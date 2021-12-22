Что делать, если телефон не видит сим-карту

С каждым годом смартфоны становятся все умнее и умнее: появляются новые технологии, вроде разблокировки с помощью биометрии, программные фишки, типа возможности установления пароля на определенные приложения, однако со старыми проблемами все остается по-прежнему. Достаточно ввести в Google лишь первые несколько букв, как сразу же поисковик вам выдает Телефон не видит СИМ-карту. Сегодня попробуем разобраться в столь, казалось бы, простой проблеме и обсудить всевозможные выходы из данной ситуации.
Думаю, что многие из нас боятся вытаскивать SIM-карту из телефона. Лично я каждый раз провожу эту процедуру с некоторой опаской увидеть то самое уведомление SIM не обнаружена, Вставьте SIM. Вдруг лоток заест и симку не получится вытащить или модуль неожиданно отъедет? Тем более, что такое среди смартфонов встречается частенько.
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Телефон резко перестал видеть симкарту
Если никаких предпосылок для проблемы не наблюдалось и ваш телефон резко перестал видеть сим карту, попробуйте перезагрузить устройство и проверить, не включен ли у вас авиарежим, смахнув верхнюю шторку. Совет кажется банальным, но иногда впопыхах мы совсем забываем о простых вещах.
Если это тоже не помогло, вставьте карточку в другой телефон. Так вы сможете убить сразу двух зайцев: если с симкой что-то не так, на втором устройстве она работать не будет. Если же проблема в вашем аппарате, другой смартфон справится с задачей без каких-либо проблем.
Смартфон перестал видеть SIM-карту
Причин, по которым телефон может перестать распознавать симку достаточно много, вот основные из них:
- Неправильная установка в лотке.
- Повреждение или загрязнение контактов в телефоне.
- Повреждение самой SIM-карты.
- Истек срок годности симки.
- SIM-карта не активирована.
- Симка неправильно обрезана до mini-SIM, micro-SIM, nano-SIM.
- Вы используете телефон, залоченный под определенного оператора.
Для начала необходимо определиться: вытаскивали ли вы симку в ближайшее время. Вполне возможно, что проблема возникла из-за неправильной установки карточки. На большинстве телефонов в лотке есть специальный указатель, который показывает, где располагаются контакты. Попробуйте переставить симку согласно указаниям производителя.
Этот простой совет поможет вам справится с проблемой достаточно быстро. В принципе, в большинстве случаев так и происходит. Карточку вставляют не глядя и сразу же начинают паниковать.
Возможна и другая ситуация: контакты на симке или в лотке телефона вышли из строя. В таком случае обратите внимание на их состояние: внимательно осмотрите как телефон, так и карточку. Если удалось заметить какие-то повреждения, лучше при первой возможности обратиться к своему сотовому оператору.
Часто бывает, что пользователь не доставал симку около полугода и вдруг обнаружил, что она перестала работать. Что ж, это вполне закономерно. Не стоит забывать, что есть срок годности SIM, по истечении которого симка перестает работать, а номер предыдущего пользователя может перейти к другому человеку.
Если вы купили телефон, привезенный из заграницы, вполне вероятно, что он работает только с определенным оператором. В некоторых случаях ситуацию исправить все же можно, но скорее всего вам придется приобретать новый телефон. О том, как проверить БУ смартфон мы уже рассказывали.
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Как активировать СИМ-карту на телефоне
Если вы переставили сим-карту в другой слот или купили новую, вполне возможно, что ее надо будет активировать. Обычно смартфон сам предупреждает своего владельца об этой необходимости, но сообщения может и не прийти.
В таком случае можно активировать симку вручную. Разные производители предлагают разные способы, но все они примерно похожи. Я объясню на примере телефонов Samsung:
- Разблокируйте смартфон.
- Перейдите в Настройки, Беспроводные сети.
- Далее тапните по SIM-карты и мобильные сети.
- Выберите необходимую симку и включите все тумблеры.
Как сбросить настройки сети на телефоне
И последнее, что стоит сделать при обнаружении проблемы, проверить все настройки в телефоне. Вполне вероятно во всем виновата прошивка или обновление системы на смартфоне.
Для начала попробуйте сбросить настройки сети. Это поможет вам вернуться к исходным параметрам Wi-Fi, мобильного интернета и Bluetooth. Поэтому имейте в виду, что все сопряженные устройства забудутся, VPN и Точка доступа отключится, данные о подключении к Wi-Fi-сетям будут потеряны.
- Разблокируйте смартфон.
- Перейдите в Настройки, Система.
- Далее найдите пункт Сброс настроек и нажмите на него.
- Затем кликнете на Сбросить настройки Wi‑Fi, мобильного интернета и Bluetooth.
- Согласитесь с проведением процедуры.
Очень неприятно выйдет, если вы потеряете все данные зазря. Поэтому перед тем, как Сбросить настройки на смартфоне, еще раз вернитесь к началу статьи и исключите все возможные аппаратные проблемы.
Что нужно отключить в смартфоне.
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