Что делать, если не отправляются видео в Telegram

Пользователи Telegram из России все чаще сталкиваются с проблемами внутри мессенджера. Сначала Роскомнадзор ввел фактический запрет на звонки через приложение Павла Дурова, а теперь появились новые сложности. Тысячи людей жалуются, что у них не отправляются видео в Telegram, а также не загружаются другие медиа. В чем проблема: сбой мессенджера или очередные ограничения РКН?

Почему не отправляется видео в Telegram

Ответ на вопрос, почему долго загружаются видео в Telegram, лежит на поверхности, и он напрямую связан с действиями Роскомнадзора в отношении мессенджера. То есть это не кратковременный сбой приложения, а реальное положение дел на территории России.

При этом, в отличие от WhatsApp (владеющая им Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России), мессенджер худо-бедно продолжает работать. Вероятно, столь деликатные меры без полной блокировки связаны с огромным представительством отечественных каналов с многомиллионной аудиторией на платформе Павла Дурова, которых нет и не было внутри WhatsApp на территории РФ.

Не загружаются видео в Telegram — что делать

Еще месяц назад мы пытались выяснить: правда ли, что в России замедляют Telegram. И да: работу мессенджера действительно ограничивают, причем только в России. Мы смогли в этом убедиться, сравнив скорость загрузки видео в Telegram с отечественных и зарубежных IP.

Действующее законодательство Российской Федерации не позволяет говорить о том, что делать, если не отправляется видео в Telegram, поскольку в отношении мессенджера вводятся ограничения со стороны РКН. Однако при необходимости вы сами можете найти разнообразные решения.

Заблокируют ли Telegram в России

Проблемы с загрузкой медиа в Telegram — часть более масштабной проблемы, которая в конечном итоге может привести к полной блокировке мессенджера. Об этом, в частности, 16 января 2026 года заявил депутат Свинцов:

То, что в Telegram сейчас сложнее стало загружать видео, — это мягкий намек Роскомнадзора руководству мессенджера о необходимости активнее взаимодействовать с властью и быстрее выполнять принятые законы.

С учетом позиции Павла Дурова, который с 2017 года последовательно отказывается предоставлять конфиденциальные сведения пользователей властям, блокировка Telegram в России представляется лишь вопросом времени.