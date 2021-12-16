Что делать, если на Андроид не обновляются приложения

Каждый из нас скачивает приложения на Андроид. Они помогают значительно расширить функциональность устройств и выжать из него максимум пользы. Кроме этого важно регулярно загружать обновления, в которых разработчики добавляют новые фишки и исправляют некоторые ошибки. Однако часто пользователи сталкиваются с разными проблемами обновлений: то не двигается шкала загрузки, то в конце выдает какую-нибудь ошибку. Сегодня постараемся разобрать самые популярные причины этого недуга и обсудим все нюансы.

Если вы не любите обновлять приложения, то стоит пересмотреть свои взгляды прямо сейчас. Да, иногда разработчики выпиливают некоторые функции вроде бесплатного прослушивания музыки, но гораздо чаще апдейт содержит новые фишки, которые значительно упрощают работу.

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На Android не обновляются приложения

Первое, что необходимо сделать в данном случае — включить автоматическое обновление приложений в Настройках смартфона. Можно сколько угодно говорить о том, что раньше было лучше, но продолжаться это будет ровно до тех пор, пока безопасность ваших данных не окажется под угрозой.

Согласитесь, обновлять все программы вручную слишком тяжело? Именно поэтому я рекомендую выставить данные параметры прямо сейчас:

Откройте приложение Google Play.

Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу экрана.

Перейдите в Настройки.

Далее Настройки подключения, Автообновление приложений.

Затем выберите один из вариантов: любая сеть (обновления будут загружаться через Wi-Fi и мобильный интернет) или Только через Wi-Fi.

На Андроиде не хватает памяти

Часто обновления приложений не работает из-за нехватки памяти на устройстве. Здесь все очень просто: внедрение новых функций требует больше места в хранилище, поэтому часто случается, что приложения начинают весить очень много.

Первое, что следует сделать — проверить свободную память на смартфоне. Здесь же вы сможете посмотреть, какие программы занимают много места.

Чтобы проверить память на Андроиде, вам необходимо:

Разблокируйте смартфон.

Перейдите в Настройки.

Пролистайте до пункта Память.

Оцените, сколько места занимают приложения.

Многие производители смартфонов позволяют очистить память на Андроид прямо из меню Настроек. Плюс, не забудьте очистить кэш на своем устройстве. В большинстве случаев этого бывает достаточно.

Если же при обновлении телефон выдает ошибку Недостаточно памяти на устройстве, а в Настройках все хорошо, рекомендую обратиться к нашей прошлой статье, где мы подробно разобрали все нюансы данной проблемы.

Устаревшая версия Андроид. Что делать

Если при обновлении приложения смартфон говорит, что вы используете старую версию операционной системы Android, сделать, скорее всего, уже ничего не получится. Однако подобные ситуации на практике встречаются очень редко. В основном это касается телефонов с Android 4 и ниже.

В любом случае, что в Google Play, что на сторонних площадках, вроде APK Mirror, обычно всегда указывается версия операционки, которая необходима для адекватной работы софта. С ней вы можете ознакомиться в аннотации.

Как проверить версию Андроид

Если вы хотите узнать, какая версия Android установлена на вашем смартфоне, сделать это можно буквально в два клика:

Разблокируйте смартфон.

Откройте Настройки.

Прокрутите вниз и нажмите Система затем Обновление системы.

Ознакомьтесь с версией операционной системы в пунктах Версия Android и Обновление системы безопасности Android.

Google Play выдает ошибку

Причин, по которым магазин приложений Google может выдавать ошибку, достаточно много. Однако существуют некоторые фишки, позволяющие избавиться от большинства ошибок Google Play в два касания.

Как очистить кэш в Google Play

Да, вполне вероятно, что решение кроется в банальном кэше самого магазина приложений. Чтобы очистить Google Play, следуйте инструкции:

Разблокируйте смартфон.

Откройте приложение Настройки, Приложения.

Далее откройте здесь Google Play.

Нажмите Очистить данные.

Перезагрузите смартфон и попробуйте обновить приложение.

Затем проведите ту же самую процедуру с программой Сервисы Google Play. Если это не поможет, попробуйте следующий способ:

Как удалить обновления Google Play

Еще один способ, который поможет установить обновления приложений в случае возникновения каких-либо ошибок. С помощью него вы сможете откатить Google Play до первоначального вида.

Для этого:

Откройте Настройки.

Перейдите в раздел Приложения.

Далее зайдите в подраздел Google Play.

Тапните на Удалить обновления.

Конечно, вариантов ошибок в магазине приложений может быть огромное множество. Не исключено, что придется откатывать до заводских настроек. Однако расстраиваться точно не стоит. Зачастую с помощью инструкций, которые мы привели выше, удается справиться с большинством трудностей.

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