Что делать, если взломали телефон на Андроид

В наше время смартфон — это не просто средство коммуникации и даже не карманный компьютер, а устройство, которое знает о нас буквально все. В его памяти мы храним контакты, видео, фото, документы, пароли и банковские приложения. Все это является объектом вожделения мошенников, которые при первой возможности попытаются взломать смартфон. И, хотя операционная система обладает хорошей защитой, случаи несанкционированного доступа к мобильным устройствам происходят постоянно. Поэтому каждый из нас должен быть готов к неблагоприятному исходу, зная о том, что делать, если взломали телефон.

Как взламывают Андроид

Почти всегда взлом Андроид происходит с пассивного разрешения пользователя. Нет, конечно, никто из нас не дает согласие на взлом, но многие обязательно пренебрегут базовыми правилами техники цифровой безопасности, позволив сделать свое дело мошенникам.

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Как правило, взлом телефона происходит из-за установки сомнительных приложений. Они бывают замаскированы под самые безобидные программы, но фактически выполняют роль шпиона. Одни приложения просто следят за вашим местоположением, а другие — получают доступ к файлам и данным других программ, попутно воруя их. В Google Play такой вредоносный софт встретить сложно, но получить карманного шпиона через установку подозрительно APK-файла вполне реально.

Кроме того, нельзя забывать о важности сервисов Google. Для удобства переноса и восстановления файлов они загружают в облако самые чувствительные данные, будь то контакты, пароли, фото и видео. Стоит злоумышленнику взломать аккаунт Гугл, просто подобрав пароль или обнаружив его в слитой базе, как все ваши данные утекут в сеть.

Как понять, что телефон взломали

Определить взлом телефона можно по косвенным признакам. Это и сильный нагрев корпуса, и быстрая потеря энергии, и подозрительно большой расход интернет-трафика. Подобные признаки могут говорить о наличии на телефоне вредоносного софта, однако не дают 100-процентной гарантии.

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Удобнее всего понять, что смартфон взломали, если в ваших руках устройство на Android 12 и выше. В этой версии операционной системы появилась зеленая точка в углу экрана, свидетельствующая о доступе к микрофону, камере или датчику местоположения. Если она загорелась, значит, какое-то приложение в настоящее время получает информацию о вашей геолокации или вовсе записывает все происходящее на камеру или микрофон. Поэтому сделайте следующее:

Если вы видите зеленую точку на экране Андроид, опустите шторку уведомлений или откройте центр управления. Нажмите на точку, чтобы узнать, какие приложения в настоящий момент используют доступ к датчикам смартфона. Если вы видите в списке сомнительные программы, с высокой долей вероятности они являются шпионскими.

В случае со взломом аккаунта Гугл все еще проще. Если это произойдет, на экране своего смартфона вы увидите уведомление с предупреждением о том, что в вашу учетную запись кто-то пытается войти. То же самое касается учетных записей в других сервисах от Яндекс до Telegram.

Обратите внимание, что описанное выше — видимые признаки взлома телефоне. Но несанкционированный доступ к данным Андроид может произойти и незаметно, если злоумышленник сможет обойти стандартную защиту системы.

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Что делать, если взломали телефон

Если вы почти уверены, что телефон на Андроид взломали, выполните несколько простых, но в то же время очень полезных действий:

В настройках смартфона откройте раздел «Приложения» и удалите все сомнительные программы. На всякий случай установите антивирус на Андроид, запустите проверку и воспользуйтесь рекомендациями по удалению вредоносного софта. Если обнаружить вирус не удалось, выполните сброс настроек Андроид, но помните, что в таком случае будут стерты все данные, включая хорошо замаскированный вредоносный софт.

Именно сброс настроек телефона является самым эффективным вариантом удаления вирусов. А чтобы не потерять важные данные, обязательно создайте резервную копию на Андроид.

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Что делать, если взломали аккаунт Гугл

Если смартфон не взломан, но кто-то получил доступ к аккаунту Гугл, при появлении информационного сообщения о несанкционированном входе нужно обязательно запретить доступ. Следующий шаг — изменение пароля аккаунта.

В целом, это весь перечень действий на случай, если взломали аккаунт Google. Вместе с тем не лишним будет воспользоваться другими рекомендациями для дополнительной защиты учетной записи и самого смартфона.

Что делать, если забыл пароль от Google аккаунта

Как защитить телефон от взлома

Чтобы минимизировать риск взлома телефона, обратитесь к следующим советам и выполните соответствующие действия:

Установите пароль экрана блокировки. Не разрешайте установку приложений из неизвестных источников, если вы не уверены в безопасности ресурсов, откуда скачиваете APK. Устанавливайте все обновления Андроид, как только они поступают на ваше устройство, поскольку они помимо прочего содержат актуальные патчи безопасности. Не переходите по сомнительным ссылкам в сообщениях. Обязательно включите двухфакторную аутентификацию Google и других аккаунтов на устройстве.

Главное — будьте внимательны. Не забывайте, что злоумышленники только и ищут возможность взломать смартфон на Андроид, а пользователи, пренебрегающие правилами техники цифровой безопасности, — их золотая жила.