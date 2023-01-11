Что делать, если тормозит видео на YouTube в телефоне

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Герман Вологжанин 0

Сложно переоценить популярность YouTube — видеохостинга, которым пользуются сотни миллионов людей по всей планете. Оттого нет ничего удивительного в ежедневных жалобах владельцев смартфонов на проблемы при его использовании. Самая частая, с которой сталкиваются люди, заключается в том, что тормозит видео на Ютубе. То есть ролик воспроизводится, но не очень корректно: картинка то и дело зависает, а смена кадров кажется слишком резкой и неприятной для восприятия. К счастью, проблема не нова, а потому есть масса способов, как ее решить.

Что делать, если тормозит видео на YouTube в телефоне. Иногда видео на YouTube тормозит, но это можно исправить. Фото.

Иногда видео на YouTube тормозит, но это можно исправить

Почему тормозит видео при просмотре на телефоне

Поскольку YouTube — сервис воспроизведения потокового видео, то для комфортного просмотра роликов нужно иметь доступ к высокоскоростному интернету. Если мы говорим о мобильной сети, то требуется подключение к 4G, а скорость Wi-Fi должна хотя бы 30 Мбит/с. В противном случае картинка неминуемо будет подтормаживать. Если скорость соединения достаточная, но у вас все равно плохо работает интернет, ознакомьтесь с нашей инструкцией, помогающей решить эту проблему.

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Помимо скорости соединение на уровень комфорта при воспроизведении видео на YouTube влияет производительность вашего смартфона. Процессоры некоторых устройств не успевают в должной мере обработать изображение в высоком разрешении. Из-за этого просмотр видео в 4K (иногда даже и в FullHD) сопровождается рывками. Потому не исключайте тот факт, что виновата не низкая скорость интернета, а недостаточная мощность смартфона.

Почему тормозит видео при просмотре на телефоне. Воспроизведение видео в высоком качестве требует немалых ресурсов вашего смартфона. Фото.

Воспроизведение видео в высоком качестве требует немалых ресурсов вашего смартфона

Наконец, проблема бывает связана непосредственно с приложением YouTube. Как бы разработчики ни старались оптимизировать свое детище, порой после выхода обновлений пользователи сталкиваются с целым рядом неполадок, и рывки видео — только одна из них. Но даже в таком случае проблему можно решить, и далее мы подробно поговорим обо всех способах исправления ошибки.

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Что делать, если тормозит Ютуб на Андроиде

Если на вашем смартфоне видео идет рывками, то в первую очередь нужно проверить качество соединения. В этом вам помогут приложения для измерения скорости интернета. Если показатели не вызывают оптимизм, то принудительно понизьте разрешение видео на YouTube. Это можно сделать внутри самого плеера. Также я рекомендую включить автоматический выбор качества картинки в настройках YouTube.

Что делать, если тормозит Ютуб на Андроиде. Поменяйте качество видео вручную или включите автоматические настройки. Фото.

Поменяйте качество видео вручную или включите автоматические настройки

Как мы уже выяснили ранее, низкая скорость интернета — самая предсказуемая, но далеко не единственная причина, почему тормозит YouTube. Поэтому, если понижение качества видео не принесло желаемого результата, нужно внести некоторые изменения в настройки смартфона.

Что делать, если телефон тормозит

В случае, когда проблема возникает по причине недостаточной производительности смартфона, перед запуском YouTube нужно очистить оперативную память. Для этого либо перезагрузите смартфон, либо откройте список запущенных приложений и нажмите на крестик, чтобы отдать весь приоритет видеохостингу. Кстати, не лишним будет активировать режим высокой производительности:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Батарея».
  3. В списке режимов работы выберите «Производительность».
Что делать, если телефон тормозит. Производительный режим поможет выжать из смартфона все соки. Фото.

Производительный режим поможет выжать из смартфона все соки

Тем не менее, производительный режим не позволит смартфону прыгнуть выше головы, так как его мощность ограничена возможностями процессора. Чтобы ее проверить и сравнить со средними показателями, вы можете воспользоваться тестом AnTuTu. Если производительность окажется достаточной для решения базовых задач, то винить в возникновении проблемы следует не смартфон, а сам YouTube.

Как очистить Ютуб

Поскольку проблему часто связывают с работой приложения YouTube, есть смысл очистить его кэш. Это можно сделать через настройки телефона, действуя по инструкции:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. В разделе «Приложения» выберите YouTube.
  3. Нажмите кнопку «Очистить» и подтвердите удаление кэша.
Как очистить Ютуб. Очистка кэша решает самые разные проблемы, связанные с работой YouTube и других приложений. Фото.

Очистка кэша решает самые разные проблемы, связанные с работой YouTube и других приложений

Также вы можете очистить не только кэш, но и данные программы, что иногда бывает полезно. Однако тогда придется заново проходить авторизацию в аккаунте, который используется в YouTube. Еще одна мера — удаление обновлений приложения. Она выручит в том случае, если неполадки возникли по причине некорректной установки последнего апдейта.

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YouTube, как и любое другое приложение, работает правильно только при наличии достаточного количества места на внутреннем накопителе. Поэтому прочитайте наш текст о том, как очистить память смартфона, и воспользуйтесь предложенными рекомендациями.

Чем заменить приложение YouTube

Если проблему не получится решить ни одним из способов, изложенных выше, придется подыскать замену YouTube. Нет, я не предлагаю вам совсем отказаться от видеохостинга, а лишь советую найти альтернативный способ просмотра роликов на этой платформе. Самый банальный вариант — использование мобильной версии YouTube, доступной на сайте m.youtube.com.

Чем заменить приложение YouTube. Иногда YouTube работает стабильнее в браузере, чем в приложении. Фото.

Иногда YouTube работает стабильнее в браузере, чем в приложении

Конечно, она не так удобна, как официальное приложение, но тоже позволяет следить за своими подписками и получать рекомендации. А при использовании легкого веб-обозревателя наподобие Яндекс Браузер Lite, видеохостинг будет работать едва ли не стабильнее, чем через отдельную программу.

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Оптимальным решением является установка YouTube Go — облегченной версии приложения самого Ютуба. Она заменяет стандартную программу и по умолчанию доступна только владельцам слабых устройств, поэтому не исключено, что в Google Play вы ее не найдете. Однако установить YouTube Go можно и через APK-файл, предварительно загрузив его с сайта APKPure.

Скачать YouTube Go

Ну и, безусловно, нельзя не сказать о Vanced — неофициальном приложении YouTube. Оно устанавливается так же, как и YouTube Go. Многие люди предпочитают именно его, считая Vanced не только более продвинутым, но и более стабильным инструментом для просмотра видео.

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