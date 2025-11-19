Что дает подписка Клуб VIP на Wildberries, и как ее подключить

Год назад Wildberries запустил подписку WB Клуб, которая за 199 ₽/мес предоставляет дополнительные скидки и бонусы при совершении покупок на российском маркетплейсе. А под конец 2025-го создатели платформы анонсировали подписку Клуб VIP — более продвинутый тариф с различными плюшками для постоянных пользователей WB. Разберемся, что дает подписка на Wildberries, и как ее подключить.

Что дает Клуб VIP на Wildberries

Подписка Клуб VIP — это усовершенствованная версия подписки WB Клуб. В отличие от базового варианта, она предлагает:

повышенную до 10% скидку WB Кошелька;

клубные скидки на покупки;

смену пункта выдачи в течение 30 минут после заказа;

продление хранения товара за 1 ₽;

выделенную поддержку;

4 бесплатные доставки курьером в месяц;

двойные шансы на призы в акциях;

отметку VIP в отзывах;

премиальную доставку;

красивый цветной QR-код для получения заказов;

скидки от партнеров.

На фоне базовой подписки продвинутый Клуб VIP готов порадовать более впечатляющими скидками, а также различными украшательствами профиля от VIP-отметки до цветного QR-кода.

Как вступить в Клуб VIP на Wildberries

Подключить Клуб VIP нельзя. В настоящий момент подписка работает в тестовом режиме. Поэтому, чтобы стать членом Клуба VIP на Wildberries, нужно выполнить 3 условия:

совершить покупки на сумму от 500 000 ₽ за все время;

совершить покупки на сумму от 15 000 ₽ в течение месяца;

иметь более 80% выкупа за прошедший месяц.

При выполнении условий Клуба VIP вы получите подписку бесплатно на следующий месяц. Для ее продления необходимо следить за соблюдением правил, регулярно совершая покупки на указанные суммы.

Не исключено, что в будущем можно будет купить Клуб VIP. Но, поскольку в настоящее время подписка тестируется, она предоставляется лишь самым активным покупателям, которые принесли Wildberries больше всего денег.