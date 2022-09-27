Что действительно влияет на автономность смартфона

Автономность — главный критерий выбора смартфона для тех, кто хочет получить устройство, способное долго выполнять поставленные задачи без подзарядки. Однако время работы гаджета зависит далеко не только от емкости аккумулятора. Конечно, она тоже играет немаловажную роль, показывая, сколько энергии может быть доступно устройству. Но даже смартфоны с большой батареей нередко подвержены быстрой разрядке. И виной тому не вранье производителя относительно реальной емкости, а множество других факторов, влияющих на время работы телефона.

Экран смартфона — какой лучше

Вот уже несколько лет не утихают споры о том, какой экран лучше: IPS или AMOLED. У каждого типа матрицы есть свои достоинства и недостатки, о которых мы рассказывали в отдельном материале, а в контексте текущего разговора важно уточнить, что AMOLED-дисплеи при прочих равных потребляют меньше энергии.

Все дело в способе подсветки экрана. Условно говоря, IPS-экраны используют специальную светящуюся подложку, которая не только делает смартфон толще, но и требует больше энергии для своей работы. На AMOLED-экранах такой подложки нет, и каждый пиксель подсвечивается отдельно.

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В то же время не стоит забывать, что на автономность помимо типа матрицы влияет разрешение и частота обновления экрана. Чем эти показатели выше, темь меньше проработает смартфон. При этом частоту обновления, если она превышает стандартные 60 Гц, всегда можно изменить в настройках.

Процессоры телефонов

Еще сильнее на время работы смартфонов влияют их процессоры, отвечающие за выполнение всех операций. Чем мощнее железо, тем больше оно потребляет энергии. В качестве доказательства предлагаю взглянуть на сравнение автономности Xiaomi 12 и Xiaomi 12X. Смартфоны выполнены в одинаковом корпусе, имеют аналогичные экраны, камеры и аккумуляторы, но при этом Xiaomi 12 работает на флагманском чипсете Snapdragon 8 Gen 1, а Xiaomi 12X — на субфлагманском Snapdragon 870.

Также стоит принять во внимание еще одну характеристику — техпроцесс чипсета. Он представляет собой расстояние между транзисторами процессора и измеряется в нанометрах (нм). Чем оно меньше, тем более энергоэффективным будет железо вашего смартфона. Как доказательство — сравнение времени работы Redmi Note 11 Pro на 12-нанометровом Helio G96 и Redmi Note 11 Pro 5G на 6-нанометровом Snapdragon 695.

Несмотря на более высокую мощность процессора Snapdragon, Redmi Note 11 Pro 5G работает дольше, обладая чипсетом с меньшим расстоянием между транзисторами. Но, как мы выяснили в сравнении Xiaomi 12 и Xiaomi 12X, очень высокая мощность железа способна нивелировать его достоинство в лице тонкого техпроцесса.

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Как закрыть приложение

Даже если вы стали обладателем смартфона с AMOLED-экраном, который работает на не самом мощном железе с тонким техпроцессом, то автономность может быть невпечатляющей. Виной тому — приложения, работающие в фоне. Когда вы запускаете ту или иную программу, то даже после выхода из нее, софт продолжает работать, потребляя ресурсы устройства. Так что не забывайте своевременно закрывать приложения. Подробная информация об этом — здесь.

Помимо закрытия лишних приложений важно ограничивать фоновую активность некоторых из них. Для этого:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения». Выберите интересующую программу. Деактивируйте опцию «Автозапуск», а во вкладке «Контроль активности» установите «Жесткое ограничение».

Названия пунктов меню могут отличаться в зависимости от производителя смартфона и версии операционной системы. При поиске нужного переключателя отталкивайтесь от таких названий, как «Автозапуск», «Работа в фоне», «Фоновая активность» и так далее.

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Как выключить геолокацию

Немало энергии потребляют беспроводные интерфейсы, использующие ресурсы смартфона даже ночью. Чтобы избежать быстрой разрядки, рекомендуется не использовать Wi-Fi, мобильный интернет, Bluetooth и геолокацию без особой надобности. Отключить эти компоненты можно через шторку уведомлений (центр управления), нажав на соответствующие кнопки или путем активации режима «В самолете».

Еще больше энергии, чем геолокация, может потреблять мобильная сеть. Особенно, если вы едете на автомобиле по трассе. При плохом покрытии местности сотовыми вышками телефон будет постоянно искать сеть, на что уйдет много энергии.

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Срок службы смартфона

Наконец, не забывайте, что каждый смартфон со временем начинает работать меньше. Связано это с 3-мя основными причинами:

в процессе эксплуатации мобильного устройства пользователь устанавливает все новые и новые приложения, которые по умолчанию могут работать в фоне;

со временем энергопотребление игр и программ растет, в то время как техническое оснащение гаджета остается прежним;

постепенно уменьшается емкость аккумулятора, что становится особенно заметно через 2-3 года эксплуатации.

Поэтому, кроме рекомендаций по выбору и использованию смартфона, важно своевременно менять мобильное устройство, приобретая новинки. Делать это стоит раз в 2-3 года в зависимости от ваших потребностей и предпочтений.