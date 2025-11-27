Что делать, если тормозит WhatsApp или Telegram

Мессенджеры могут зависать или терять соединение после переключения между разными типами интернет-доступа. Проблема частая, но, к счастью, решается быстро. Мы столкнулись с такой ситуацией и уже нашли способ, как все исправить. Делимся простой инструкцией с вами.
⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
Пользователи из России регулярно сталкиваются со странным поведением WhatsApp и зависаниями Telegram: мессенджеры работают отлично, пока используется нестандартный маршрут соединения через иностранные серверы, но сразу после возвращения к обычному интернет-подключению начинаются задержки и отключения. Из-за этого становится невозможно отправлять и получать сообщения, а также смотреть фото и слушать голосовые сообщения.
Чаще всего проблема не в телефоне и даже не в блокировках, а в том, что приложение “залипает” на старом способе соединения и продолжает попытки соединяться с серверами по предыдущему каналу. Из-за этого мессенджер буквально теряется между подключениями и перестает корректно работать. Скорее всего, это нормальная логика работы приложений, однако не самая удобная для пользователя.
Есть простой выход: нужно заставить приложение полностью перезапустить соединение. Как это сделать? Сейчас расскажем.
🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс
Как полностью закрыть WhatsApp или Telegram на Android
Важно не просто свернуть окно, а выгрузить мессенджер из памяти, чтобы он стер временные параметры и кэш, а затем создал новое соединение с нуля. Для этого:
- Откройте меню последних приложений: свайп вверх от нижнего края и кнопка меню на старых смартфонах.
- Найдите WhatsApp или Telegram в списке.
- Смахните карточку приложения вверх: так вы выгрузите его из оперативной памяти.
- Подождите несколько секунд.
- Снова запустите приложение с домашнего экрана.
Как полностью закрыть WhatsApp или Telegram на iPhone
Проблема с мессенджерами возникает не только на андроидах, но и на айфонах. Здесь все решается аналогичным способом:
- Если у вас iPhone с Face ID — свайпайте вверх от нижнего края и задержите палец.
- Если iPhone со старой кнопкой Home — дважды нажмите Home.
- В появившихся карточках найдите нужный мессенджер.
- Смахните приложение вверх, чтобы выгрузить его.
- Через несколько секунд откройте мессенджер заново с иконки на рабочем столе.
После этого приложение создаст новое соединение и обычно начинает работать нормально.
Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!
Зависание WhatsApp и Telegram после переключения между разными видами подключения сейчас очень распространенная ситуация. Не нужно переустанавливать приложение или менять настройки телефона: в большинстве случаев достаточно полностью закрыть мессенджер, выгрузить его из памяти и открыть снова.