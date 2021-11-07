Что делать, если девушка залезла в телефон

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Иван Герасимов 2

Мы в редакции AndroidInsider.ru часто обсуждаем неочевидные ситуации. На этот раз я предложил ребятам решить, что же делать, если девушка залезет в телефон. Вот представьте: заходите домой, а девушка уже стоит, держа в руках в ваш телефон. Что было дальше? Мои коллеги замолчали и погрузились в раздумья. Ситуация действительно сложная: допустим, что скрывать вам нечего, но вторые половинки часто воспринимают информацию сквозь призму эмоций, не пытаясь разобраться, что к чему. Страшно, очень страшно: но если у вас не получилось объяснить девушке, что ей нечего делать в вашем смартфоне, то от вторжения определенно стоит защититься. Давайте досканально разберемся, как действовать в такой непростой ситуации и какие меры предпринять.

Девушка залезла в телефон — ситуация, неприятная каждому мужчине. Что делать?

Сканер отпечатков пальцев в телефоне

Начнем с элементарных вещей. У вас должен быть включен отпечаток пальца или разблокировка по лицу на смартфоне. Даже не пытайтесь доказать, что вам это не нужно, вы доверяете второй половинке. Защита на смартфоне — это мастхэв от любых неприятных ситуаций.

Нет ничего лучше, чем отпечаток на телефоне и приложениях

Без отпечатка пальца никто точно не вломится в ваше устройства, не почитает рабочие и личные чаты. В общем, это упрощает жизнь. И дело тут не в доверии, а в безопасности. Кроме того, вход в Telegram и WhatsApp возможен по отпечатку, что также сыграет вам на руку.

Установить пароль на смартфоне

Паролю на телефоне — быть! Не отключайте его ни в коем случае

Допустим, в вашем телефоне сломался вход по отпечатку, и вы просто-напросто забыли об этом. Включите пароль! Это важная мера и ею не стоит пренебрегать. Кроме того, в том же WhatsApp есть вход по паролю — это называется «Двухшаговая проверка». Вы будете вводить PIN при каждом подтверждении вашего номера в приложении. Работает эта штука фривольно, но, возможно, именно в тот момент, когда телефон будет в руках вашей девушки, он и сработает.

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Скрытые папки на телефоне

Уверен, вы умеете создавать скрытые папки на телефоне, но частенько пренебрегаете этим, оставляя все в Галерее. Опыт показывает, что хранить снимки так не стоит: если у вас есть снимки с прошлых выходных в стиле «Мальчишника в Вегасе», то лучше их перепрятать в скрытые папки на телефоне. Куда-нибудь подальше.

Как перенести фото в облако

Какие-то важные файлы лучше всего хранить в облаке

Если вы не фанат скрытых папок и боитесь потерять их, то смело используйте облачные хранилища. Мы уже рассказывали о том, какие лучше выбрать. Лично я выбираю для хранения фотографий OneDrive: мне нравится, что в приложении есть вход по Touch ID. В любом случае, я могу со спокойной душой сохранить в облаке то, что должно «остаться в Вегасе».

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Избранное в Телеграм

Telegram настолько крут, что его можно использовать не только по прямому назначению. Например, хранить файлы в «Избранном». В совокупности со входом по отпечатку пальца этот способ даже не хуже облачного хранилища!

Отключить уведомления в телефоне

Отключите уведомления и звук, если не хотите попасть под подозрение

Мы уже писали о том, насколько полезно иногда отдыхать от всевозможных уведомлений в смартфоне. Отключите их, чтобы лишний раз не давать девушке поводов для ревности, даже если это просто пуши от других читателей нашего Telegram-чата. А еще этим вы обезопасите себя, если застанете ее со своим смартфоном в руках. Возможно, не отобразившийся пуш с сообщением от друга сэкономит вам немного времени и поможет избежать выяснения отношений. Кроме того, это отличный способ, чтобы спокойно спать по ночам: в заблокированном смартфоне с включенным Интернетом ничего не найти.

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Переписка в телефоне

Подчищайте переписку в телефоне, если не хотите проблем

Мой опыт показывает, что переписка в мессенджерах может восприниматься по-разному. Для парня — это обычные шутки, в которых нет скрытого смысла, для девушки — подтверждение догадок. Если ваша девушка воспринимает все иначе, то это отличный повод начать удалять переписку в телефоне. Не так важно, с кем вы чатились: лучше удалять то, к чему могут быть возникнуть вопросы. Даже шутки с друзьями могут поставить вас в неловкое положение.

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Девушка лазит в моем телефоне

Если это все же произошло, но вы все сделали правильно, то нельзя оказываться в такой ситуации виновным. Обязательно выскажите свое недовольство происходящим: смартфон — это ваше личное пространство, которое нельзя нарушать в любом случае.

Предприняли все меры? Вам нечего бояться

Выясните причины, почему она контролирует ваш телефон: этому должно быть какое-то объяснение. Это слишком неприемлемая ситуация: потребуйте ее телефон в ответ и досканально его изучите. Ответная мера — это нормально.

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Ваши данные — это то, к чему вы сами должны разрешать доступ. Другим здесь определенно не место — это нарушение личного пространства несмотря на то, насколько близок человек. Иногда бывает так, что отучить вторую половинку лазить в чужом телефоне не представляется возможным. Лучший способ, чтобы предупредить неприятную ситуацию — защитить свой смартфон всеми возможными способами.

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2 комментария
  1. Matou13

    Если ваша девушка не может понять очевидных вещей, то ну ее на фиг такую девушку. )))

  2. DrMeth

    «Что делать, если девушка залезла в телефон» — менять девушку

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