Что делать, если забыл пароль от Google аккаунта

Google аккаунт — сердце большинства смартфонов, работающих на операционной системе Android. Мобильное устройство просит нас авторизоваться или создать учетную запись при первом включении, но, как показывает практика, после этого многие люди забывают и о своем профиле в экосистеме Google, и о пароле для входа в него. Все это выливается в массу трудностей во время настройки нового смартфона, а также при повторной попытке авторизоваться. Если вы оказались в подобной ситуации, то обязательно дочитайте текст до конца, чтобы узнать, как восстановить забытый пароль Гугл аккаунта.

Как узнать пароль от аккаунта Гугл

Чаще всего людям, которые забыли пароль Гугл, предлагают сразу перейти к его сбросу. Но я не рекомендую делать это на первых порах. Во-первых, чтобы не выдумывать новый пароль. Во-вторых, потому что просто есть более рациональный метод решения проблемы.

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Вы наверняка входили в аккаунт Google через один из браузеров, установленных на телефоне. А в процессе авторизации многие веб-обозреватели предлагают сохранить пароль. Поэтому первым делом предлагаю сделать следующее:

Откройте страницу авторизации Google через браузер, в котором вы предположительно входили в учетную запись. Если на странице входа автоматически будет заполнено окно с логином — нажмите «Далее». Если нет — введите адрес электронной почты вручную. Поставьте галочку напротив пункта «Показать пароль», если веб-обозреватель использует автозаполнение.

Есть еще один вариант, как узнать свой пароль от Гугл через веб-обозреватель. Показываю, что нужно делать, на примере Яндекс Браузера:

Запустите веб-обозреватель. Откройте меню нажатием на «три полоски». Перейдите в раздел «Мои данные», а затем — «Пароли». Отыщите в списке свою учетную запись Google и нажмите на нее.

Если в списке есть ваш аккаунт Google, то браузер покажет сохраненные логин и пароль. И это касается всех веб-обозревателей, так что обязательно проверьте каждое приложение, через которое выполнялся вход в учетную запись Гугл. В том числе на компьютере и других умных устройствах.

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Как восстановить Гугл аккаунт, если забыл пароль

Если найти пароль не получится, придется задаться вопросом, как восстановить Google на Андроиде. Отвечу на него небольшой инструкцией:

Перейдите на страницу авторизации Гугл. Введите логин (адрес электронной почты) и нажмите кнопку «Далее». Тапните по надписи «Забыли пароль». Следуйте дальнейшим указаниям, которые появятся на экране.

Способ восстановления пароля Гугл напрямую зависит от того, какие данные вы указали в настройках учетной записи. Чем больше информации, тем выше шанс на возвращение доступа. Как правило, Google предлагает вернуть аккаунт через:

ввод предыдущего пароля;

всплывающее уведомление на смартфоне;

отправку кода на привязанный номер;

отправку сообщения на резервный адрес электронной почты;

ответ на секретный вопрос;

указание даты регистрации.

Если предложенный Google вариант восстановления не подходит (например, вы не помните ответ на секретный вопрос), нажмите кнопку «Другой способ». В конечном итоге вы увидите перед собой окно создания нового пароля и сможете восстановить аккаунт Гугл.

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Как восстановить аккаунт Гугл, если забыл логин

Бывает, что человек одновременно забыл логин и пароль Гугл. К счастью, эта ситуация тоже не является безвыходной. А для восстановления доступа нужно действовать следующим образом:

Откройте страницу входа в аккаунт Google. Нажмите кнопку «Забыли адрес электронной почты». Укажите номер телефона или резервный e-mail, привязанный к учетной записи. Введите имя и фамилию, указанные при регистрации. Нажмите кнопку «Отправить», чтобы получить код подтверждения на телефон, или письмо на резервную почту. Введите полученный код. Выберете учетную запись Гугл, в которую нужно войти. Введите пароль от аккаунта. Если не помните — воспользуйтесь опцией «Забыли пароль» и следуйте дальнейшим указаниям.

Как вы понимаете, восстановить доступ получится только в том случае, если к аккаунту были привязаны резервная почта или номер телефона. Иначе вернуть учетную запись не получится и придется регистрировать новый профиль.

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Как создать новый аккаунт Гугл

На нашем сайте мы уже подробно рассказывали о том, как создать аккаунт Google. Поэтому сейчас только краткая инструкция без лишних деталей:

Откройте страницу регистрации Google. Укажите имя и фамилию, а также придумайте логин и пароль. Введите дату своего рождения, попутно указав резервный адрес электронной почты (опционально) или номер телефона (по желанию). Прочитайте пользовательское соглашение и нажмите кнопку «Принимаю».

В конце еще раз напомню, что для более простого доступа к аккаунту и расширения возможностей восстановления логина или пароля нужно стараться заполнить все поля, предлагаемые Google. Так вы не только упростите вход, но и обезопасите учетную запись от взлома, в чем вам также поможет двухфакторная аутентификация.