Что делать, если тормозит WhatsApp или Telegram

Мессенджеры могут зависать или терять соединение после переключения между разными типами интернет-доступа. Проблема частая, но, к счастью, решается быстро. Мы столкнулись с такой ситуацией и уже нашли способ, как все исправить. Делимся простой инструкцией с вами.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Пользователи из России регулярно сталкиваются со странным поведением WhatsApp и зависаниями Telegram: мессенджеры работают отлично, пока используется нестандартный маршрут соединения через иностранные серверы, но сразу после возвращения к обычному интернет-подключению начинаются задержки и отключения. Из-за этого становится невозможно отправлять и получать сообщения, а также смотреть фото и слушать голосовые сообщения.

Чаще всего проблема не в телефоне и даже не в блокировках, а в том, что приложение “залипает” на старом способе соединения и продолжает попытки соединяться с серверами по предыдущему каналу. Из-за этого мессенджер буквально теряется между подключениями и перестает корректно работать. Скорее всего, это нормальная логика работы приложений, однако не самая удобная для пользователя.

Есть простой выход: нужно заставить приложение полностью перезапустить соединение. Как это сделать? Сейчас расскажем.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как полностью закрыть WhatsApp или Telegram на Android

Важно не просто свернуть окно, а выгрузить мессенджер из памяти, чтобы он стер временные параметры и кэш, а затем создал новое соединение с нуля. Для этого:

Откройте меню последних приложений: свайп вверх от нижнего края и кнопка меню на старых смартфонах.

Найдите WhatsApp или Telegram в списке.

Смахните карточку приложения вверх: так вы выгрузите его из оперативной памяти.

Подождите несколько секунд.

Снова запустите приложение с домашнего экрана.

Как полностью закрыть WhatsApp или Telegram на iPhone

Проблема с мессенджерами возникает не только на андроидах, но и на айфонах. Здесь все решается аналогичным способом:

Если у вас iPhone с Face ID — свайпайте вверх от нижнего края и задержите палец.

Если iPhone со старой кнопкой Home — дважды нажмите Home.

В появившихся карточках найдите нужный мессенджер.

Смахните приложение вверх, чтобы выгрузить его.

Через несколько секунд откройте мессенджер заново с иконки на рабочем столе.

После этого приложение создаст новое соединение и обычно начинает работать нормально.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Зависание WhatsApp и Telegram после переключения между разными видами подключения сейчас очень распространенная ситуация. Не нужно переустанавливать приложение или менять настройки телефона: в большинстве случаев достаточно полностью закрыть мессенджер, выгрузить его из памяти и открыть снова.