчас разберемся.

Приложения из Google Play

На всех смартфонах, сертифицированных американской компанией, есть магазин приложений Google Play, выступающий в качестве стандартного средства установки игры и программ. И, чтобы им пользоваться, нужен аккаунт. Без него вы даже со списком доступных приложений не сможете познакомиться.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Конечно, на смартфонах известных брендов вроде Samsung и Xiaomi в дополнение есть свои апсторы, да и вообще Android позволяет устанавливать приложения из любых источников. Однако ни один из них не сможет сравниться с Google Play по уровню удобства, качеству модерации, а также степени интеграции в ОС.

Сервисы Google на телефоне

Google Play — это лишь один из сервисов американской компании, доступ к которому предоставляется через аккаунт. Единожды авторизовавшись в своей учетной записи, помимо прочего вы получите доступ к:

почте Gmail;

браузеру Google Chrome;

облачному хранилищу Google Drive;

сервису резервного копирования фото и видео Google Photo;

календарю и заметкам Google;

функции родительского контроля Family Link;

сервисам работы с документами;

видеохостингу YouTube и множеству других продуктов.

Все данные на различных сервисах будут привязаны к одному аккаунту, и вам не придется запоминать кучу паролей и тратить время на повторную авторизацию. Поэтому аккаунт Google — это, прежде всего, удобство. Но, разумеется, только в том случае, если вы пользуетесь сервисами компании.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Как передать файлы с телефона на телефон

Также аккаунт Google обеспечивает плавный переезд с одного телефона на телефон, ведь после авторизации в учетной записи создается резервная копия основных данных, включая контакты. Вы не потеряете их и сможете быстро передать файлы с Андроида на Андроид.

Все, что потребуется — войти в аккаунт Google на втором смартфоне и подтвердить передачу данных удобным способом (по проводу или Wi-Fi). Поэтому обязательно создавайте учетную запись, если не хотите потерять файлы или потратить много времени на переписывание контактов вручную после покупки нового устройства.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Экосистема Google на Android

Сервисы Google доступны не только на смартфонах, но и на других устройствах, включая:

планшеты;

телевизоры;

смарт-приставки и ТВ-стики;

смарт-часы на Wear OS;

игровые консоли.

За счет интеграции сервисов в систему (главным образом облачного хранилища Google Drive) обеспечивается бесшовный переход с одного устройства на другое и тесное взаимодействие между ними. В частности, вы можете вывести изображение с телефона на телевизор с помощью встроенной функции «Трансляция экрана» или управлять воспроизведением видео в YouTube.

Android-смартфоны с экосистемой не хуже, чем у Apple

Можно ли пользоваться смартфоном без аккаунта

А что, если все эти преимущества аккаунта Google вам не по душе? Вы в праве не создавать учетную запись и пользоваться смартфоном без профиля в экосистеме американской компании. Однако высокая степень интеграции сервисов будет постоянно заставлять вас завести аккаунт Гугл.

Поэтому, если вы сторонитесь продуктов этой компании, сразу покупайте смартфон без сервисов Google. Например, HUAWEI, где почти для каждого американского приложения есть китайская альтернатива.