В интернете много опасностей, и есть по-настоящему страшные сайты, которые лучше не посещать. Все это — ссылки мошенников, и с их помощью злоумышленники будут пытаться украсть ваши деньги и другие данные. Но что если ссылка уже открыта? Палец нажал раньше, чем голова подумала — знакомая история, правда? Разбираю, что реально происходит после перехода и что делать прямо сейчас.
Что будет, если перейти по ссылке мошенников
Зависит от того, какой тип ссылки прислали. Ссылки мошенников делятся на несколько категорий с разными последствиями:
- Фишинговый сайт (копия банка, Госуслуг, маркетплейса). Сам переход безопасен. Опасность возникает только если вы ввели логин, пароль или данные карты. Пока ничего не вводили — ничего не произошло.
- Сайт с вирусом (при переходе пытается скачать вредоносный файл). На Android это не происходит автоматически: система спросит разрешение на скачивание и установку. Если ничего не скачивали и не устанавливали, угроза миновала.
- Ссылка на оплату (ведет на поддельную платежную страницу). Переход безопасен, ввод данных карты — нет.
- Ссылка с эксплойтом (требует незакрытой уязвимости в браузере). Актуально для устаревших версий Android без обновлений безопасности.
Важное правило: если вы просто открыли ссылку и закрыли страницу, то в большинстве случаев ничего критичного не произошло. Следить за новостями о безопасности удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.
Перешел по ссылке мошенников — что делать
Действуйте по порядку. Без паники, но быстро. Конкретный план зависит от того, на какой стадии обмана вы оказались.
Если ничего не вводили и не скачивали:
- Закройте вкладку браузера.
- Очистите кэш браузера: «Настройки браузера — Конфиденциальность — Очистить данные».
- Проверьте список недавно установленных приложений — не появилось ли ничего лишнего.
Если вводили логин и пароль:
- Немедленно смените пароль в настоящем сервисе (зайдите через официальный сайт вручную, не по ссылке).
- Включите двухфакторную аутентификацию если не включена.
- Проверьте активные сессии и завершите все посторонние.
Если вводили данные банковской карты:
- Позвоните на горячую линию банка прямо сейчас.
- Попросите заблокировать карту или поставить ограничение на онлайн-операции.
- Закажите перевыпуск карты.
Если скачали и установили файл:
- Удалите установленное приложение немедленно.
- Запустите проверку через Play Protect: «Google Play — Профиль — Play Protect — Проверить».
- Смените пароли от банковских приложений с другого устройства.
Можно ли заразить телефон, перейдя по ссылке
Взлом Android через простое открытие ссылки — редкость в 2026 году для обновленных устройств. Система разрешений Android не позволяет сайту автоматически установить что-то без подтверждения пользователя.
Реальные сценарии заражения через ссылку:
- скачали APK-файл и дали разрешение на установку из неизвестных источников — вот это уже угроза;
- браузер устарел и содержит незакрытую уязвимость — обновляйте браузер и систему регулярно;
- телефон с правами root — система разрешений значительно слабее.
Если телефон обновлен, браузер актуален, root нет — мошенники прислали ссылку и вы ее открыли без дальнейших действий: риск минимален. Но если мошенники в интернете украли аккаунт (например, в мессенджере MAX), необходимо предпринимать конкретные меры.
Как мошенники обманывают в MAX и Telegram
Мошенники в Telegram и MAX используют похожие схемы — меняется только оболочка.
Самые распространенные схемы в мессенджерах:
- «Ваш аккаунт будет заблокирован»: давление на панику, ссылка на фишинговый сайт под видом службы поддержки;
- «Вы выиграли приз»: ссылка ведет на страницу где просят ввести данные карты для «получения выигрыша»;
- «Я ваш знакомый, помогите деньгами»: взломанный аккаунт друга, просьба перевести деньги или перейти по ссылке;
- «Эксклюзивный товар» или «распродажа»: копия маркетплейса для кражи данных карты;
- Опасные боты: бот предлагает «проверить безопасность аккаунта» и собирает данные.
Универсальное правило: официальные сервисы никогда не просят ввести полные данные карты или код из SMS через мессенджер. Если пришло такое сообщение — это мошенники, независимо от того насколько убедительно выглядит отправитель. Отдельная схема через физический контакт: как мошенники крадут деньги через NFC — там про случаи когда дают «приложить телефон» к чужому устройству. Обсудить случаи мошенничества и предупредить других можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.