Что делать, если заблокируют Google в России

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Артем Рахматуллин

В связи с введением западных санкций все больше и больше пользователей задумывается на тему отключения сервисов Google в России. Не будем давать ложных надежд, такой расклад событий хоть и маловероятен, но все же возможен. Паниковать точно не стоит, но обезопасить себя крайне важно. Сегодня предлагаю поговорить о том, что делать, если сервисы Google перестанут работать в России и обсудить их альтернативы. Забегая вперед, хочу сказать, что все не так плохо.

Сейчас сервисы Google работают, но не исключено, что компания ограничит их работу на территории России.

Буквально сегодня компания Apple полностью приостановила продажи в своем официальном онлайн-магазине в России и ограничила работу своих сервисов. Хоть многие службы Apple на данный момент работают, волей-неволей начинаешь задумываться, а может ли ситуация повториться, но уже с Google? Четкого ответа пока дать нельзя, но обезопасить себя крайне важно.

Заблокируют ли в России WhatsApp, Instagram и Facebook.

Чем заменить сервисы Google

За последние годы мы с вами настолько привыкли к сервисам Google, что кажется без них уже никак. На самом деле у Google существует много альтернатив, о которых, уверен, многие из вас слышали. Да, некоторые могут показаться не самым лучшим вариантом, но это лишь временно.

Безусловно, сервисов у Google гораздо больше. Google Keep, Игровые сервисы, HangOut и другие. Однако у всех них есть какие-то аналоги. Даже при полной блокировке сервисов Google, как видите, у российских пользователей есть другие варианты.

Что будет, если отключат Ютуб

Заменить YouTube — не такая сложная задача, какой кажется. Аналогов YouTube достаточно много — RuTube, Яндекс.Дзен, Яндекс.Видео и другие. Понятно, что радоваться от отключения Ютуба никто не будет, но со временем пользователи привыкнут и будут загружать весь контент на другие площадки.

RuTube — не самая удобная площадка, но это только пока что.

Другое дело, что при отключении YouTube пропадет доступ к зарубежному контенту. Многие из нас смотрят блогеров из других стран и будет весьма сложно привлечь их на отечественные площадки. Однако, если посмотреть с другой стороны, в России очень много активных пользователей, поэтому переживать рано.

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Чем заменить Google Pay

Главной заменой Google Pay мне видится система SberPay. Сбер уже давно перекочевал из банка в классическом представлении в целую экосистему сервисов. Ранее мы уже рассказывали, что если Google Pay перестанет работать в России, вы без проблем сможете переключиться на Сбер.

Mir Pay — отличный сервис, который предлагает много плюшек.

Также не стоит забывать про платежный сервис Mir Pay. С его помощью вы можете не только оплачивать покупки бесконтактным способом, но и получать кэшбек и прочие привилегии. Ранее автор AndroidInsider.ru Иван Кузнецов уже рассказывал о том, как привязать Mir Pay к смартфону и ездить в общественном транспорте со скидкой. Сейчас у этой платежной системы появились и другие фишки.

Как скачать данные с Гугл-аккаунта

Если на вашем Google-аккаунте хранится какая-либо ценная информация, помните, что вы всегда можете скачать данные сервисов Гугл на внешний носитель. Сделать это можно следующим образом:

  • Открыть в браузере страницу Google, перейти в Google-аккаунт.

    • Зайдите в свой Google-аккаунт.

  • Далее кликнуть на раздел Данные и конфиденциальность.
  • Пролистать до раздела со скачиванием и удалением данных.
  • Нажать на кнопку Скачать данные.

    • Перейдите в Данные и конфиденциальность, кликнете на пункт Скачать данные.

  • Отметить те сервисы, данные которых вам необходимы, нажать Далее.

    • Сервисов у Google очень много, отметьте галочкой только необходимые.

  • Выбрать Однократный экспорт, указать тип и размер данных, нажать Создать экспорт.
  • После этого Google подготовит данные для экспорта.

    • Укажите удобный для вас тип и размер файла.

Готово. После подготовки данных для экспорта, Google уведомит вас о возможности их загрузки. Неприятный момент состоит в том, что для подготовки файлов может уйти несколько дней. В моем случае все прошло очень быстро. Данные с Google Диска загрузились за 10 минут, не больше. Но процедура может занять гораздо больше времени. Учтите это.

Почему не работает Google Pay и чем его заменить.

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