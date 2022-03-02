Что делать, если заблокируют Google в России

В связи с введением западных санкций все больше и больше пользователей задумывается на тему отключения сервисов Google в России. Не будем давать ложных надежд, такой расклад событий хоть и маловероятен, но все же возможен. Паниковать точно не стоит, но обезопасить себя крайне важно. Сегодня предлагаю поговорить о том, что делать, если сервисы Google перестанут работать в России и обсудить их альтернативы. Забегая вперед, хочу сказать, что все не так плохо.

Буквально сегодня компания Apple полностью приостановила продажи в своем официальном онлайн-магазине в России и ограничила работу своих сервисов. Хоть многие службы Apple на данный момент работают, волей-неволей начинаешь задумываться, а может ли ситуация повториться, но уже с Google? Четкого ответа пока дать нельзя, но обезопасить себя крайне важно.

Заблокируют ли в России WhatsApp, Instagram и Facebook.

Чем заменить сервисы Google

За последние годы мы с вами настолько привыкли к сервисам Google, что кажется без них уже никак. На самом деле у Google существует много альтернатив, о которых, уверен, многие из вас слышали. Да, некоторые могут показаться не самым лучшим вариантом, но это лишь временно.

Безусловно, сервисов у Google гораздо больше. Google Keep, Игровые сервисы, HangOut и другие. Однако у всех них есть какие-то аналоги. Даже при полной блокировке сервисов Google, как видите, у российских пользователей есть другие варианты.

Что будет, если отключат Ютуб

Заменить YouTube — не такая сложная задача, какой кажется. Аналогов YouTube достаточно много — RuTube, Яндекс.Дзен, Яндекс.Видео и другие. Понятно, что радоваться от отключения Ютуба никто не будет, но со временем пользователи привыкнут и будут загружать весь контент на другие площадки.

Другое дело, что при отключении YouTube пропадет доступ к зарубежному контенту. Многие из нас смотрят блогеров из других стран и будет весьма сложно привлечь их на отечественные площадки. Однако, если посмотреть с другой стороны, в России очень много активных пользователей, поэтому переживать рано.

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Чем заменить Google Pay

Главной заменой Google Pay мне видится система SberPay. Сбер уже давно перекочевал из банка в классическом представлении в целую экосистему сервисов. Ранее мы уже рассказывали, что если Google Pay перестанет работать в России, вы без проблем сможете переключиться на Сбер.

Также не стоит забывать про платежный сервис Mir Pay. С его помощью вы можете не только оплачивать покупки бесконтактным способом, но и получать кэшбек и прочие привилегии. Ранее автор AndroidInsider.ru Иван Кузнецов уже рассказывал о том, как привязать Mir Pay к смартфону и ездить в общественном транспорте со скидкой. Сейчас у этой платежной системы появились и другие фишки.

Как скачать данные с Гугл-аккаунта

Если на вашем Google-аккаунте хранится какая-либо ценная информация, помните, что вы всегда можете скачать данные сервисов Гугл на внешний носитель. Сделать это можно следующим образом:

Открыть в браузере страницу Google, перейти в Google-аккаунт.

Далее кликнуть на раздел Данные и конфиденциальность.

Пролистать до раздела со скачиванием и удалением данных.

Нажать на кнопку Скачать данные.

Отметить те сервисы, данные которых вам необходимы, нажать Далее.

Выбрать Однократный экспорт, указать тип и размер данных, нажать Создать экспорт.

После этого Google подготовит данные для экспорта.

Готово. После подготовки данных для экспорта, Google уведомит вас о возможности их загрузки. Неприятный момент состоит в том, что для подготовки файлов может уйти несколько дней. В моем случае все прошло очень быстро. Данные с Google Диска загрузились за 10 минут, не больше. Но процедура может занять гораздо больше времени. Учтите это.

Почему не работает Google Pay и чем его заменить.

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