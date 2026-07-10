В интернете много опасностей, и есть по-настоящему страшные сайты, которые лучше не посещать. Все это — ссылки мошенников, и с их помощью злоумышленники будут пытаться украсть ваши деньги и другие данные. Но что если ссылка уже открыта? Палец нажал раньше, чем голова подумала — знакомая история, правда? Разбираю, что реально происходит после перехода и что делать прямо сейчас.

Что будет, если перейти по ссылке мошенников

Зависит от того, какой тип ссылки прислали. Ссылки мошенников делятся на несколько категорий с разными последствиями:

Фишинговый сайт (копия банка, Госуслуг, маркетплейса). Сам переход безопасен. Опасность возникает только если вы ввели логин, пароль или данные карты. Пока ничего не вводили — ничего не произошло.

(копия банка, Госуслуг, маркетплейса). Сам переход безопасен. Опасность возникает только если вы ввели логин, пароль или данные карты. Пока ничего не вводили — ничего не произошло. Сайт с вирусом (при переходе пытается скачать вредоносный файл). На Android это не происходит автоматически: система спросит разрешение на скачивание и установку. Если ничего не скачивали и не устанавливали, угроза миновала.

(при переходе пытается скачать вредоносный файл). На Android это не происходит автоматически: система спросит разрешение на скачивание и установку. Если ничего не скачивали и не устанавливали, угроза миновала. Ссылка на оплату (ведет на поддельную платежную страницу). Переход безопасен, ввод данных карты — нет.

(ведет на поддельную платежную страницу). Переход безопасен, ввод данных карты — нет. Ссылка с эксплойтом (требует незакрытой уязвимости в браузере). Актуально для устаревших версий Android без обновлений безопасности.

Важное правило: если вы просто открыли ссылку и закрыли страницу, то в большинстве случаев ничего критичного не произошло. Следить за новостями о безопасности удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Перешел по ссылке мошенников — что делать

Действуйте по порядку. Без паники, но быстро. Конкретный план зависит от того, на какой стадии обмана вы оказались.

Если ничего не вводили и не скачивали:

Закройте вкладку браузера. Очистите кэш браузера: «Настройки браузера — Конфиденциальность — Очистить данные». Проверьте список недавно установленных приложений — не появилось ли ничего лишнего.

Если вводили логин и пароль:

Немедленно смените пароль в настоящем сервисе (зайдите через официальный сайт вручную, не по ссылке). Включите двухфакторную аутентификацию если не включена. Проверьте активные сессии и завершите все посторонние.

Если вводили данные банковской карты:

Позвоните на горячую линию банка прямо сейчас. Попросите заблокировать карту или поставить ограничение на онлайн-операции. Закажите перевыпуск карты.

Если скачали и установили файл:

Удалите установленное приложение немедленно. Запустите проверку через Play Protect: «Google Play — Профиль — Play Protect — Проверить». Смените пароли от банковских приложений с другого устройства.

Можно ли заразить телефон, перейдя по ссылке

Взлом Android через простое открытие ссылки — редкость в 2026 году для обновленных устройств. Система разрешений Android не позволяет сайту автоматически установить что-то без подтверждения пользователя.

Реальные сценарии заражения через ссылку:

скачали APK-файл и дали разрешение на установку из неизвестных источников — вот это уже угроза;

браузер устарел и содержит незакрытую уязвимость — обновляйте браузер и систему регулярно;

телефон с правами root — система разрешений значительно слабее.

Если телефон обновлен, браузер актуален, root нет — мошенники прислали ссылку и вы ее открыли без дальнейших действий: риск минимален. Но если мошенники в интернете украли аккаунт (например, в мессенджере MAX), необходимо предпринимать конкретные меры.

Как мошенники обманывают в MAX и Telegram

Мошенники в Telegram и MAX используют похожие схемы — меняется только оболочка.

Самые распространенные схемы в мессенджерах:

«Ваш аккаунт будет заблокирован» : давление на панику, ссылка на фишинговый сайт под видом службы поддержки;

: давление на панику, ссылка на фишинговый сайт под видом службы поддержки; «Вы выиграли приз» : ссылка ведет на страницу где просят ввести данные карты для «получения выигрыша»;

: ссылка ведет на страницу где просят ввести данные карты для «получения выигрыша»; «Я ваш знакомый, помогите деньгами» : взломанный аккаунт друга, просьба перевести деньги или перейти по ссылке;

: взломанный аккаунт друга, просьба перевести деньги или перейти по ссылке; «Эксклюзивный товар» или «распродажа» : копия маркетплейса для кражи данных карты;

: копия маркетплейса для кражи данных карты; Опасные боты: бот предлагает «проверить безопасность аккаунта» и собирает данные.

Универсальное правило: официальные сервисы никогда не просят ввести полные данные карты или код из SMS через мессенджер. Если пришло такое сообщение — это мошенники, независимо от того насколько убедительно выглядит отправитель. Отдельная схема через физический контакт: как мошенники крадут деньги через NFC — там про случаи когда дают «приложить телефон» к чужому устройству. Обсудить случаи мошенничества и предупредить других можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.