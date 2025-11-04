Что дает Android 16 вашему смартфону

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Этой осенью производители смартфонов начали официально распространять Android 16 для всех поддерживаемых устройств. Кто-то уже получит апдейт, кому-то придется терпеть до следующего года, а кое-кто и вовсе останется за бортом. Но велика ли потеря? Выясним, что дает смартфону Android 16, стоит ли загружать обновление, или лучше остаться на Android 15, игнорируя наличие свежей версии ОС.

Что дает Android 16 вашему смартфону. Ставить или обходить стороной? Изображение: 9to5google.com. Фото.

Ставить или обходить стороной? Изображение: 9to5google.com

Поддержка приложений на Android

Любое обновление операционной системы, включая Android 16, автоматически продлевает жизнь вашему устройству. Со временем приложения перестают поддерживать старые версии ОС, а потому переход на свежую операционку гарантирует еще год запаса.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Стоит заметить, что преимущество не очень существенное. Национальный мессенджер MAX работает на Android 10, а Mir Pay запускается даже на Android 7. То есть, проигнорировав обновление, вы еще 5-8 лет сможете пользоваться основными приложениями на текущем устройстве.

Система безопасности Android 16

Еще одна фишка Android 16, свойственная каждой версии операционной системы, — обновление системы безопасности. Апдейт включает в себя устранение обнаруженных уязвимостей, а также добавление новых инструментов защиты.

Система безопасности Android 16. В операционке появилась новая функция защиты. Изображение: 9to5google.com. Фото.

В операционке появилась новая функция защиты. Изображение: 9to5google.com

В частности, Android 16 включает в себя кнопку максимальной защиты. Всего одним нажатием вы можете полностью защитить свое устройство от внешних угроз вместо точечной настройки каждой отдельной функции.

Новые функции Android 16

Помимо улучшения безопасности в Android 16 вас ждут новые функции, а именно:

  • автоматическая группировка уведомлений;
  • уведомления с отслеживанием прогресса (например, во время доставки);
  • охлаждение уведомлений: отключение звука при поступлении оповещений от одного приложения;
  • улучшение многозадачности и поддержка крупных экранов;
  • поддержка слуховых аппаратов;
  • предиктивный жест «Назад» и многое другое.

Поскольку большинство смартфонов использует Android лишь в качестве базы, переход на Android 16 дает уникальные возможности фирменных оболочек. К примеру, на Xiaomi с обновлением добавляется аналог Dynamic Island.

Стоит ли устанавливать Android 16

Установка Android 16 настоятельно рекомендуется всем, кто хочет получить доступ к новым функциям, а также желает максимально защитить свое устройство. При этом важно учитывать, что каждая следующая версия операционной системы сильнее нагружает смартфон и на первых порах может работать нестабильно.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Чтобы скачать Android 16 на телефон, перейдите в раздел «Обновление ПО» настроек своего устройства. В момент, когда для вашей модели будет готов апдейт, смартфон предложит его загрузить и установить. Дата выхода Android 16 зависит от конкретного устройства.

Теги
Новости по теме
Бесполезная настройка HyperOS убивает батарею на Xiaomi. Отключи ее, чтобы смартфон работал дольше
Какие смартфоны Samsung уже получили обновление One UI 8
Новый вирус Herodotus взламывает Android по всему миру. Я знаю только один способ защиты
Лонгриды для вас
Эмулятор PlayStation 3 вышел для Android. Теперь реально можно играть в GTA V на смартфоне

Отсутствие нормальных мобильных игр с адекватным сюжетом и без донатной бездны вынуждает нас искать эмуляторы для телефона, позволяющие запускать на Android игры с консолей. До 2025 года подобные приложения уже умели работать с проектами PlayStation и PlayStation 2. Но на днях в Google Play появилась новая программа — эмулятор aPS3e. С его помощью можно запускать на Android игры с PlayStation 3, включая GTA V и Red Dead Redemption. Мы его проверили, и он — о, чудо — работает!

Читать далее
5 классных настроек Samsung из One UI 7, которые я рекомендую попробовать

Худо-бедно, но, невзирая на трудности, Samsung продолжает выпускать обновление One UI 7 для своих смартфонов. Из-за огромной задержки апдейты многие пользователи уже начали забывать, чего же такого интересного придумали корейцы при разработке очередной версии фирменной оболочки. Чтобы восполнить ваш пробел, показываю самые интересные функции One UI 7, которые обязательно стоит попробовать.

Читать далее
Как подключить Wi-Fi к телефону Android

Для полноценной работы смартфона ему нужен интернет, а доступ к сети можно получить двумя основными способами: через мобильного оператора или Wi-Fi. Преимущество первого варианта заключается в покрытии почти всей России, а второго — в отсутствии ограничений по трафику. В этом тексте расскажем и покажем, как настроить вайфай на телефоне, и что для этого придется сделать.

Читать далее
Новости партнеров
Почему у собак появилась выразительная мимика, которой нет у волков
Почему у собак появилась выразительная мимика, которой нет у волков
Стоит ли покупать iPhone Air. Личный опыт, мнение и особенности использования
Стоит ли покупать iPhone Air. Личный опыт, мнение и особенности использования
КРИПТОЖМЫХ / Возможный пик буллрана для Биткоина, снижение ставки ФРС США и красный октябрь
КРИПТОЖМЫХ / Возможный пик буллрана для Биткоина, снижение ставки ФРС США и красный октябрь