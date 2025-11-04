Что дает Android 16 вашему смартфону

Этой осенью производители смартфонов начали официально распространять Android 16 для всех поддерживаемых устройств. Кто-то уже получит апдейт, кому-то придется терпеть до следующего года, а кое-кто и вовсе останется за бортом. Но велика ли потеря? Выясним, что дает смартфону Android 16, стоит ли загружать обновление, или лучше остаться на Android 15, игнорируя наличие свежей версии ОС.

Поддержка приложений на Android

Любое обновление операционной системы, включая Android 16, автоматически продлевает жизнь вашему устройству. Со временем приложения перестают поддерживать старые версии ОС, а потому переход на свежую операционку гарантирует еще год запаса.

Стоит заметить, что преимущество не очень существенное. Национальный мессенджер MAX работает на Android 10, а Mir Pay запускается даже на Android 7. То есть, проигнорировав обновление, вы еще 5-8 лет сможете пользоваться основными приложениями на текущем устройстве.

Система безопасности Android 16

Еще одна фишка Android 16, свойственная каждой версии операционной системы, — обновление системы безопасности. Апдейт включает в себя устранение обнаруженных уязвимостей, а также добавление новых инструментов защиты.

В частности, Android 16 включает в себя кнопку максимальной защиты. Всего одним нажатием вы можете полностью защитить свое устройство от внешних угроз вместо точечной настройки каждой отдельной функции.

Новые функции Android 16

Помимо улучшения безопасности в Android 16 вас ждут новые функции, а именно:

автоматическая группировка уведомлений;

уведомления с отслеживанием прогресса (например, во время доставки);

охлаждение уведомлений: отключение звука при поступлении оповещений от одного приложения;

улучшение многозадачности и поддержка крупных экранов;

поддержка слуховых аппаратов;

предиктивный жест «Назад» и многое другое.

Поскольку большинство смартфонов использует Android лишь в качестве базы, переход на Android 16 дает уникальные возможности фирменных оболочек. К примеру, на Xiaomi с обновлением добавляется аналог Dynamic Island.

Стоит ли устанавливать Android 16

Установка Android 16 настоятельно рекомендуется всем, кто хочет получить доступ к новым функциям, а также желает максимально защитить свое устройство. При этом важно учитывать, что каждая следующая версия операционной системы сильнее нагружает смартфон и на первых порах может работать нестабильно.

Чтобы скачать Android 16 на телефон, перейдите в раздел «Обновление ПО» настроек своего устройства. В момент, когда для вашей модели будет готов апдейт, смартфон предложит его загрузить и установить. Дата выхода Android 16 зависит от конкретного устройства.