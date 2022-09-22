Что делать, если в смартфоне не хватает оперативной памяти

Современные Android-смартфоны имеют какой-то бешеный объем оперативной памяти. 2 Гб — это минимум, который можно встретить в бюджетных смартфонах, но во флагманах он варьируется от 8 до 12 Гб. Топовые игровые смартфоны и вовсе имеют 16 Гб оперативки — у некоторых ПК до сих пор столько нет! А вот большинство моделей iPhone без проблем живет с 3-4 Гб памяти — никаких проблем нет, но это уже секреты iOS. Рано или поздно пользователь сталкивается с тем, что бесчисленных гигов оперативки не хватает — что же делать? Неужто придется ограничивать работу приложений или вовсе покупать новый телефон? К счастью, все можно исправить самостоятельно.

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Сколько оперативной памяти нужно смартфону

Наиболее уязвимыми смартфонами из всех кажутся бюджетники: самые недорогие модели могут иметь всего 2 Гб оперативной памяти! Подождите, но как так? Этого же не хватит для нормальной работы системы! Именно поэтому такие смартфоны получают облегченную версию Android Go, которая расходует заметно меньше ресурсов.

Кроме того, смартфоны с небольшим объёмом оперативки могут иметь старую версию Android — то же самое применимо и к планшетам. К сожалению, с высокой долей вероятности такие устройства не получат обновления Android, иначе попросту перестанут работать.

4 Гб оперативной памяти — уже что-то и нужно выбирать хотя бы такой смартфон. Если планируете использовать его только для соцсетей и других повседневных задач, то он, скорее всего, справится с ними. Даже поиграть в Genshin Impact на таком телефоне удастся, но многое будет зависеть также от процессора. Лучше всего, когда в смартфоне от 6 Гб оперативки и выше — это наверняка оградит вас от нехватки памяти. О том, как правильно выбрать количество оперативной памяти, читайте в нашей статье.

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Как понять, что не хватает оперативной памяти

Если открытые приложения начали выгружаться и их приходится запускать заново — это верный признак того, что оперативной памяти не хватает. Впрочем, Android старается хранить в памяти открытые приложения как можно дольше, чтобы они запускались как можно быстрее — это, кстати, применимо даже к телевизорам на Android TV! В системе может быть открыто много приложений да и сама операционка остается запущенной даже после выключения телевизора, чтобы при запуске не приходилось долго ждать.

Когда у меня начинает тупить телевизор, рука так и тянется нажать на кнопку оптимизации, но я прекрасно знаю, что делать этого не стоит. То же самое применимо к смартфонам: ни в коем случае не пользуйтесь оптимизаторами (приложения типа Task Killer). Они плохо влияют на систему и закрывают важные фоновые процессы, из-за которых смартфон начинает работать еще хуже.

Подобная оптимизация не только заставляет смартфон тормозить, но и побуждает его тратить больше энергии для перезапуска процессов и восстановления нормальной работы. Лучше уж закрывать приложения или процессы самостоятельно, но не доверять это таск киллерам.

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Как освободить оперативную память на телефоне

Даже если в вашем смартфоне всего 2 Гб оперативки, это не повод отчаиваться. Всегда можно ускорить работу устройств собственными руками. Вот, что необходимо сделать.

Не используйте живые обои и уберите лишние домашние экраны.

Отключите виджеты, которыми не пользуетесь.

Выключите приложения из системы в Настройках: так они перестанут запускаться после перезагрузки.

Устанавливайте обновления выборочно. Лучше только те, что связаны с улучшением системы безопасности.

Удалите предустановленные приложения — они занимают много места в памяти и еще наверняка работают в фоновом режиме.

Замените тяжелые приложения теми, что попроще. Например, для управления умным домом я пользуюсь не приложением Яндекс, а «Умный дом с Алисой» — он как раз служит для настройки устройств, быстро запускается и не расходует много ресурсов. А ведь их на самом деле очень много! После запуска Android Go в Google запустили облегченные приложения в качестве альтернативы. К счастью, вам не нужен бюджетный телефон — они устанавливаются и на модели с обычным Android. Отличий практически нет, а работают они намного быстрее.

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Не забывайте о том, что вместо привычных приложений соцсетей можно использовать фирменные мессенджеры или веб-версии приложений: к слову, смотреть YouTube в браузере даже удобнее, чем в официальном клиенте. А вместо Google Chrome можно использовать Microsoft Edge или Firefox — они работают на том же движке Chromium, но отображают меньше рекламы и лучше подходят для старых смартфонов.