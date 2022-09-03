Что делать, если не работает клавиатура на Android. Собрали все способы решения проблемы

Смартфон — универсальное средство общения и поиска информации. При реализации этих задач незаменимым инструментом является виртуальная клавиатура для Андроид. По умолчанию она уже должна быть установлена на вашем устройстве. Чтобы вызвать ее, достаточно тапнуть по строке вода в любом приложении, будь то мессенджер или веб-браузер, после чего можно смело набирать текст. Однако у некоторых людей не появляется клавиатура даже на полностью исправном смартфоне. С чем может быть связана подобная проблема, и как ее решить? В этом мы и постараемся разобраться.

Не появляется клавиатура — что делать

Первым делом предлагаю определить, в чем именно заключается проблема. Итак, когда вы нажимаете на строку ввода, вместо клавиатуры на экране появляется голосовой ассистент Google, или же область вовсе остается пустой. Возможно, ошибка связана с устаревшей начинкой смартфона, которая заставляет его долго думать, прежде чем он выведет средство ввода на экран. Но чаще всего ключ к решению проблемы скрывается в настройках устройства.

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Через настройки телефона можно изменить клавиатуру, а еще одно неловкое нажатие приведет к полному отключению средства ввода. Тогда его придется активировать повторно, действуя по следующей инструкции:

Откройте настройки телефона. Перейдите в «Расширенные настройки», а затем — «Язык и ввод». Откройте вкладку «Управление клавиатурами». Нажмите кнопку включения напротив понравившегося средства ввода.

Если все сделано верно, то в следующий раз, когда вы тапните по строке ввода, на экране появится выбранная ранее клавиатура. Как правило, на этом проблема становится исчерпана, но иногда даже рассмотренная выше инструкция не помогает исправить ошибку, и тогда приходится искать новый способ ее решения.

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Не работает клавиатура на телефоне

Если вы проверили настройки устройства и убедились, что в качестве основного средства ввода выбрана правильная клавиатура, но она все равно не появляется, возможно, проблема заключается в самом приложении, отвечающем за работу инструмента набора текста. С целью устранения ошибки вы можете прибегнуть к нескольким манипуляциям, но для начала сделайте следующее:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения». Выберите программу, которую вы используете для ввода текста.

Открыв настройки приложения, вы можете очистить его память, после чего параметры клавиатуры будут возвращены к исходному состоянию. Более радикальная мера — переустановка программы после предварительного удаления. Далее вам останется еще раз убедиться, что в разделе настроек «Язык и ввод» выбран именно тот инструмент набора текста, которым вы планируете пользоваться.

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Если проблема касается стандартной клавиатуры Gboard, то у вас могут возникнуть проблемы с ее поиском в разделе «Приложения» настроек своего телефона. Однако программа продолжит оставаться доступной в магазине Google Play. Поэтому посетите его, откройте страницу Gboard и нажмите кнопку «Удалить». Это действие приведет не к удалению приложения, а к очистке его обновлений, которые могли стать причиной появления ошибки. Затем не забудьте вновь проверить настройки языка и ввода, чтобы убедиться в правильности выбранной клавиатуры.

Как изменить клавиатуру на телефоне

Если после всех предпринятых действий у вас все равно не появляется клавиатура, можно попробовать воспользоваться другим средством ввода, то есть установить стороннее приложение. Ранее мы подробно рассказывали о самых популярных программах, которые могут рассматриваться в качестве инструмента для набора текста. А сейчас остановимся на том, как скачать клавиатуру на Андроид и установить ее:

Запустите Google Play или любой другой магазин приложений. При помощи поисковой строки найдите понравившуюся клавиатуру. Нажмите кнопку «Установить».

Как ни странно, после установки приложение не будет работать в качестве основного средства ввода. Все эти параметры вам придется настраивать самостоятельно, действуя по инструкции:

Перейдите в раздел «Язык и ввод» настроек телефона. Откройте вкладку «Управление клавиатурами». Включите понравившееся средство ввода. Вернитесь на шаг назад и во вкладке «Текущая клавиатура» выберите нужный вариант.

Теперь при нажатии на строку ввода смартфон будет показывать новую клавиатуру, и необходимость в использовании старой программы отпадет сама собой.

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Почему еще не работает клавиатура на Андроиде

В заключение рассмотрим еще один сценарий появления неполадок, когда не появляется клавиатура на Андроид только в отдельных приложениях (например, в браузере), а в остальных продолжает работать. Такая проблема напрямую связана с ошибкой программы, где не отображается инструмент ввода текста. В ее решении помогают следующие советы:

очистка кэша и данных приложений;

обновление или переустановка программы;

откат на старую версию приложения.

Воспользуйтесь одним из предложенных вариантов, а если и ничего не поможет, то постарайтесь связаться с разработчиками приложения и подробно опишите свою ситуацию. Сделать это можно в том числе на странице программы в Google Play и любом другом маркете.