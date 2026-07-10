В интернете много опасностей, и есть по-настоящему страшные сайты, которые лучше не посещать. Все это — ссылки мошенников, и с их помощью злоумышленники будут пытаться украсть ваши деньги и другие данные. Но что если ссылка уже открыта? Палец нажал раньше, чем голова подумала — знакомая история, правда? Разбираю, что реально происходит после перехода и что делать прямо сейчас.

Что делать, если все-таки перешли? Фото.

Что делать, если все-таки перешли?

Что будет, если перейти по ссылке мошенников

Зависит от того, какой тип ссылки прислали. Ссылки мошенников делятся на несколько категорий с разными последствиями:

  • Фишинговый сайт (копия банка, Госуслуг, маркетплейса). Сам переход безопасен. Опасность возникает только если вы ввели логин, пароль или данные карты. Пока ничего не вводили — ничего не произошло.
  • Сайт с вирусом (при переходе пытается скачать вредоносный файл). На Android это не происходит автоматически: система спросит разрешение на скачивание и установку. Если ничего не скачивали и не устанавливали, угроза миновала.
  • Ссылка на оплату (ведет на поддельную платежную страницу). Переход безопасен, ввод данных карты — нет.
  • Ссылка с эксплойтом (требует незакрытой уязвимости в браузере). Актуально для устаревших версий Android без обновлений безопасности.

Важное правило: если вы просто открыли ссылку и закрыли страницу, то в большинстве случаев ничего критичного не произошло. Следить за новостями о безопасности удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Перешел по ссылке мошенников — что делать

Действуйте по порядку. Без паники, но быстро. Конкретный план зависит от того, на какой стадии обмана вы оказались.

Здесь конкретный план действий. Фото.

Здесь конкретный план действий

Если ничего не вводили и не скачивали:

  1. Закройте вкладку браузера.
  2. Очистите кэш браузера: «Настройки браузера — Конфиденциальность — Очистить данные».
  3. Проверьте список недавно установленных приложений — не появилось ли ничего лишнего.

Если вводили логин и пароль:

  1. Немедленно смените пароль в настоящем сервисе (зайдите через официальный сайт вручную, не по ссылке).
  2. Включите двухфакторную аутентификацию если не включена.
  3. Проверьте активные сессии и завершите все посторонние.

Если вводили данные банковской карты:

  1. Позвоните на горячую линию банка прямо сейчас.
  2. Попросите заблокировать карту или поставить ограничение на онлайн-операции.
  3. Закажите перевыпуск карты.

Если скачали и установили файл:

  1. Удалите установленное приложение немедленно.
  2. Запустите проверку через Play Protect: «Google Play — Профиль — Play Protect — Проверить».
  3. Смените пароли от банковских приложений с другого устройства.

Можно ли заразить телефон, перейдя по ссылке

Взлом Android через простое открытие ссылки — редкость в 2026 году для обновленных устройств. Система разрешений Android не позволяет сайту автоматически установить что-то без подтверждения пользователя.

Вот конкретные способы заражения. Фото.

Вот конкретные способы заражения

Реальные сценарии заражения через ссылку:

Если телефон обновлен, браузер актуален, root нет — мошенники прислали ссылку и вы ее открыли без дальнейших действий: риск минимален. Но если мошенники в интернете украли аккаунт (например, в мессенджере MAX), необходимо предпринимать конкретные меры.

Как мошенники обманывают в MAX и Telegram

Мошенники в Telegram и MAX используют похожие схемы — меняется только оболочка.

Здесь тоже все просто. Фото.

Здесь тоже все просто

Самые распространенные схемы в мессенджерах:

  • «Ваш аккаунт будет заблокирован»: давление на панику, ссылка на фишинговый сайт под видом службы поддержки;
  • «Вы выиграли приз»: ссылка ведет на страницу где просят ввести данные карты для «получения выигрыша»;
  • «Я ваш знакомый, помогите деньгами»: взломанный аккаунт друга, просьба перевести деньги или перейти по ссылке;
  • «Эксклюзивный товар» или «распродажа»: копия маркетплейса для кражи данных карты;
  • Опасные боты: бот предлагает «проверить безопасность аккаунта» и собирает данные.

Универсальное правило: официальные сервисы никогда не просят ввести полные данные карты или код из SMS через мессенджер. Если пришло такое сообщение — это мошенники, независимо от того насколько убедительно выглядит отправитель. Отдельная схема через физический контакт: как мошенники крадут деньги через NFC — там про случаи когда дают «приложить телефон» к чужому устройству. Обсудить случаи мошенничества и предупредить других можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.