Что делать, если телефон не видит сим-карту

  2. Темы
  3. Полезно знать
Артем Рахматуллин 0

С каждым годом смартфоны становятся все умнее и умнее: появляются новые технологии, вроде разблокировки с помощью биометрии, программные фишки, типа возможности установления пароля на определенные приложения, однако со старыми проблемами все остается по-прежнему. Достаточно ввести в Google лишь первые несколько букв, как сразу же поисковик вам выдает Телефон не видит СИМ-карту. Сегодня попробуем разобраться в столь, казалось бы, простой проблеме и обсудить всевозможные выходы из данной ситуации.

Если телефон не видит симку, паниковать не стоит.

Думаю, что многие из нас боятся вытаскивать SIM-карту из телефона. Лично я каждый раз провожу эту процедуру с некоторой опаской увидеть то самое уведомление SIM не обнаружена, Вставьте SIM. Вдруг лоток заест и симку не получится вытащить или модуль неожиданно отъедет? Тем более, что такое среди смартфонов встречается частенько.

6 причин пользоваться SMS-сообщениями в 2021 году.

Телефон резко перестал видеть симкарту

Если никаких предпосылок для проблемы не наблюдалось и ваш телефон резко перестал видеть сим карту, попробуйте перезагрузить устройство и проверить, не включен ли у вас авиарежим, смахнув верхнюю шторку. Совет кажется банальным, но иногда впопыхах мы совсем забываем о простых вещах.

Выключите авиарежим. Он мешает вам пользоваться симкой.

Если это тоже не помогло, вставьте карточку в другой телефон. Так вы сможете убить сразу двух зайцев: если с симкой что-то не так, на втором устройстве она работать не будет. Если же проблема в вашем аппарате, другой смартфон справится с задачей без каких-либо проблем.

Смартфон перестал видеть SIM-карту

Причин, по которым телефон может перестать распознавать симку достаточно много, вот основные из них:

  • Неправильная установка в лотке.
  • Повреждение или загрязнение контактов в телефоне.
  • Повреждение самой SIM-карты.
  • Истек срок годности симки.
  • SIM-карта не активирована.
  • Симка неправильно обрезана до mini-SIM, micro-SIM, nano-SIM.
  • Вы используете телефон, залоченный под определенного оператора.

Для начала необходимо определиться: вытаскивали ли вы симку в ближайшее время. Вполне возможно, что проблема возникла из-за неправильной установки карточки. На большинстве телефонов в лотке есть специальный указатель, который показывает, где располагаются контакты. Попробуйте переставить симку согласно указаниям производителя.

Этот простой совет поможет вам справится с проблемой достаточно быстро. В принципе, в большинстве случаев так и происходит. Карточку вставляют не глядя и сразу же начинают паниковать.

Осмотрите контакты симки и слота для нее в смартфоне.

Возможна и другая ситуация: контакты на симке или в лотке телефона вышли из строя. В таком случае обратите внимание на их состояние: внимательно осмотрите как телефон, так и карточку. Если удалось заметить какие-то повреждения, лучше при первой возможности обратиться к своему сотовому оператору.

Часто бывает, что пользователь не доставал симку около полугода и вдруг обнаружил, что она перестала работать. Что ж, это вполне закономерно. Не стоит забывать, что есть срок годности SIM, по истечении которого симка перестает работать, а номер предыдущего пользователя может перейти к другому человеку.

А может быть вы просто перепутали слот для симки и карты памяти?

Если вы купили телефон, привезенный из заграницы, вполне вероятно, что он работает только с определенным оператором. В некоторых случаях ситуацию исправить все же можно, но скорее всего вам придется приобретать новый телефон. О том, как проверить БУ смартфон мы уже рассказывали.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, там вы найдете много полезной и интересной информации из мира мобильных технологий.

Как активировать СИМ-карту на телефоне

Если вы переставили сим-карту в другой слот или купили новую, вполне возможно, что ее надо будет активировать. Обычно смартфон сам предупреждает своего владельца об этой необходимости, но сообщения может и не прийти.

В таком случае можно активировать симку вручную. Разные производители предлагают разные способы, но все они примерно похожи. Я объясню на примере телефонов Samsung:

  • Разблокируйте смартфон.
  • Перейдите в Настройки, Беспроводные сети.
  • Далее тапните по SIM-карты и мобильные сети.
  • Выберите необходимую симку и включите все тумблеры.

Активируйте симку в Настройках смартфона.

Как сбросить настройки сети на телефоне

И последнее, что стоит сделать при обнаружении проблемы, проверить все настройки в телефоне. Вполне вероятно во всем виновата прошивка или обновление системы на смартфоне.

Для начала попробуйте сбросить настройки сети. Это поможет вам вернуться к исходным параметрам Wi-Fi, мобильного интернета и Bluetooth. Поэтому имейте в виду, что все сопряженные устройства забудутся, VPN и Точка доступа отключится, данные о подключении к Wi-Fi-сетям будут потеряны.

  • Разблокируйте смартфон.
  • Перейдите в Настройки, Система.
  • Далее найдите пункт Сброс настроек и нажмите на него.
  • Затем кликнете на Сбросить настройки Wi‑Fi, мобильного интернета и Bluetooth.
  • Согласитесь с проведением процедуры.

Сбор настроек сети на Android.

Очень неприятно выйдет, если вы потеряете все данные зазря. Поэтому перед тем, как Сбросить настройки на смартфоне, еще раз вернитесь к началу статьи и исключите все возможные аппаратные проблемы.

Что нужно отключить в смартфоне.

А вы сталкивались с подобными проблемами? Как выходили из ситуации? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате. Будет интересно прочесть.

Теги
Лонгриды для вас
Почему важно изучать смартфон перед покупкой

Выбрать новый смартфон очень сложно. Несмотря на то, что есть куча обзоров на YouTube, важно изучать информацию самому и не доверять рекламе. Однажды я подарил маме смартфон Huawei на Windows Phone: я выбирал телефон по стоимости, потому что не имел много денег. Насколько был точен выбор? Смартфон проработал долго, но его эксплуатация превратилась в мучение. Кстати, в нем была система Windows Phone 8, но обновление до Windows Phone 8.1 он не получил. С тех пор я не приобретаю смартфоны "по одёжке" и по слухам: предварительно проверяю всё сам. Делюсь с вами советами, как подготовиться к покупке смартфона, чтобы потом не посыпать голову пеплом.

Читать далее
Snapdragon 8 Gen 1
5 веских причин купить флагман на Android 2022 года

Каждый раз, когда у меня спрашивают, купить смартфон сейчас или подождать выхода новой модели, я почти всегда голосую за первый вариант. Потому что ждать чего-то лучшего можно бесконечно, а пользоваться устройством нужно здесь и сейчас. Однако даже у этого правила есть исключение. Оно начинает действовать незадолго до старта нового сезона, когда производители готовятся выпускать свои флагманские аппараты с новыми и невиданными доселе возможностями. Тем более, что возможности там бывают вполне себе ничего. Вот вам 5 функций, которые появятся во флагманских смартфонах 2022 года.

Читать далее
Топ с Алиэкспресс для дома и не только

Много полезных вещей не бывает, тем более с AliExpress! Мы собрались с мыслями и нашли для вас всё то, что так необходимо в быту. Выбор настолько огромен, что сложно сосредоточиться и отобрать самое лучшее. В этой подборке, по традиции, все самое интересное и оригинальное, что не стыдно не только купить себе, но и подарить. Это не просто дешевые безделушки, а практичные штуки на каждый день, которые сделают нашу жизнь чуточку лучше!

Читать далее
Новый комментарий