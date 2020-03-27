Многие пользователи замечали, что со временем их смартфоны начинают работать хуже. Кто-то списывает это на искусственное состаривание со стороны производителя. Другие стараются этого не замечать и только единицы задумываются, почему так происходит. В этой статье мы разберем несколько типовых причин того, почему ваш любимый Galaxy S4 работает не так хорошо, как Huawei P40 Pro. Даже если сказанное в статье вам не поможет ускорить смартфон, то как минимум даст понимание того, почему так происходит. Зная это, вы сможете многое изменить и, возможно, сэкономить свои нервы и деньги. Если вашему смартфону больше двух лет, статья будет для вас наиболее актуальна.

Приведенные примеры это не рейтинг, который точно показывает, что больше влияет на скорость работы смартфона. Возможно, у кого-то одна причина, а у кого-то другая, но в 99 процентов случаев один из пунктов вам подойдет.

Чем опасны вирусы для Android

Очень многие смартфоны на Android заражены вирусами. Часто пользователь даже не знает этого. Спешу успокоить. Эти вирусы в подавляющем большинстве случаев безопасны для вас, так как они просто не станут воровать ваши банковские карты и другие ценные данные.

Если они это сделают, могут сразу ”спалиться”. В итоге их выкинут из фирменного магазина приложений. Вместо этого им куда проще просто подсовывать рекламу пользователю и на этом зарабатывать. С одной стороны, формально в этом нет ничего противозаконного, а с другой стороны, пользователь может даже не заметить наличия такого приложения. Это идеальный путь развития любого вируса. Получение выгоды тогда, когда пользователь даже не знает об этом.

Тем не менее, из-за фоновой активности такие вирусы приводят к тому, что система начинает работать медленнее, а аккумулятор расходоваться быстрее. Чтобы этого избежать, надо произвести несколько действий, о которых я рассказывал несколько дней назад.

Если сработает, это уже поможет вашему смартфону работать быстрее.

Очень многие смартфона на Android заражены вирусами. Пользователи этого даже не знают

Приложения в фоновом режиме

Часто пользователи разрешают приложениям работать в фоновом режиме. Например, трекеры активности, почтовые клиенты и другие. Они тоже требуют для своей работы ресурсов системы. Хоть у них и нет злого умысла, надо проанализировать то, что вам нужно, и отключить лишнее.

Так вы опять же сэкономите заряд и заставите устройство работать быстрее. А заодно оно будет меньше греться. Кстати, сторонние лаунчеры, темы и динамические обои тоже могут сильно тормозить работу смартфона.

Со временем такие приложения накапливаются и пользователю кажется, что смартфон работает хуже.

Зачем обновлять приложения

Не стоит забывать, что три года назад приложения были не такими требовательными, как сейчас. Даже мессенджеры могут изрядно напрячь систему.

Если вы купили смартфон 3-4 года назад и не меняли перечень используемых приложений, но регулярно обновляли их, вы повысили общий уровень нагрузки на систему. Так же бывает и при обновлении прошивки. Новые функции требуют больше ресурсов.

Обновление приложений приносит новые функции, которые требуют больше ресурсов. В итоге смартфон начинает тормозить.

Это хорошо заметно, если найти дома старый смартфон, который давно не обновлялся. Например, я однажды нашел у себя iPhone 4S с оригинальной версией прошивки и минимальным набором приложений того времени. Так вот, работал он очень быстро. Было сложно сказать, что с момента его выхода прошло уже почти 10 лет.

Как очистить память смартфона

Если память вашего смартфона заполнена на 90 и более процентов, это будет для него отличным предлогом, чтобы начать тормозить. Именно поэтому лучше выбирать модель с большим количеством встроенной памяти.

Справедливо это и для карт памяти. Если она имеет большой объем и заполнена на 95 процентов, смартфону будет тяжелее. Также не стоит экономить на карте памяти. Скоростные варианты будут работать намного лучше. При этом вырастет не только скорость сохранения, но и общая скорость работы системы, так как она будет испытывать меньше сопротивления. Особенно если вы снимаете видео в большом разрешении, которе занимает очень много места.

Следите за тем, чтобы в вашем смартфон было достаточно свободного места.

Забитый реестр тоже накладывает свой отпечаток, но не стоит использовать приложения для его очистки. Можно или удалить что-то лишнее, или столкнуться с проблемой из первого пункта.

Низкая производительность смартфона

Побуду немного Кэпом. Старый смартфон может тормозить из-за того, что он старый. То есть плохо работает старое слабое железо.

Кроме этого, любые платы и чипы тоже изнашиваются. Особенно это заметно, если они часто перегреваются. Материалы начинают терять свои свойства и уже не могут обеспечить такой же уровень передачи сигнала, как раньше. То есть, если вы постоянно перегревали смартфон и эксплуатировали его в жестких условиях, он действительно мог начать работать хуже.

Свой отпечаток может наложить и износ батареи. Если она работает не очень корректно, контроллер может снижать эффективность работы системы. При этом вас никто даже не предупредит об этом.

Если ваш смартфон тормозит, а вы не знаете почему, попробуйте спросить в нашем Telegram-чате.

Что делать, если уронил смартфон

Последним пунктом приведу то, что для многих совсем не очевидно. Я говорю о физических повреждениях. Таких повреждениях, при которых сразу все работает, но потом перестает.

Это могут быть падения, из-за которых могли повредиться контакты какого-нибудь чипа. Такое встречается сплошь и рядом. Я разговаривал с людьми из сервисов и они говорят, что к ним часто обращаются с такими микроповреждениями. Правда, обычно они относятся к системам связи, например, антеннам.

Если смартфон после падения работает, это не значит, что он не поврежден. Когда через месяц он перестанет работать, вы даже не поймете почему это произошло.

Так же, если вы уронили смартфон в воду, но сразу достали и он работает, не стоит радоваться раньше времени. Вода все равно попала внутрь. Когда она высохнет, она оставит на своем месте соли и щёлочи, которые будут разъедать тонкие соединения плат. Со временем это приводит к замедлению работы или полному отказу техники. Столкнутся с этим вы можете если любите брать смартфон с собой в ванную комнату. Я уже рассказывал об этом.

Лучше не пожалейте пары тысяч рублей и сходите в сервис, где ваш смартфон разберут и полностью устранят следы воздействия воды.

Берегите свой смартфон и помните, что скорость запуска приложений еще зависит от вашего настроения. Если настроение плохое, то все кажется плохим, и наоборот. Об этом тоже забывать не стоит. Завтра все может ”начать” работать лучше.