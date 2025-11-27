Что делать, если тормозит WhatsApp или Telegram

Юрий Кудлович

Мессенджеры могут зависать или терять соединение после переключения между разными типами интернет-доступа. Проблема частая, но, к счастью, решается быстро. Мы столкнулись с такой ситуацией и уже нашли способ, как все исправить. Делимся простой инструкцией с вами.

Что делать, если тормозит WhatsApp или Telegram. Не работает WhatsApp или Telegram? У нас есть способ решить проблему. Фото.

Не работает WhatsApp или Telegram? У нас есть способ решить проблему

Пользователи из России регулярно сталкиваются со странным поведением WhatsApp и зависаниями Telegram: мессенджеры работают отлично, пока используется нестандартный маршрут соединения через иностранные серверы, но сразу после возвращения к обычному интернет-подключению начинаются задержки и отключения. Из-за этого становится невозможно отправлять и получать сообщения, а также смотреть фото и слушать голосовые сообщения.

Что делать, если тормозит WhatsApp или Telegram. Вот такой значок висит, если есть проблемы с подключением. Фото.

Вот такой значок висит, если есть проблемы с подключением

Чаще всего проблема не в телефоне и даже не в блокировках, а в том, что приложение “залипает” на старом способе соединения и продолжает попытки соединяться с серверами по предыдущему каналу. Из-за этого мессенджер буквально теряется между подключениями и перестает корректно работать. Скорее всего, это нормальная логика работы приложений, однако не самая удобная для пользователя.

Есть простой выход: нужно заставить приложение полностью перезапустить соединение. Как это сделать? Сейчас расскажем.

Как полностью закрыть WhatsApp или Telegram на Android

Важно не просто свернуть окно, а выгрузить мессенджер из памяти, чтобы он стер временные параметры и кэш, а затем создал новое соединение с нуля. Для этого:

  • Откройте меню последних приложений: свайп вверх от нижнего края и кнопка меню на старых смартфонах.
  • Найдите WhatsApp или Telegram в списке.
  • Смахните карточку приложения вверх: так вы выгрузите его из оперативной памяти.
  • Подождите несколько секунд.
  • Снова запустите приложение с домашнего экрана.
Как полностью закрыть WhatsApp или Telegram на Android. Приложения сейчас закрываются одинаково во всех мобильных системах. Фото.

Приложения сейчас закрываются одинаково во всех мобильных системах

Как полностью закрыть WhatsApp или Telegram на iPhone

Проблема с мессенджерами возникает не только на андроидах, но и на айфонах. Здесь все решается аналогичным способом:

  • Если у вас iPhone с Face ID — свайпайте вверх от нижнего края и задержите палец.
  • Если iPhone со старой кнопкой Home — дважды нажмите Home.
  • В появившихся карточках найдите нужный мессенджер.
  • Смахните приложение вверх, чтобы выгрузить его.
  • Через несколько секунд откройте мессенджер заново с иконки на рабочем столе.

После этого приложение создаст новое соединение и обычно начинает работать нормально.

Зависание WhatsApp и Telegram после переключения между разными видами подключения сейчас очень распространенная ситуация. Не нужно переустанавливать приложение или менять настройки телефона: в большинстве случаев достаточно полностью закрыть мессенджер, выгрузить его из памяти и открыть снова.

Лонгриды для вас
Как удобно настроить приложение Сбербанк Онлайн на Android

Приложение Сбербанк Онлайн регулярно улучшается, но опробовать новые функции раньше всех могут только пользователи Android, так как в App Store его нет. Пока владельцы iPhone в пролете, самое время изучить нововведения: не так давно Сбер добавил несколько классных функций. И даже несмотря на то, что банк сообщил о них в своем Телеграм-канале, многие их не заметили после обновления! Рассказываем, как настроить приложение Сбербанк на Андроиде.

Читать далее
Нейросеть Sora вышла на Android и даже работает в России: лайфхак, как ее настроить у себя

Главным контент-мейкером последних месяцев является Sora. YouTube и другие платформы наводнили видео, созданные нейросетью по самым сюрреалистичным сценариям. Ранее доступ к ИИ был закрытым, но теперь делать сногсшибательные ролики можно прямо на своем смартфоне, ведь сегодня вышло приложение Sora на Android. Что оно умеет, и как им пользоваться на территории России — рассказываем в нашем материале.

Читать далее
5 функций из подписки Алиса Про, которые стали бесплатными и теперь доступны всем

Чуть больше года назад Яндекс ввел платную подписку Алиса Про за 100 ₽/мес, которая расширяет возможности виртуального помощника как на колонках компании, так и в чате с Алисой. Вместе с тем способности базовой версии ассистента были урезаны, из-за чего без подписки российский аналог ChatGPT фактически становился бесполезным. Особенно, когда можно скачать DeepSeek или на крайний случай воспользоваться нейросетью GigaChat от Сбера. Но сегодня Яндекс обновил Алису, открыв доступ к самой продвинутой генеративной модели YandexGPT 5 Pro всем пользователям.

Читать далее
