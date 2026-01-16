Что делать, если не отправляются видео в Telegram

Герман Вологжанин

Пользователи Telegram из России все чаще сталкиваются с проблемами внутри мессенджера. Сначала Роскомнадзор ввел фактический запрет на звонки через приложение Павла Дурова, а теперь появились новые сложности. Тысячи людей жалуются, что у них не отправляются видео в Telegram, а также не загружаются другие медиа. В чем проблема: сбой мессенджера или очередные ограничения РКН?

Что делать, если не отправляются видео в Telegram. Что происходит с видео в Telegram? Фото.

Что происходит с видео в Telegram?

Почему не отправляется видео в Telegram

Ответ на вопрос, почему долго загружаются видео в Telegram, лежит на поверхности, и он напрямую связан с действиями Роскомнадзора в отношении мессенджера. То есть это не кратковременный сбой приложения, а реальное положение дел на территории России.

Почему не отправляется видео в Telegram. Проблема с отправкой видео постоянна. Источник: detector404.ru. Фото.

Проблема с отправкой видео постоянна. Источник: detector404.ru

При этом, в отличие от WhatsApp (владеющая им Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России), мессенджер худо-бедно продолжает работать. Вероятно, столь деликатные меры без полной блокировки связаны с огромным представительством отечественных каналов с многомиллионной аудиторией на платформе Павла Дурова, которых нет и не было внутри WhatsApp на территории РФ.

Не загружаются видео в Telegram — что делать

Еще месяц назад мы пытались выяснить: правда ли, что в России замедляют Telegram. И да: работу мессенджера действительно ограничивают, причем только в России. Мы смогли в этом убедиться, сравнив скорость загрузки видео в Telegram с отечественных и зарубежных IP.

Не загружаются видео в Telegram — что делать. С иностранным IP все грузится быстрее. Фото.

С иностранным IP все грузится быстрее

Действующее законодательство Российской Федерации не позволяет говорить о том, что делать, если не отправляется видео в Telegram, поскольку в отношении мессенджера вводятся ограничения со стороны РКН. Однако при необходимости вы сами можете найти разнообразные решения.

Заблокируют ли Telegram в России

Проблемы с загрузкой медиа в Telegram — часть более масштабной проблемы, которая в конечном итоге может привести к полной блокировке мессенджера. Об этом, в частности, 16 января 2026 года заявил депутат Свинцов:

То, что в Telegram сейчас сложнее стало загружать видео, — это мягкий намек Роскомнадзора руководству мессенджера о необходимости активнее взаимодействовать с властью и быстрее выполнять принятые законы.

С учетом позиции Павла Дурова, который с 2017 года последовательно отказывается предоставлять конфиденциальные сведения пользователей властям, блокировка Telegram в России представляется лишь вопросом времени.

Лонгриды для вас
В России вернули бесконтактную оплату смарт-часами: как настроить и подключить карту Сбера

Несмотря на то, что многие модели умных часов оснащены антенной NFC, с 2022 года бесконтактная оплата при помощи носимого аксессуара де-факто не работает в России. Все из-за санкционных ограничений, в рамках которых Google приостановила работу своего сервиса Google Pay на территории нашей страны. Однако к концу 2025-го Сбер вернул бесконтактную оплату часами в России, запустив специальное приложение FlipUp.

Читать далее
В Госдуме рассказали, что будет с WhatsApp в России

Проблемы с работой крупных зарубежных сервисов в России стали привычной частью цифровой среды. Пользователи регулярно сталкиваются с перебоями, ошибками подключения и внезапными сбоями в тех приложениях, которые давно стали повседневными инструментами общения. На этом фоне сообщения о новых неполадках в WhatsApp уже мало кого удивляют. Кажется, что подобные события превратились в норму, хотя сама по себе ситуация остается тревожной.

Читать далее
Сколько памяти нужно смартфону в 2026 году

Главное, на что мы обращаем внимание при выборе смартфона — это память. Во-первых, от ее количества напрямую зависит, комфортно ли вам будет пользоваться устройством. Во-вторых, это довольно простой параметр, который понятен даже новичку: чем больше, тем лучше. Но сколько именно памяти нужно смартфону в 2026 году? Существует ли какая-то универсальная рекомендация, или дело исключительно в предпочтениях конкретного покупателя? Давайте разбираться.

Читать далее
Был ли взлом мессенджера MAX на самом деле: что важно знать и как защитить себя
5 животных, которые не чувствуют боли: вы удивитесь, кто в списке
Аналитики фонда VanEck верят в готовность инвесторов рисковать в начале 2026 года. Что это значит для крипты?
