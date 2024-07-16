Что делать, если взломали телефон на Андроид

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Герман Вологжанин

В наше время смартфон — это не просто средство коммуникации и даже не карманный компьютер, а устройство, которое знает о нас буквально все. В его памяти мы храним контакты, видео, фото, документы, пароли и банковские приложения. Все это является объектом вожделения мошенников, которые при первой возможности попытаются взломать смартфон. И, хотя операционная система обладает хорошей защитой, случаи несанкционированного доступа к мобильным устройствам происходят постоянно. Поэтому каждый из нас должен быть готов к неблагоприятному исходу, зная о том, что делать, если взломали телефон.

Что делать, если взломали телефон на Андроид. Хакнули смартфон? Это можно исправить! Фото.

Хакнули смартфон? Это можно исправить!

Как взламывают Андроид

Почти всегда взлом Андроид происходит с пассивного разрешения пользователя. Нет, конечно, никто из нас не дает согласие на взлом, но многие обязательно пренебрегут базовыми правилами техники цифровой безопасности, позволив сделать свое дело мошенникам.

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Как правило, взлом телефона происходит из-за установки сомнительных приложений. Они бывают замаскированы под самые безобидные программы, но фактически выполняют роль шпиона. Одни приложения просто следят за вашим местоположением, а другие — получают доступ к файлам и данным других программ, попутно воруя их. В Google Play такой вредоносный софт встретить сложно, но получить карманного шпиона через установку подозрительно APK-файла вполне реально.

Как взламывают Андроид. Обычно мы сами распахиваем двери для взлома. Фото.

Обычно мы сами распахиваем двери для взлома

Кроме того, нельзя забывать о важности сервисов Google. Для удобства переноса и восстановления файлов они загружают в облако самые чувствительные данные, будь то контакты, пароли, фото и видео. Стоит злоумышленнику взломать аккаунт Гугл, просто подобрав пароль или обнаружив его в слитой базе, как все ваши данные утекут в сеть.

Как понять, что телефон взломали

Определить взлом телефона можно по косвенным признакам. Это и сильный нагрев корпуса, и быстрая потеря энергии, и подозрительно большой расход интернет-трафика. Подобные признаки могут говорить о наличии на телефоне вредоносного софта, однако не дают 100-процентной гарантии.

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Удобнее всего понять, что смартфон взломали, если в ваших руках устройство на Android 12 и выше. В этой версии операционной системы появилась зеленая точка в углу экрана, свидетельствующая о доступе к микрофону, камере или датчику местоположения. Если она загорелась, значит, какое-то приложение в настоящее время получает информацию о вашей геолокации или вовсе записывает все происходящее на камеру или микрофон. Поэтому сделайте следующее:

  1. Если вы видите зеленую точку на экране Андроид, опустите шторку уведомлений или откройте центр управления.
  2. Нажмите на точку, чтобы узнать, какие приложения в настоящий момент используют доступ к датчикам смартфона.
  3. Если вы видите в списке сомнительные программы, с высокой долей вероятности они являются шпионскими.
Как понять, что телефон взломали. Зеленая точка — очень полезная штука, как бы она вас ни бесила. Фото.

Зеленая точка — очень полезная штука, как бы она вас ни бесила

В случае со взломом аккаунта Гугл все еще проще. Если это произойдет, на экране своего смартфона вы увидите уведомление с предупреждением о том, что в вашу учетную запись кто-то пытается войти. То же самое касается учетных записей в других сервисах от Яндекс до Telegram.

Как понять, что телефон взломали. Вы увидите такое сообщение, если кто-то попытается войти в ваш аккаунт с другого устройства. Фото.

Вы увидите такое сообщение, если кто-то попытается войти в ваш аккаунт с другого устройства

Обратите внимание, что описанное выше — видимые признаки взлома телефоне. Но несанкционированный доступ к данным Андроид может произойти и незаметно, если злоумышленник сможет обойти стандартную защиту системы.

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Что делать, если взломали телефон

Что делать, если взломали телефон. Взлом смартфона — проблема, но ее можно решить. Фото.

Взлом смартфона — проблема, но ее можно решить

Если вы почти уверены, что телефон на Андроид взломали, выполните несколько простых, но в то же время очень полезных действий:

  1. В настройках смартфона откройте раздел «Приложения» и удалите все сомнительные программы.
  2. На всякий случай установите антивирус на Андроид, запустите проверку и воспользуйтесь рекомендациями по удалению вредоносного софта.
  3. Если обнаружить вирус не удалось, выполните сброс настроек Андроид, но помните, что в таком случае будут стерты все данные, включая хорошо замаскированный вредоносный софт.

Именно сброс настроек телефона является самым эффективным вариантом удаления вирусов. А чтобы не потерять важные данные, обязательно создайте резервную копию на Андроид.

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Что делать, если взломали аккаунт Гугл

Если смартфон не взломан, но кто-то получил доступ к аккаунту Гугл, при появлении информационного сообщения о несанкционированном входе нужно обязательно запретить доступ. Следующий шаг — изменение пароля аккаунта.

Что делать, если взломали аккаунт Гугл. Пароль аккаунта Гугл можно поменять в настройках телефона. Фото.

Пароль аккаунта Гугл можно поменять в настройках телефона

В целом, это весь перечень действий на случай, если взломали аккаунт Google. Вместе с тем не лишним будет воспользоваться другими рекомендациями для дополнительной защиты учетной записи и самого смартфона.

Что делать, если забыл пароль от Google аккаунта

Как защитить телефон от взлома

Чтобы минимизировать риск взлома телефона, обратитесь к следующим советам и выполните соответствующие действия:

  1. Установите пароль экрана блокировки.
  2. Не разрешайте установку приложений из неизвестных источников, если вы не уверены в безопасности ресурсов, откуда скачиваете APK.
  3. Устанавливайте все обновления Андроид, как только они поступают на ваше устройство, поскольку они помимо прочего содержат актуальные патчи безопасности.
  4. Не переходите по сомнительным ссылкам в сообщениях.
  5. Обязательно включите двухфакторную аутентификацию Google и других аккаунтов на устройстве.

Главное — будьте внимательны. Не забывайте, что злоумышленники только и ищут возможность взломать смартфон на Андроид, а пользователи, пренебрегающие правилами техники цифровой безопасности, — их золотая жила.

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