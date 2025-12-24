Что делать, если пропали кнопки на телефоне Android

Герман Вологжанин

Кнопки Android — классический вариант управления смартфоном. С их помощью можно выполнять действия «Назад» и «Домой», а также открывать список запущенных приложений. Этот способ взаимодействия с мобильным устройством знаком каждому пользователю, но в последнее время люди все чаще жалуются, что у них пропали кнопки на телефоне. Похоже на какой-то баг, мешающий управлять системой. Но так ли это на самом деле, и как вернуть кнопки на экран?

Что делать, если пропали кнопки на телефоне Android. А где, собственно кнопки Android? Фото.

А где, собственно кнопки Android?

Почему пропали кнопки на телефоне

Если у вас пропали кнопки Android, то, вероятнее всего, производитель вашего смартфона таким образом предлагает перейти на управление жестами. Оно позволяет выполнять те же действия «Домой», «Назад» и «Список запущенных приложений», но не нажатиями, а свайпами по экрану.

Мы уже рассказывали о преимуществах управления жестами на Android, поэтому вам определенно стоит познакомиться с этим вариантом управления. Но, если привыкать к новому совсем не хочется, никто не мешает сделать кнопки на телефоне, выполнив несколько простых действий из нашей инструкции.

Как вернуть кнопки на экран телефона

Чтобы включить кнопки на телефоне Android, необходимо сделать следующее:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Рабочий стол», а затем — «Способ навигации».
  3. Выберите вариант «Кнопки».
Как вернуть кнопки на экран телефона. Аналогичным образом вы сможете убрать кнопки. Фото.

Аналогичным образом вы сможете убрать кнопки

Так вы сможете вернуть кнопки на экран, но обратите внимание, что в зависимости от оболочки устройства названия некоторых пунктов меню могут отличаться. Если вам не удается найти нужный раздел, воспользуйтесь поиском в настройках по запросам «Навигация», «Управление», «Кнопки» или «Жесты». Так вы точно найдете необходимую опцию и сможете включить удобный для себя вариант взаимодействия с системой.

