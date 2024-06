Что делать, если не работает Hamster Kombat, или не добавляются друзья в хомяке

На днях наш телеграм-канал завалили вопросами, почему не работает Hamster Kombat. Многие люди жаловались на проблемы с доступом к популярной игре и просто зафлудили чат. Не надо так! Чтобы у вас больше не возникали лишние вопросы, мы подготовили специальный материал, в котором расскажем о плане действий на случай, если не запускается хомяк, а еще поделимся решением других проблем Hamster Kombat.

Если вы до сих пор не присоединились к игре и не понимаете, о чем вообще идет речь, знайте: еще есть возможность начать играть в Hamster Kombat. Зачем? Многие люди ожидают, что накопленный ими прогресс конвертируется в криптовалюту HMSTR, которая выйдет на рынок в июле 2024 года, после чего ее получится обменять на реальные деньги. Всем остальным, кто уже в теме, после прочтения этого текста обязательно стоит познакомиться с инструкцией, как быстро прокачать хомяка в Hamster Kombat, собрать комбо и не ошибиться с покупкой карт.

Что такое Hamster Kombat и почему все играют в хомяка

Что делать, если не запускается Hamster Kombat

Итак, самая частая проблема, с которой сталкиваются пользователи, — не работает хомяк. Говоря человеческим языком, не запускается само приложение Hamster Kombat, а на экране смартфона отображаются следующие надписи:

Request error;

Network error;

Oops, try again please.

Как правило, они появляются вместе и обычно свидетельствуют о том, что Hamster Kombat не работает по вине разработчиков, не ожидавших огромного наплыва аудитории. Как действовать нам? Лучше всего просто потерпеть и зайти в хомяка позже. Рано или поздно он все равно заработает. Когда — разработчики не сообщают.

Впрочем, есть небольшая вероятность, что Hamster Kombat не открывается по вашей вине. Чаще всего это происходит из-за плохого интернета на телефоне или сбоя внутри Telegram. Как поступить в таком случае? Самый простой и действенный вариант — перезагрузить Android. Также можно попробовать перезапустить Telegram или переустановить приложение, если вы уверены в работоспособности интернета.

Почему не отображаются друзья в Hamster Kombat

Если сбои в Hamster Kombat происходят массово, но сравнительно нечасто, то проблемы с реферальной системой игры возникают постоянно. Самая частая из них — не отображаются друзья в хомяке.

❗ Если есть вопросы по поводу Android, залетай в наш телеграм-чат

Друзья, которых вы пригласили в игру, должны появиться во вкладке «Friends». Если она пуста, или там не появился новый друг, то помните, что для отображения в списке реферал должен совершить несколько действий (пройти обучение, тапнуть несколько раз по экрану, купить карту и так далее). Поэтому есть смысл немного подождать, ведь рефералы в Hamster Kombat появляются не сразу.

При этом, если у вас уже довольно долго не добавляются друзья в хомяка, проблема может быть связана с другими причинами:

человек уже был зарегистрирован в игре по другой ссылке;

человек зашел по вашей ссылке, но затем вышел из игры и самостоятельно нажал кнопку «Start» в боте;

система распознала накрутку друзей в Hamster Kombat и отказалась засчитывать реферала.

Кроме того, зачастую не отображаются друзья в хомяке по техническим причинам, когда разработчики игры занимаются устранением багов. Обычно в таком случае вы можете увидеть надпись «The list of your friends will return soon» во вкладке «Friends», но иногда она просто пустует ровно по тому же поводу, и нужно лишь подождать устранения неполадок.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Обнулили аккаунт в Hamster Kombat — что делать

Наименее распространенная, но в то же время самая большая проблема в игре — обнуление счета в Hamster Kombat. Бывает, что при очередном входе через бот человек обнаруживает голого хомяка и отсутствие заработанных ранее монет.

Во-первых, это могут быть пресловутые технические проблемы или сбой в работе Telegram, что решается либо ожиданием устранения неполадок, либо переустановкой приложения. Во-вторых, обнуление аккаунта в хомяка — возможная санкция со стороны разработчиков, заподозривших, будто вы накрутили рефералов или воспользовались автокликером.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Доподлинно неизвестно, блокируют аккаунт в Hamster Kombat за эти действия или нет. Однако ради сохранности игрового прогресса лучше не мухлевать. Ведь разработчики не сообщают, как разблокировать аккаунт в хомяке. Вполне вероятно, что это невозможно и обратного пути нет.