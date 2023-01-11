Что делать, если тормозит видео на YouTube в телефоне

Сложно переоценить популярность YouTube — видеохостинга, которым пользуются сотни миллионов людей по всей планете. Оттого нет ничего удивительного в ежедневных жалобах владельцев смартфонов на проблемы при его использовании. Самая частая, с которой сталкиваются люди, заключается в том, что тормозит видео на Ютубе. То есть ролик воспроизводится, но не очень корректно: картинка то и дело зависает, а смена кадров кажется слишком резкой и неприятной для восприятия. К счастью, проблема не нова, а потому есть масса способов, как ее решить.

Почему тормозит видео при просмотре на телефоне

Поскольку YouTube — сервис воспроизведения потокового видео, то для комфортного просмотра роликов нужно иметь доступ к высокоскоростному интернету. Если мы говорим о мобильной сети, то требуется подключение к 4G, а скорость Wi-Fi должна хотя бы 30 Мбит/с. В противном случае картинка неминуемо будет подтормаживать. Если скорость соединения достаточная, но у вас все равно плохо работает интернет, ознакомьтесь с нашей инструкцией, помогающей решить эту проблему.

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Помимо скорости соединение на уровень комфорта при воспроизведении видео на YouTube влияет производительность вашего смартфона. Процессоры некоторых устройств не успевают в должной мере обработать изображение в высоком разрешении. Из-за этого просмотр видео в 4K (иногда даже и в FullHD) сопровождается рывками. Потому не исключайте тот факт, что виновата не низкая скорость интернета, а недостаточная мощность смартфона.

Наконец, проблема бывает связана непосредственно с приложением YouTube. Как бы разработчики ни старались оптимизировать свое детище, порой после выхода обновлений пользователи сталкиваются с целым рядом неполадок, и рывки видео — только одна из них. Но даже в таком случае проблему можно решить, и далее мы подробно поговорим обо всех способах исправления ошибки.

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Что делать, если тормозит Ютуб на Андроиде

Если на вашем смартфоне видео идет рывками, то в первую очередь нужно проверить качество соединения. В этом вам помогут приложения для измерения скорости интернета. Если показатели не вызывают оптимизм, то принудительно понизьте разрешение видео на YouTube. Это можно сделать внутри самого плеера. Также я рекомендую включить автоматический выбор качества картинки в настройках YouTube.

Как мы уже выяснили ранее, низкая скорость интернета — самая предсказуемая, но далеко не единственная причина, почему тормозит YouTube. Поэтому, если понижение качества видео не принесло желаемого результата, нужно внести некоторые изменения в настройки смартфона.

Что делать, если телефон тормозит

В случае, когда проблема возникает по причине недостаточной производительности смартфона, перед запуском YouTube нужно очистить оперативную память. Для этого либо перезагрузите смартфон, либо откройте список запущенных приложений и нажмите на крестик, чтобы отдать весь приоритет видеохостингу. Кстати, не лишним будет активировать режим высокой производительности:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Батарея». В списке режимов работы выберите «Производительность».

Тем не менее, производительный режим не позволит смартфону прыгнуть выше головы, так как его мощность ограничена возможностями процессора. Чтобы ее проверить и сравнить со средними показателями, вы можете воспользоваться тестом AnTuTu. Если производительность окажется достаточной для решения базовых задач, то винить в возникновении проблемы следует не смартфон, а сам YouTube.

Как очистить Ютуб

Поскольку проблему часто связывают с работой приложения YouTube, есть смысл очистить его кэш. Это можно сделать через настройки телефона, действуя по инструкции:

Откройте настройки телефона. В разделе «Приложения» выберите YouTube. Нажмите кнопку «Очистить» и подтвердите удаление кэша.

Также вы можете очистить не только кэш, но и данные программы, что иногда бывает полезно. Однако тогда придется заново проходить авторизацию в аккаунте, который используется в YouTube. Еще одна мера — удаление обновлений приложения. Она выручит в том случае, если неполадки возникли по причине некорректной установки последнего апдейта.

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YouTube, как и любое другое приложение, работает правильно только при наличии достаточного количества места на внутреннем накопителе. Поэтому прочитайте наш текст о том, как очистить память смартфона, и воспользуйтесь предложенными рекомендациями.

Чем заменить приложение YouTube

Если проблему не получится решить ни одним из способов, изложенных выше, придется подыскать замену YouTube. Нет, я не предлагаю вам совсем отказаться от видеохостинга, а лишь советую найти альтернативный способ просмотра роликов на этой платформе. Самый банальный вариант — использование мобильной версии YouTube, доступной на сайте m.youtube.com.

Конечно, она не так удобна, как официальное приложение, но тоже позволяет следить за своими подписками и получать рекомендации. А при использовании легкого веб-обозревателя наподобие Яндекс Браузер Lite, видеохостинг будет работать едва ли не стабильнее, чем через отдельную программу.

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Оптимальным решением является установка YouTube Go — облегченной версии приложения самого Ютуба. Она заменяет стандартную программу и по умолчанию доступна только владельцам слабых устройств, поэтому не исключено, что в Google Play вы ее не найдете. Однако установить YouTube Go можно и через APK-файл, предварительно загрузив его с сайта APKPure.

Скачать YouTube Go

Ну и, безусловно, нельзя не сказать о Vanced — неофициальном приложении YouTube. Оно устанавливается так же, как и YouTube Go. Многие люди предпочитают именно его, считая Vanced не только более продвинутым, но и более стабильным инструментом для просмотра видео.