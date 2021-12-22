Что делать, если телефон не видит сим-карту

С каждым годом смартфоны становятся все умнее и умнее: появляются новые технологии, вроде разблокировки с помощью биометрии, программные фишки, типа возможности установления пароля на определенные приложения, однако со старыми проблемами все остается по-прежнему. Достаточно ввести в Google лишь первые несколько букв, как сразу же поисковик вам выдает Телефон не видит СИМ-карту. Сегодня попробуем разобраться в столь, казалось бы, простой проблеме и обсудить всевозможные выходы из данной ситуации.

Думаю, что многие из нас боятся вытаскивать SIM-карту из телефона. Лично я каждый раз провожу эту процедуру с некоторой опаской увидеть то самое уведомление SIM не обнаружена, Вставьте SIM. Вдруг лоток заест и симку не получится вытащить или модуль неожиданно отъедет? Тем более, что такое среди смартфонов встречается частенько.

6 причин пользоваться SMS-сообщениями в 2021 году.

Телефон резко перестал видеть симкарту

Если никаких предпосылок для проблемы не наблюдалось и ваш телефон резко перестал видеть сим карту, попробуйте перезагрузить устройство и проверить, не включен ли у вас авиарежим, смахнув верхнюю шторку. Совет кажется банальным, но иногда впопыхах мы совсем забываем о простых вещах.

Если это тоже не помогло, вставьте карточку в другой телефон. Так вы сможете убить сразу двух зайцев: если с симкой что-то не так, на втором устройстве она работать не будет. Если же проблема в вашем аппарате, другой смартфон справится с задачей без каких-либо проблем.

Смартфон перестал видеть SIM-карту

Причин, по которым телефон может перестать распознавать симку достаточно много, вот основные из них:

Неправильная установка в лотке.

Повреждение или загрязнение контактов в телефоне.

Повреждение самой SIM-карты.

Истек срок годности симки.

SIM-карта не активирована.

Симка неправильно обрезана до mini-SIM, micro-SIM, nano-SIM.

Вы используете телефон, залоченный под определенного оператора.

Для начала необходимо определиться: вытаскивали ли вы симку в ближайшее время. Вполне возможно, что проблема возникла из-за неправильной установки карточки. На большинстве телефонов в лотке есть специальный указатель, который показывает, где располагаются контакты. Попробуйте переставить симку согласно указаниям производителя.

Этот простой совет поможет вам справится с проблемой достаточно быстро. В принципе, в большинстве случаев так и происходит. Карточку вставляют не глядя и сразу же начинают паниковать.

Возможна и другая ситуация: контакты на симке или в лотке телефона вышли из строя. В таком случае обратите внимание на их состояние: внимательно осмотрите как телефон, так и карточку. Если удалось заметить какие-то повреждения, лучше при первой возможности обратиться к своему сотовому оператору.

Часто бывает, что пользователь не доставал симку около полугода и вдруг обнаружил, что она перестала работать. Что ж, это вполне закономерно. Не стоит забывать, что есть срок годности SIM, по истечении которого симка перестает работать, а номер предыдущего пользователя может перейти к другому человеку.

Если вы купили телефон, привезенный из заграницы, вполне вероятно, что он работает только с определенным оператором. В некоторых случаях ситуацию исправить все же можно, но скорее всего вам придется приобретать новый телефон. О том, как проверить БУ смартфон мы уже рассказывали.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, там вы найдете много полезной и интересной информации из мира мобильных технологий.

Как активировать СИМ-карту на телефоне

Если вы переставили сим-карту в другой слот или купили новую, вполне возможно, что ее надо будет активировать. Обычно смартфон сам предупреждает своего владельца об этой необходимости, но сообщения может и не прийти.

В таком случае можно активировать симку вручную. Разные производители предлагают разные способы, но все они примерно похожи. Я объясню на примере телефонов Samsung:

Разблокируйте смартфон.

Перейдите в Настройки, Беспроводные сети.

Далее тапните по SIM-карты и мобильные сети.

Выберите необходимую симку и включите все тумблеры.

Как сбросить настройки сети на телефоне

И последнее, что стоит сделать при обнаружении проблемы, проверить все настройки в телефоне. Вполне вероятно во всем виновата прошивка или обновление системы на смартфоне.

Для начала попробуйте сбросить настройки сети. Это поможет вам вернуться к исходным параметрам Wi-Fi, мобильного интернета и Bluetooth. Поэтому имейте в виду, что все сопряженные устройства забудутся, VPN и Точка доступа отключится, данные о подключении к Wi-Fi-сетям будут потеряны.

Разблокируйте смартфон.

Перейдите в Настройки, Система.

Далее найдите пункт Сброс настроек и нажмите на него.

Затем кликнете на Сбросить настройки Wi‑Fi, мобильного интернета и Bluetooth.

Согласитесь с проведением процедуры.

Очень неприятно выйдет, если вы потеряете все данные зазря. Поэтому перед тем, как Сбросить настройки на смартфоне, еще раз вернитесь к началу статьи и исключите все возможные аппаратные проблемы.

Что нужно отключить в смартфоне.

А вы сталкивались с подобными проблемами? Как выходили из ситуации? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате. Будет интересно прочесть.